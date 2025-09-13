Live Radio
Home » Sports » BMW PGA Championship Par Scores

BMW PGA Championship Par Scores

The Associated Press

September 13, 2025, 6:09 AM

Friday

At Wentworth Club

Virginia Water, United Kingdom

Purse: $9 million

Yardage: 7,267; Par: 72

Second Round

Hideki Matsuyama, Japan 68-64—132 -12
Ludvig Aberg, Sweden 64-69—133 -11
Viktor Hovland, Norway 67-66—133 -11
Justin Rose, England 67-66—133 -11
Pablo Larrazabal, Spain 67-67—134 -10
Ewen Ferguson, Scotland 67-68—135 -9
Alex Noren, Sweden 67-68—135 -9
Aaron Rai, England 68-67—135 -9
Richie Ramsay, Scotland 66-69—135 -9
Adrien Saddier, France 69-67—136 -8
Darren Fichardt, South Africa 67-70—137 -7
Matt Fitzpatrick, England 66-71—137 -7
Joakim Lagergren, Sweden 66-71—137 -7
Marco Penge, England 68-69—137 -7
Patrick Reed, United States 69-68—137 -7
Sam Bairstow, England 67-71—138 -6
Angel Hidalgo, Spain 71-67—138 -6
Kazuma Kobori, New Zealand 69-69—138 -6
Oliver Lindell, Finland 67-71—138 -6
Dylan Naidoo, South Africa 69-69—138 -6
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 67-71—138 -6
Martin Couvra, France 68-71—139 -5
Sean Crocker, United States 69-70—139 -5
Ryan Gerard, United States 73-66—139 -5
Harry Hall, England 68-71—139 -5
Tyrrell Hatton, England 69-70—139 -5
Casey Jarvis, South Africa 65-74—139 -5
Jacques Kruyswijk, South Africa 68-71—139 -5
Francesco Laporta, Italy 68-71—139 -5
Tom McKibbin, Northern Ireland 69-70—139 -5
Adam Scott, Australia 70-69—139 -5
Elvis Smylie, Australia 71-68—139 -5
Tom Vaillant, France 64-75—139 -5
Darius Van Driel, Netherlands 69-70—139 -5
Laurie Canter, England 73-67—140 -4
Ugo Coussaud, France 70-70—140 -4
Daniel Hillier, New Zealand 68-72—140 -4
Yuto Katsuragawa, Japan 67-73—140 -4
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-71—140 -4
Jon Rahm, Spain 71-69—140 -4
David Ravetto, France 68-72—140 -4
Kristoffer Reitan, Norway 72-68—140 -4
Brandon Stone, South Africa 71-69—140 -4
Guido Migliozzi, Italy 71-70—141 -3
Si Woo Kim, South Korea 71-70—141 -3
Hao-Tong Li, China 70-71—141 -3
Rory McIlroy, Northern Ireland 69-72—141 -3
Brandon Robinson-Thompson, England 68-73—141 -3
Jordan L. Smith, England 69-72—141 -3
Connor Syme, Scotland 69-72—141 -3
Dan Bradbury, England 73-68—141 -3
Min Woo Lee, Australia 68-73—141 -3
Shane Lowry, Ireland 67-74—141 -3
Antoine Rozner, France 66-75—141 -3
Dale Whitnell, England 71-70—141 -3
Matthew Baldwin, England 73-68—141 -3
Todd Clements, England 70-71—141 -3
Alex Fitzpatrick, England 70-71—141 -3
Niklas Norgaard Moller, Denmark 70-71—141 -3
Jeff Winther, Denmark 70-71—141 -3
Matt Wallace, England 69-73—142 -2
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 73-69—142 -2
Joaquin Niemann, Chile 72-70—142 -2
Fabrizio Zanotti, Paraguay 69-73—142 -2
Ryan Fox, New Zealand 73-69—142 -2
Joost Luiten, Netherlands 70-72—142 -2
Erik Van Rooyen, South Africa 72-70—142 -2
Angel Ayora Fanegas, Spain 70-72—142 -2
Nacho Elvira, Spain 71-71—142 -2
Ricardo Gouveia, Portugal 74-68—142 -2
Frederic Lacroix, France 69-73—142 -2
Yannik Paul, Germany 69-73—142 -2
Thomas Pieters, Belgium 70-72—142 -2
Johannes Veerman, United States 70-72—142 -2
Jorge Campillo, Spain 72-70—142 -2
Tommy Fleetwood, England 73-69—142 -2
Ryggs Johnston, United States 70-72—142 -2
Jeong-Weon Ko, France 68-74—142 -2
Robert MacIntyre, Scotland 71-71—142 -2
Shaun Norris, South Africa 70-72—142 -2
Jayden Trey Schaper, South Africa 72-70—142 -2
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 72-70—142 -2
Thomas Detry, Belgium 69-73—142 -2
Andrea Pavan, Italy 71-71—142 -2
Danny Willett, England 70-72—142 -2
Joe Dean, England 71-71—142 -2
Marcel Siem, Germany 78-DQ

Missed Cut

Dean Burmester, South Africa 72-71—143 -1
Corey Conners, Canada 76-67—143 -1
Luke Donald, England 72-71—143 -1
Calum Hill, Scotland 71-72—143 -1
Billy Horschel, United States 73-70—143 -1
Maximilian Kieffer, Germany 71-72—143 -1
Brooks Koepka, United States 75-68—143 -1
Matteo Manassero, Italy 74-69—143 -1
Richard Mansell, England 73-70—143 -1
David Micheluzzi, Australia 68-75—143 -1
Benjamin Schmidt, England 73-70—143 -1
Jhonattan Vegas, Venezuela 70-73—143 -1
Aaron Cockerill, Canada 68-76—144 E
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 70-74—144 E
Julien Guerrier, France 71-73—144 E
Matthew Jordan, England 72-72—144 E
Michael Kim, United States 74-70—144 E
John Parry, England 72-72—144 E
Matti Schmid, Germany 71-73—144 E
Marcel Schneider, Germany 69-75—144 E
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 71-73—144 E
Daniel Brown, England 74-71—145 +1
Alejandro Del Rey, Spain 78-67—145 +1
Manuel Elvira, Spain 71-74—145 +1
Paul O’Hara, Scotland 73-72—145 +1
Shubhankar Sharma, India 71-74—145 +1
Callum Shinkwin, England 72-73—145 +1
Marcus Armitage, England 67-79—146 +2
Simon Forsstrom, Sweden 72-74—146 +2
Padraig Harrington, Ireland 73-73—146 +2
Scott Jamieson, Scotland 71-75—146 +2
Thriston Lawrence, South Africa 73-73—146 +2
Zander Lombard, South Africa 72-74—146 +2
Adrian Meronk, Poland 77-69—146 +2
Matthieu Pavon, France 75-71—146 +2
Patrick Rodgers, United States 71-75—146 +2
Dylan Frittelli, South Africa 70-77—147 +3
Romain Langasque, France 72-75—147 +3
Francesco Molinari, Italy 72-75—147 +3
Jason Scrivener, Australia 72-75—147 +3
Bernd Wiesberger, Austria 74-73—147 +3
Thomas Aiken, South Africa 75-74—149 +5
Rasmus Hojgaard, Denmark 74-75—149 +5
Grant Forrest, Scotland 75-75—150 +6
Jordan Gumberg, United States 74-76—150 +6
Nicolai Hojgaard, Denmark 78-72—150 +6
Marcus Kinhult, Sweden 78-72—150 +6
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 72-79—151 +7
Gavin Green, Malaysia 75-76—151 +7
Keita Nakajima, Japan 76-75—151 +7
Andy Sullivan, England 77-77—154 +10

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up