BMW PGA Championship Scores

Friday At Wentworth Club Virginia Water, United Kingdom Purse: $9 million Yardage: 7,267; Par: 72 Second Round Hideki Matsuyama, Japan…
Friday
At Wentworth Club
Virginia Water, United Kingdom
Purse: $9 million
Yardage: 7,267; Par: 72
Second Round
|Hideki Matsuyama, Japan
|68-64—132
|Ludvig Aberg, Sweden
|64-69—133
|Viktor Hovland, Norway
|67-66—133
|Justin Rose, England
|67-66—133
|Pablo Larrazabal, Spain
|67-67—134
|Ewen Ferguson, Scotland
|67-68—135
|Alex Noren, Sweden
|67-68—135
|Aaron Rai, England
|68-67—135
|Richie Ramsay, Scotland
|66-69—135
|Adrien Saddier, France
|69-67—136
|Darren Fichardt, South Africa
|67-70—137
|Matt Fitzpatrick, England
|66-71—137
|Joakim Lagergren, Sweden
|66-71—137
|Marco Penge, England
|68-69—137
|Patrick Reed, United States
|69-68—137
|Sam Bairstow, England
|67-71—138
|Angel Hidalgo, Spain
|71-67—138
|Kazuma Kobori, New Zealand
|69-69—138
|Oliver Lindell, Finland
|67-71—138
|Dylan Naidoo, South Africa
|69-69—138
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|67-71—138
|Martin Couvra, France
|68-71—139
|Sean Crocker, United States
|69-70—139
|Ryan Gerard, United States
|73-66—139
|Harry Hall, England
|68-71—139
|Tyrrell Hatton, England
|69-70—139
|Casey Jarvis, South Africa
|65-74—139
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|68-71—139
|Francesco Laporta, Italy
|68-71—139
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|69-70—139
|Adam Scott, Australia
|70-69—139
|Elvis Smylie, Australia
|71-68—139
|Tom Vaillant, France
|64-75—139
|Darius Van Driel, Netherlands
|69-70—139
|Laurie Canter, England
|73-67—140
|Ugo Coussaud, France
|70-70—140
|Daniel Hillier, New Zealand
|68-72—140
|Yuto Katsuragawa, Japan
|67-73—140
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|69-71—140
|Jon Rahm, Spain
|71-69—140
|David Ravetto, France
|68-72—140
|Kristoffer Reitan, Norway
|72-68—140
|Brandon Stone, South Africa
|71-69—140
|Guido Migliozzi, Italy
|71-70—141
|Si Woo Kim, South Korea
|71-70—141
|Hao-Tong Li, China
|70-71—141
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|69-72—141
|Brandon Robinson-Thompson, England
|68-73—141
|Jordan L. Smith, England
|69-72—141
|Connor Syme, Scotland
|69-72—141
|Dan Bradbury, England
|73-68—141
|Min Woo Lee, Australia
|68-73—141
|Shane Lowry, Ireland
|67-74—141
|Antoine Rozner, France
|66-75—141
|Dale Whitnell, England
|71-70—141
|Matthew Baldwin, England
|73-68—141
|Todd Clements, England
|70-71—141
|Alex Fitzpatrick, England
|70-71—141
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|70-71—141
|Jeff Winther, Denmark
|70-71—141
|Matt Wallace, England
|69-73—142
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|73-69—142
|Joaquin Niemann, Chile
|72-70—142
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|69-73—142
|Ryan Fox, New Zealand
|73-69—142
|Joost Luiten, Netherlands
|70-72—142
|Erik Van Rooyen, South Africa
|72-70—142
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|70-72—142
|Nacho Elvira, Spain
|71-71—142
|Ricardo Gouveia, Portugal
|74-68—142
|Frederic Lacroix, France
|69-73—142
|Yannik Paul, Germany
|69-73—142
|Thomas Pieters, Belgium
|70-72—142
|Johannes Veerman, United States
|70-72—142
|Jorge Campillo, Spain
|72-70—142
|Tommy Fleetwood, England
|73-69—142
|Ryggs Johnston, United States
|70-72—142
|Jeong-Weon Ko, France
|68-74—142
|Robert MacIntyre, Scotland
|71-71—142
|Shaun Norris, South Africa
|70-72—142
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|72-70—142
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|72-70—142
|Thomas Detry, Belgium
|69-73—142
|Andrea Pavan, Italy
|71-71—142
|Danny Willett, England
|70-72—142
|Joe Dean, England
|71-71—142
|Marcel Siem, Germany
|78-DQ
Missed Cut
|Dean Burmester, South Africa
|72-71—143
|Corey Conners, Canada
|76-67—143
|Luke Donald, England
|72-71—143
|Calum Hill, Scotland
|71-72—143
|Billy Horschel, United States
|73-70—143
|Maximilian Kieffer, Germany
|71-72—143
|Brooks Koepka, United States
|75-68—143
|Matteo Manassero, Italy
|74-69—143
|Richard Mansell, England
|73-70—143
|David Micheluzzi, Australia
|68-75—143
|Benjamin Schmidt, England
|73-70—143
|Jhonattan Vegas, Venezuela
|70-73—143
|Aaron Cockerill, Canada
|68-76—144
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|70-74—144
|Julien Guerrier, France
|71-73—144
|Matthew Jordan, England
|72-72—144
|Michael Kim, United States
|74-70—144
|John Parry, England
|72-72—144
|Matti Schmid, Germany
|71-73—144
|Marcel Schneider, Germany
|69-75—144
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|71-73—144
|Daniel Brown, England
|74-71—145
|Alejandro Del Rey, Spain
|78-67—145
|Manuel Elvira, Spain
|71-74—145
|Paul O’Hara, Scotland
|73-72—145
|Shubhankar Sharma, India
|71-74—145
|Callum Shinkwin, England
|72-73—145
|Marcus Armitage, England
|67-79—146
|Simon Forsstrom, Sweden
|72-74—146
|Padraig Harrington, Ireland
|73-73—146
|Scott Jamieson, Scotland
|71-75—146
|Thriston Lawrence, South Africa
|73-73—146
|Zander Lombard, South Africa
|72-74—146
|Adrian Meronk, Poland
|77-69—146
|Matthieu Pavon, France
|75-71—146
|Patrick Rodgers, United States
|71-75—146
|Dylan Frittelli, South Africa
|70-77—147
|Romain Langasque, France
|72-75—147
|Francesco Molinari, Italy
|72-75—147
|Jason Scrivener, Australia
|72-75—147
|Bernd Wiesberger, Austria
|74-73—147
|Thomas Aiken, South Africa
|75-74—149
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|74-75—149
|Grant Forrest, Scotland
|75-75—150
|Jordan Gumberg, United States
|74-76—150
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|78-72—150
|Marcus Kinhult, Sweden
|78-72—150
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|72-79—151
|Gavin Green, Malaysia
|75-76—151
|Keita Nakajima, Japan
|76-75—151
|Andy Sullivan, England
|77-77—154
