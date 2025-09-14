BMW PGA Championship Scores

Sunday
At Wentworth Club
Virginia Water, United Kingdom
Purse: $9 million
Yardage: 7,267; Par: 72
Final Round
(x-won on first playoff hole)
|x-Alex Noren, Sweden
|67-68-66-68—269
|Adrien Saddier, France
|69-67-65-68—269
|Aaron Rai, England
|68-67-71-66—272
|Patrick Reed, United States
|69-68-69-66—272
|Ewen Ferguson, Scotland
|67-68-71-67—273
|Darren Fichardt, South Africa
|67-70-68-68—273
|Matt Fitzpatrick, England
|66-71-69-67—273
|Tyrrell Hatton, England
|69-70-64-70—273
|Viktor Hovland, Norway
|67-66-71-69—273
|Si Woo Kim, South Korea
|71-70-68-64—273
|Min Woo Lee, Australia
|68-73-67-66—274
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|69-70-69-66—274
|Martin Couvra, France
|68-71-69-67—275
|Harry Hall, England
|68-71-67-69—275
|Oliver Lindell, Finland
|67-71-69-68—275
|Hideki Matsuyama, Japan
|68-64-76-67—275
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|67-71-69-68—275
|Marco Penge, England
|68-69-71-67—275
|Jon Rahm, Spain
|71-69-69-66—275
|Ludvig Aberg, Sweden
|64-69-73-70—276
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|69-72-70-65—276
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|73-69-67-67—276
|Joaquin Niemann, Chile
|72-70-65-69—276
|Sean Crocker, United States
|69-70-70-68—277
|Francesco Laporta, Italy
|68-71-68-70—277
|Guido Migliozzi, Italy
|71-70-66-70—277
|Kristoffer Reitan, Norway
|72-68-67-70—277
|Jordan L. Smith, England
|69-72-68-68—277
|Darius Van Driel, Netherlands
|69-70-69-69—277
|Erik Van Rooyen, South Africa
|72-70-66-69—277
|Dan Bradbury, England
|73-68-71-66—278
|Pablo Larrazabal, Spain
|67-67-76-68—278
|Antoine Rozner, France
|66-75-68-69—278
|Elvis Smylie, Australia
|71-68-69-70—278
|Connor Syme, Scotland
|69-72-68-69—278
|Tom Vaillant, France
|64-75-68-71—278
|Johannes Veerman, United States
|70-72-68-68—278
|Ryan Gerard, United States
|73-66-71-69—279
|Casey Jarvis, South Africa
|65-74-73-67—279
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|69-71-69-70—279
|Dylan Naidoo, South Africa
|69-69-71-70—279
|Richie Ramsay, Scotland
|66-69-72-72—279
|Brandon Robinson-Thompson, England
|68-73-70-68—279
|Adam Scott, Australia
|70-69-71-69—279
|Brandon Stone, South Africa
|71-69-69-70—279
|Laurie Canter, England
|73-67-68-72—280
|Thomas Detry, Belgium
|69-73-69-69—280
|Tommy Fleetwood, England
|73-69-71-67—280
|Ryan Fox, New Zealand
|73-69-69-69—280
|Angel Hidalgo, Spain
|71-67-75-67—280
|Kazuma Kobori, New Zealand
|69-69-72-70—280
|Shane Lowry, Ireland
|67-74-68-71—280
|Matt Wallace, England
|69-73-66-72—280
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|70-72-68-71—281
|Ricardo Gouveia, Portugal
|74-68-69-70—281
|Daniel Hillier, New Zealand
|68-72-71-70—281
|Yuto Katsuragawa, Japan
|67-73-69-72—281
|Joakim Lagergren, Sweden
|66-71-72-72—281
|Shaun Norris, South Africa
|70-72-69-70—281
|Yannik Paul, Germany
|69-73-70-69—281
|David Ravetto, France
|68-72-72-70—282
|Justin Rose, England
|67-66-76-73—282
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|72-70-69-72—283
|Sam Bairstow, England
|67-71-72-73—283
|Joost Luiten, Netherlands
|70-72-70-71—283
|Thomas Pieters, Belgium
|70-72-71-71—284
|Danny Willett, England
|70-72-71-71—284
|Jeff Winther, Denmark
|70-71-72-71—284
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|69-73-69-73—284
|Jorge Campillo, Spain
|72-70-71-72—285
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|68-71-69-77—285
|Hao-Tong Li, China
|70-71-68-76—285
|Jeong-Weon Ko, France
|68-74-71-73—286
