BMW PGA Championship Par Scores

The Associated Press

September 14, 2025, 11:55 AM

Sunday

At Wentworth Club

Virginia Water, United Kingdom

Purse: $9 million

Yardage: 7,267; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Alex Noren, Sweden 67-68-66-68—269 -19
Adrien Saddier, France 69-67-65-68—269 -19
Aaron Rai, England 68-67-71-66—272 -16
Patrick Reed, United States 69-68-69-66—272 -16
Ewen Ferguson, Scotland 67-68-71-67—273 -15
Darren Fichardt, South Africa 67-70-68-68—273 -15
Matt Fitzpatrick, England 66-71-69-67—273 -15
Tyrrell Hatton, England 69-70-64-70—273 -15
Viktor Hovland, Norway 67-66-71-69—273 -15
Si Woo Kim, South Korea 71-70-68-64—273 -15
Min Woo Lee, Australia 68-73-67-66—274 -14
Tom McKibbin, Northern Ireland 69-70-69-66—274 -14
Martin Couvra, France 68-71-69-67—275 -13
Harry Hall, England 68-71-67-69—275 -13
Oliver Lindell, Finland 67-71-69-68—275 -13
Hideki Matsuyama, Japan 68-64-76-67—275 -13
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 67-71-69-68—275 -13
Marco Penge, England 68-69-71-67—275 -13
Jon Rahm, Spain 71-69-69-66—275 -13
Ludvig Aberg, Sweden 64-69-73-70—276 -12
Rory McIlroy, Northern Ireland 69-72-70-65—276 -12
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 73-69-67-67—276 -12
Joaquin Niemann, Chile 72-70-65-69—276 -12
Sean Crocker, United States 69-70-70-68—277 -11
Francesco Laporta, Italy 68-71-68-70—277 -11
Guido Migliozzi, Italy 71-70-66-70—277 -11
Kristoffer Reitan, Norway 72-68-67-70—277 -11
Jordan L. Smith, England 69-72-68-68—277 -11
Darius Van Driel, Netherlands 69-70-69-69—277 -11
Erik Van Rooyen, South Africa 72-70-66-69—277 -11
Dan Bradbury, England 73-68-71-66—278 -10
Pablo Larrazabal, Spain 67-67-76-68—278 -10
Antoine Rozner, France 66-75-68-69—278 -10
Elvis Smylie, Australia 71-68-69-70—278 -10
Connor Syme, Scotland 69-72-68-69—278 -10
Tom Vaillant, France 64-75-68-71—278 -10
Johannes Veerman, United States 70-72-68-68—278 -10
Ryan Gerard, United States 73-66-71-69—279 -9
Casey Jarvis, South Africa 65-74-73-67—279 -9
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-71-69-70—279 -9
Dylan Naidoo, South Africa 69-69-71-70—279 -9
Richie Ramsay, Scotland 66-69-72-72—279 -9
Brandon Robinson-Thompson, England 68-73-70-68—279 -9
Adam Scott, Australia 70-69-71-69—279 -9
Brandon Stone, South Africa 71-69-69-70—279 -9
Laurie Canter, England 73-67-68-72—280 -8
Thomas Detry, Belgium 69-73-69-69—280 -8
Tommy Fleetwood, England 73-69-71-67—280 -8
Ryan Fox, New Zealand 73-69-69-69—280 -8
Angel Hidalgo, Spain 71-67-75-67—280 -8
Kazuma Kobori, New Zealand 69-69-72-70—280 -8
Shane Lowry, Ireland 67-74-68-71—280 -8
Matt Wallace, England 69-73-66-72—280 -8
Angel Ayora Fanegas, Spain 70-72-68-71—281 -7
Ricardo Gouveia, Portugal 74-68-69-70—281 -7
Daniel Hillier, New Zealand 68-72-71-70—281 -7
Yuto Katsuragawa, Japan 67-73-69-72—281 -7
Joakim Lagergren, Sweden 66-71-72-72—281 -7
Shaun Norris, South Africa 70-72-69-70—281 -7
Yannik Paul, Germany 69-73-70-69—281 -7
David Ravetto, France 68-72-72-70—282 -6
Justin Rose, England 67-66-76-73—282 -6
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 72-70-69-72—283 -5
Sam Bairstow, England 67-71-72-73—283 -5
Joost Luiten, Netherlands 70-72-70-71—283 -5
Thomas Pieters, Belgium 70-72-71-71—284 -4
Danny Willett, England 70-72-71-71—284 -4
Jeff Winther, Denmark 70-71-72-71—284 -4
Fabrizio Zanotti, Paraguay 69-73-69-73—284 -4
Jorge Campillo, Spain 72-70-71-72—285 -3
Jacques Kruyswijk, South Africa 68-71-69-77—285 -3
Hao-Tong Li, China 70-71-68-76—285 -3
Jeong-Weon Ko, France 68-74-71-73—286 -2

