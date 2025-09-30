Champions League Glance

All Times Eastern
League Phase
Matchday 1
Tuesday, Sept. 16
R. Union Saint-Gilloise 3, PSV Eindhoven 1
Arsenal 2, Athletic Bilbao 0
Real Madrid vs. Marseille
Qarabağ 3, Benfica 2
Juventus 4, Borussia Dortmund 4
Tottenham 1, Villareal 0
Wednesday, Sept. 17
Olympiacos 0, Pafos 0
Slavia Praha 2, FK Bodø/Glimt 2
Paris Saint-Germain 4, Atalanta 0
Bayern München 3, Chelsea 1
Liverpool 3, Atlético Madrid 2
Inter Milan 2, Ajax 0
Thursday, Sept. 18
Club Brugge 4, Monaco 1
Copenhagen 2, Bayer Leverkusen 2
Manchester City 2, Napoli 0
Frankfurt 5, Galatasaray 1
Sporting CP 4, Kairat Almaty 1
Barcelona 2, Newcastle 1
Matchday 2
Tuesday, Sept. 30
Atalanta 2, Club Brugge 1
Real Madrid 5, Kairat Almaty 0
Inter Milan 3, Slavia Praha 0
Chelsea 1, Benfica 0
Atlético Madrid 5, Frankfurt 1
FK Bodø/Glimt 2, Tottenham 2
Marseille 4, Ajax 0
Galatasaray 1, Liverpool 0
Bayern München 5, Pafos 1
Wednesday, Oct. 1
R. Union Saint-Gilloise vs. Newcastle, 12:45 p.m.
Qarabağ vs. Copenhagen, 12:45 p.m.
Arsenal vs. Olympiacos, 3 p.m.
Bayer Leverkusen vs. PSV Eindhoven, 3 p.m.
Villareal vs. Juventus, 3 p.m.
Napoli vs. Sporting CP, 3 p.m.
Monaco vs. Manchester City, 3 p.m.
Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao, 3 p.m.
Barcelona vs. Paris Saint-Germain, 3 p.m.
_____
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.