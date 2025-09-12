Live Radio
BMW PGA Championship Scores

The Associated Press

September 12, 2025, 6:09 AM

Thursday

At Wentworth Club

Virginia Water, United Kingdom

Purse: $9 million

Yardage: 7,267; Par: 72

First Round

Ludvig Aberg, Sweden 32-32—64
Tom Vaillant, France 33-31—64
Casey Jarvis, South Africa 33-32—65
Richie Ramsay, Scotland 33-33—66
Matt Fitzpatrick, England 32-34—66
Antoine Rozner, France 31-35—66
Joakim Lagergren, Sweden 33-33—66
Viktor Hovland, Norway 34-33—67
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 33-34—67
Pablo Larrazabal, Spain 34-33—67
Sam Bairstow, England 33-34—67
Ewen Ferguson, Scotland 35-32—67
Darren Fichardt, South Africa 34-33—67
Yuto Katsuragawa, Japan 34-33—67
Oliver Lindell, Finland 32-35—67
Alex Noren, Sweden 32-35—67
Justin Rose, England 34-33—67
Marcus Armitage, England 33-34—67
Shane Lowry, Ireland 34-33—67
Aaron Cockerill, Canada 33-35—68
Martin Couvra, France 34-34—68
Harry Hall, England 34-34—68
Daniel Hillier, New Zealand 35-33—68
Jeong-Weon Ko, France 33-35—68
Jacques Kruyswijk, South Africa 33-35—68
Min Woo Lee, Australia 34-34—68
Hideki Matsuyama, Japan 32-36—68
David Micheluzzi, Australia 34-34—68
Aaron Rai, England 33-35—68
David Ravetto, France 33-35—68
Brandon Robinson-Thompson, England 34-34—68
Francesco Laporta, Italy 34-34—68
Marco Penge, England 34-34—68
Tyrrell Hatton, England 34-35—69
Adrien Saddier, France 34-35—69
Darius Van Driel, Netherlands 34-35—69
Sean Crocker, United States 36-33—69
Kazuma Kobori, New Zealand 33-36—69
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-34—69
Tom McKibbin, Northern Ireland 34-35—69
Dylan Naidoo, South Africa 35-34—69
Yannik Paul, Germany 35-34—69
Patrick Reed, United States 36-33—69
Marcel Schneider, Germany 31-38—69
Jordan L. Smith, England 34-35—69
Connor Syme, Scotland 35-34—69
Matt Wallace, England 33-36—69
Fabrizio Zanotti, Paraguay 32-37—69
Frederic Lacroix, France 32-37—69
Thomas Detry, Belgium 34-35—69
Rory McIlroy, Northern Ireland 34-35—69
Ugo Coussaud, France 36-34—70
Angel Ayora Fanegas, Spain 35-35—70
Alex Fitzpatrick, England 35-35—70
Dylan Frittelli, South Africa 31-39—70
Hao-Tong Li, China 35-35—70
Joost Luiten, Netherlands 33-37—70
Shaun Norris, South Africa 34-36—70
Adam Scott, Australia 36-34—70
Johannes Veerman, United States 34-36—70
Jhonattan Vegas, Venezuela 34-36—70
Jeff Winther, Denmark 35-35—70
Todd Clements, England 35-35—70
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 35-35—70
Ryggs Johnston, United States 36-34—70
Niklas Norgaard Moller, Denmark 34-36—70
Thomas Pieters, Belgium 34-36—70
Danny Willett, England 34-36—70
Jon Rahm, Spain 37-34—71
Joe Dean, England 34-37—71
Angel Hidalgo, Spain 35-36—71
Calum Hill, Scotland 36-35—71
Maximilian Kieffer, Germany 36-35—71
Si Woo Kim, South Korea 36-35—71
Andrea Pavan, Italy 36-35—71
Patrick Rodgers, United States 36-35—71
Shubhankar Sharma, India 37-34—71
Elvis Smylie, Australia 33-38—71
Brandon Stone, South Africa 35-36—71
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 34-37—71
Dale Whitnell, England 36-35—71
Nacho Elvira, Spain 37-34—71
Julien Guerrier, France 35-36—71
Robert MacIntyre, Scotland 36-35—71
Matti Schmid, Germany 34-37—71
Manuel Elvira, Spain 36-35—71
Guido Migliozzi, Italy 35-36—71
Scott Jamieson, Scotland 34-37—71
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 37-35—72
Kristoffer Reitan, Norway 36-36—72
Jorge Campillo, Spain 36-36—72
Luke Donald, England 36-36—72
Simon Forsstrom, Sweden 35-37—72
Romain Langasque, France 37-35—72
Francesco Molinari, Italy 33-39—72
Joaquin Niemann, Chile 39-33—72
John Parry, England 37-35—72
Jayden Trey Schaper, South Africa 34-38—72
Jason Scrivener, Australia 34-38—72
Callum Shinkwin, England 35-37—72
Erik Van Rooyen, South Africa 38-34—72
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 31-41—72
Dean Burmester, South Africa 35-37—72
Matthew Jordan, England 36-36—72
Zander Lombard, South Africa 36-36—72
Benjamin Schmidt, England 37-36—73
Matthew Baldwin, England 36-37—73
Ryan Fox, New Zealand 35-38—73
Dan Bradbury, England 37-36—73
Laurie Canter, England 35-38—73
Tommy Fleetwood, England 35-38—73
Ryan Gerard, United States 35-38—73
Padraig Harrington, Ireland 36-37—73
Billy Horschel, United States 35-38—73
Richard Mansell, England 36-37—73
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 37-36—73
Paul O’Hara, Scotland 39-34—73
Thriston Lawrence, South Africa 38-35—73
Bernd Wiesberger, Austria 37-37—74
Matteo Manassero, Italy 36-38—74
Daniel Brown, England 37-37—74
Ricardo Gouveia, Portugal 35-39—74
Jordan Gumberg, United States 35-39—74
Michael Kim, United States 38-36—74
Rasmus Hojgaard, Denmark 37-37—74
Gavin Green, Malaysia 38-37—75
Brooks Koepka, United States 36-39—75
Thomas Aiken, South Africa 39-36—75
Matthieu Pavon, France 38-37—75
Grant Forrest, Scotland 39-36—75
Corey Conners, Canada 37-39—76
Keita Nakajima, Japan 39-37—76
Adrian Meronk, Poland 37-40—77
Andy Sullivan, England 37-40—77
Alejandro Del Rey, Spain 39-39—78
Nicolai Hojgaard, Denmark 38-40—78
Marcus Kinhult, Sweden 39-39—78
Marcel Siem, Germany 39-39—78

