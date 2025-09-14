Live Radio
BMW PGA Championship Scores

The Associated Press

September 14, 2025, 11:55 AM

Sunday

At Wentworth Club

Virginia Water, United Kingdom

Purse: $9 million

Yardage: 7,267; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Alex Noren, Sweden 67-68-66-68—269
Adrien Saddier, France 69-67-65-68—269
Aaron Rai, England 68-67-71-66—272
Patrick Reed, United States 69-68-69-66—272
Ewen Ferguson, Scotland 67-68-71-67—273
Darren Fichardt, South Africa 67-70-68-68—273
Matt Fitzpatrick, England 66-71-69-67—273
Tyrrell Hatton, England 69-70-64-70—273
Viktor Hovland, Norway 67-66-71-69—273
Si Woo Kim, South Korea 71-70-68-64—273
Min Woo Lee, Australia 68-73-67-66—274
Tom McKibbin, Northern Ireland 69-70-69-66—274
Martin Couvra, France 68-71-69-67—275
Harry Hall, England 68-71-67-69—275
Oliver Lindell, Finland 67-71-69-68—275
Hideki Matsuyama, Japan 68-64-76-67—275
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 67-71-69-68—275
Marco Penge, England 68-69-71-67—275
Jon Rahm, Spain 71-69-69-66—275
Ludvig Aberg, Sweden 64-69-73-70—276
Rory McIlroy, Northern Ireland 69-72-70-65—276
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 73-69-67-67—276
Joaquin Niemann, Chile 72-70-65-69—276
Sean Crocker, United States 69-70-70-68—277
Francesco Laporta, Italy 68-71-68-70—277
Guido Migliozzi, Italy 71-70-66-70—277
Kristoffer Reitan, Norway 72-68-67-70—277
Jordan L. Smith, England 69-72-68-68—277
Darius Van Driel, Netherlands 69-70-69-69—277
Erik Van Rooyen, South Africa 72-70-66-69—277
Dan Bradbury, England 73-68-71-66—278
Pablo Larrazabal, Spain 67-67-76-68—278
Antoine Rozner, France 66-75-68-69—278
Elvis Smylie, Australia 71-68-69-70—278
Connor Syme, Scotland 69-72-68-69—278
Tom Vaillant, France 64-75-68-71—278
Johannes Veerman, United States 70-72-68-68—278
Ryan Gerard, United States 73-66-71-69—279
Casey Jarvis, South Africa 65-74-73-67—279
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-71-69-70—279
Dylan Naidoo, South Africa 69-69-71-70—279
Richie Ramsay, Scotland 66-69-72-72—279
Brandon Robinson-Thompson, England 68-73-70-68—279
Adam Scott, Australia 70-69-71-69—279
Brandon Stone, South Africa 71-69-69-70—279
Laurie Canter, England 73-67-68-72—280
Thomas Detry, Belgium 69-73-69-69—280
Tommy Fleetwood, England 73-69-71-67—280
Ryan Fox, New Zealand 73-69-69-69—280
Angel Hidalgo, Spain 71-67-75-67—280
Kazuma Kobori, New Zealand 69-69-72-70—280
Shane Lowry, Ireland 67-74-68-71—280
Matt Wallace, England 69-73-66-72—280
Angel Ayora Fanegas, Spain 70-72-68-71—281
Ricardo Gouveia, Portugal 74-68-69-70—281
Daniel Hillier, New Zealand 68-72-71-70—281
Yuto Katsuragawa, Japan 67-73-69-72—281
Joakim Lagergren, Sweden 66-71-72-72—281
Shaun Norris, South Africa 70-72-69-70—281
Yannik Paul, Germany 69-73-70-69—281
David Ravetto, France 68-72-72-70—282
Justin Rose, England 67-66-76-73—282
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 72-70-69-72—283
Sam Bairstow, England 67-71-72-73—283
Joost Luiten, Netherlands 70-72-70-71—283
Thomas Pieters, Belgium 70-72-71-71—284
Danny Willett, England 70-72-71-71—284
Jeff Winther, Denmark 70-71-72-71—284
Fabrizio Zanotti, Paraguay 69-73-69-73—284
Jorge Campillo, Spain 72-70-71-72—285
Jacques Kruyswijk, South Africa 68-71-69-77—285
Hao-Tong Li, China 70-71-68-76—285
Jeong-Weon Ko, France 68-74-71-73—286

