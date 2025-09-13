Live Radio
BMW PGA Championship Scores

The Associated Press

September 13, 2025, 6:09 AM

Friday

At Wentworth Club

Virginia Water, United Kingdom

Purse: $9 million

Yardage: 7,267; Par: 72

Second Round

Hideki Matsuyama, Japan 68-64—132
Ludvig Aberg, Sweden 64-69—133
Viktor Hovland, Norway 67-66—133
Justin Rose, England 67-66—133
Pablo Larrazabal, Spain 67-67—134
Ewen Ferguson, Scotland 67-68—135
Alex Noren, Sweden 67-68—135
Aaron Rai, England 68-67—135
Richie Ramsay, Scotland 66-69—135
Adrien Saddier, France 69-67—136
Darren Fichardt, South Africa 67-70—137
Matt Fitzpatrick, England 66-71—137
Joakim Lagergren, Sweden 66-71—137
Marco Penge, England 68-69—137
Patrick Reed, United States 69-68—137
Sam Bairstow, England 67-71—138
Angel Hidalgo, Spain 71-67—138
Kazuma Kobori, New Zealand 69-69—138
Oliver Lindell, Finland 67-71—138
Dylan Naidoo, South Africa 69-69—138
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 67-71—138
Martin Couvra, France 68-71—139
Sean Crocker, United States 69-70—139
Ryan Gerard, United States 73-66—139
Harry Hall, England 68-71—139
Tyrrell Hatton, England 69-70—139
Casey Jarvis, South Africa 65-74—139
Jacques Kruyswijk, South Africa 68-71—139
Francesco Laporta, Italy 68-71—139
Tom McKibbin, Northern Ireland 69-70—139
Adam Scott, Australia 70-69—139
Elvis Smylie, Australia 71-68—139
Tom Vaillant, France 64-75—139
Darius Van Driel, Netherlands 69-70—139
Laurie Canter, England 73-67—140
Ugo Coussaud, France 70-70—140
Daniel Hillier, New Zealand 68-72—140
Yuto Katsuragawa, Japan 67-73—140
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-71—140
Jon Rahm, Spain 71-69—140
David Ravetto, France 68-72—140
Kristoffer Reitan, Norway 72-68—140
Brandon Stone, South Africa 71-69—140
Guido Migliozzi, Italy 71-70—141
Si Woo Kim, South Korea 71-70—141
Hao-Tong Li, China 70-71—141
Rory McIlroy, Northern Ireland 69-72—141
Brandon Robinson-Thompson, England 68-73—141
Jordan L. Smith, England 69-72—141
Connor Syme, Scotland 69-72—141
Dan Bradbury, England 73-68—141
Min Woo Lee, Australia 68-73—141
Shane Lowry, Ireland 67-74—141
Antoine Rozner, France 66-75—141
Dale Whitnell, England 71-70—141
Matthew Baldwin, England 73-68—141
Todd Clements, England 70-71—141
Alex Fitzpatrick, England 70-71—141
Niklas Norgaard Moller, Denmark 70-71—141
Jeff Winther, Denmark 70-71—141
Matt Wallace, England 69-73—142
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 73-69—142
Joaquin Niemann, Chile 72-70—142
Fabrizio Zanotti, Paraguay 69-73—142
Ryan Fox, New Zealand 73-69—142
Joost Luiten, Netherlands 70-72—142
Erik Van Rooyen, South Africa 72-70—142
Angel Ayora Fanegas, Spain 70-72—142
Nacho Elvira, Spain 71-71—142
Ricardo Gouveia, Portugal 74-68—142
Frederic Lacroix, France 69-73—142
Yannik Paul, Germany 69-73—142
Thomas Pieters, Belgium 70-72—142
Johannes Veerman, United States 70-72—142
Jorge Campillo, Spain 72-70—142
Tommy Fleetwood, England 73-69—142
Ryggs Johnston, United States 70-72—142
Jeong-Weon Ko, France 68-74—142
Robert MacIntyre, Scotland 71-71—142
Shaun Norris, South Africa 70-72—142
Jayden Trey Schaper, South Africa 72-70—142
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 72-70—142
Thomas Detry, Belgium 69-73—142
Andrea Pavan, Italy 71-71—142
Danny Willett, England 70-72—142
Joe Dean, England 71-71—142
Marcel Siem, Germany 78-DQ

Missed Cut

Dean Burmester, South Africa 72-71—143
Corey Conners, Canada 76-67—143
Luke Donald, England 72-71—143
Calum Hill, Scotland 71-72—143
Billy Horschel, United States 73-70—143
Maximilian Kieffer, Germany 71-72—143
Brooks Koepka, United States 75-68—143
Matteo Manassero, Italy 74-69—143
Richard Mansell, England 73-70—143
David Micheluzzi, Australia 68-75—143
Benjamin Schmidt, England 73-70—143
Jhonattan Vegas, Venezuela 70-73—143
Aaron Cockerill, Canada 68-76—144
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 70-74—144
Julien Guerrier, France 71-73—144
Matthew Jordan, England 72-72—144
Michael Kim, United States 74-70—144
John Parry, England 72-72—144
Matti Schmid, Germany 71-73—144
Marcel Schneider, Germany 69-75—144
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 71-73—144
Daniel Brown, England 74-71—145
Alejandro Del Rey, Spain 78-67—145
Manuel Elvira, Spain 71-74—145
Paul O’Hara, Scotland 73-72—145
Shubhankar Sharma, India 71-74—145
Callum Shinkwin, England 72-73—145
Marcus Armitage, England 67-79—146
Simon Forsstrom, Sweden 72-74—146
Padraig Harrington, Ireland 73-73—146
Scott Jamieson, Scotland 71-75—146
Thriston Lawrence, South Africa 73-73—146
Zander Lombard, South Africa 72-74—146
Adrian Meronk, Poland 77-69—146
Matthieu Pavon, France 75-71—146
Patrick Rodgers, United States 71-75—146
Dylan Frittelli, South Africa 70-77—147
Romain Langasque, France 72-75—147
Francesco Molinari, Italy 72-75—147
Jason Scrivener, Australia 72-75—147
Bernd Wiesberger, Austria 74-73—147
Thomas Aiken, South Africa 75-74—149
Rasmus Hojgaard, Denmark 74-75—149
Grant Forrest, Scotland 75-75—150
Jordan Gumberg, United States 74-76—150
Nicolai Hojgaard, Denmark 78-72—150
Marcus Kinhult, Sweden 78-72—150
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 72-79—151
Gavin Green, Malaysia 75-76—151
Keita Nakajima, Japan 76-75—151
Andy Sullivan, England 77-77—154

