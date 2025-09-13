BMW PGA Championship Par Scores

Friday At Wentworth Club Virginia Water, United Kingdom Purse: $9 million Yardage: 7,267; Par: 72 Second Round Hideki Matsuyama, Japan…
Friday
At Wentworth Club
Virginia Water, United Kingdom
Purse: $9 million
Yardage: 7,267; Par: 72
Second Round
|Hideki Matsuyama, Japan
|68-64—132
|-12
|Ludvig Aberg, Sweden
|64-69—133
|-11
|Viktor Hovland, Norway
|67-66—133
|-11
|Justin Rose, England
|67-66—133
|-11
|Pablo Larrazabal, Spain
|67-67—134
|-10
|Ewen Ferguson, Scotland
|67-68—135
|-9
|Alex Noren, Sweden
|67-68—135
|-9
|Aaron Rai, England
|68-67—135
|-9
|Richie Ramsay, Scotland
|66-69—135
|-9
|Adrien Saddier, France
|69-67—136
|-8
|Darren Fichardt, South Africa
|67-70—137
|-7
|Matt Fitzpatrick, England
|66-71—137
|-7
|Joakim Lagergren, Sweden
|66-71—137
|-7
|Marco Penge, England
|68-69—137
|-7
|Patrick Reed, United States
|69-68—137
|-7
|Sam Bairstow, England
|67-71—138
|-6
|Angel Hidalgo, Spain
|71-67—138
|-6
|Kazuma Kobori, New Zealand
|69-69—138
|-6
|Oliver Lindell, Finland
|67-71—138
|-6
|Dylan Naidoo, South Africa
|69-69—138
|-6
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|67-71—138
|-6
|Martin Couvra, France
|68-71—139
|-5
|Sean Crocker, United States
|69-70—139
|-5
|Ryan Gerard, United States
|73-66—139
|-5
|Harry Hall, England
|68-71—139
|-5
|Tyrrell Hatton, England
|69-70—139
|-5
|Casey Jarvis, South Africa
|65-74—139
|-5
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|68-71—139
|-5
|Francesco Laporta, Italy
|68-71—139
|-5
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|69-70—139
|-5
|Adam Scott, Australia
|70-69—139
|-5
|Elvis Smylie, Australia
|71-68—139
|-5
|Tom Vaillant, France
|64-75—139
|-5
|Darius Van Driel, Netherlands
|69-70—139
|-5
|Laurie Canter, England
|73-67—140
|-4
|Ugo Coussaud, France
|70-70—140
|-4
|Daniel Hillier, New Zealand
|68-72—140
|-4
|Yuto Katsuragawa, Japan
|67-73—140
|-4
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|69-71—140
|-4
|Jon Rahm, Spain
|71-69—140
|-4
|David Ravetto, France
|68-72—140
|-4
|Kristoffer Reitan, Norway
|72-68—140
|-4
|Brandon Stone, South Africa
|71-69—140
|-4
|Guido Migliozzi, Italy
|71-70—141
|-3
|Si Woo Kim, South Korea
|71-70—141
|-3
|Hao-Tong Li, China
|70-71—141
|-3
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|69-72—141
|-3
|Brandon Robinson-Thompson, England
|68-73—141
|-3
|Jordan L. Smith, England
|69-72—141
|-3
|Connor Syme, Scotland
|69-72—141
|-3
|Dan Bradbury, England
|73-68—141
|-3
|Min Woo Lee, Australia
|68-73—141
|-3
|Shane Lowry, Ireland
|67-74—141
|-3
|Antoine Rozner, France
|66-75—141
|-3
|Dale Whitnell, England
|71-70—141
|-3
|Matthew Baldwin, England
|73-68—141
|-3
|Todd Clements, England
|70-71—141
|-3
|Alex Fitzpatrick, England
|70-71—141
|-3
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|70-71—141
|-3
|Jeff Winther, Denmark
|70-71—141
|-3
|Matt Wallace, England
|69-73—142
|-2
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|73-69—142
|-2
|Joaquin Niemann, Chile
|72-70—142
|-2
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|69-73—142
|-2
|Ryan Fox, New Zealand
|73-69—142
|-2
|Joost Luiten, Netherlands
|70-72—142
|-2
|Erik Van Rooyen, South Africa
|72-70—142
|-2
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|70-72—142
|-2
|Nacho Elvira, Spain
|71-71—142
|-2
|Ricardo Gouveia, Portugal
|74-68—142
|-2
|Frederic Lacroix, France
|69-73—142
|-2
|Yannik Paul, Germany
|69-73—142
|-2
|Thomas Pieters, Belgium
|70-72—142
|-2
|Johannes Veerman, United States
|70-72—142
|-2
|Jorge Campillo, Spain
|72-70—142
|-2
|Tommy Fleetwood, England
|73-69—142
|-2
|Ryggs Johnston, United States
|70-72—142
|-2
|Jeong-Weon Ko, France
|68-74—142
|-2
|Robert MacIntyre, Scotland
|71-71—142
|-2
|Shaun Norris, South Africa
|70-72—142
|-2
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|72-70—142
|-2
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|72-70—142
|-2
|Thomas Detry, Belgium
|69-73—142
|-2
|Andrea Pavan, Italy
|71-71—142
|-2
|Danny Willett, England
|70-72—142
|-2
|Joe Dean, England
|71-71—142
|-2
|Marcel Siem, Germany
|78-DQ
|
Missed Cut
|Dean Burmester, South Africa
|72-71—143
|-1
|Corey Conners, Canada
|76-67—143
|-1
|Luke Donald, England
|72-71—143
|-1
|Calum Hill, Scotland
|71-72—143
|-1
|Billy Horschel, United States
|73-70—143
|-1
|Maximilian Kieffer, Germany
|71-72—143
|-1
|Brooks Koepka, United States
|75-68—143
|-1
|Matteo Manassero, Italy
|74-69—143
|-1
|Richard Mansell, England
|73-70—143
|-1
|David Micheluzzi, Australia
|68-75—143
|-1
|Benjamin Schmidt, England
|73-70—143
|-1
|Jhonattan Vegas, Venezuela
|70-73—143
|-1
|Aaron Cockerill, Canada
|68-76—144
|E
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|70-74—144
|E
|Julien Guerrier, France
|71-73—144
|E
|Matthew Jordan, England
|72-72—144
|E
|Michael Kim, United States
|74-70—144
|E
|John Parry, England
|72-72—144
|E
|Matti Schmid, Germany
|71-73—144
|E
|Marcel Schneider, Germany
|69-75—144
|E
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|71-73—144
|E
|Daniel Brown, England
|74-71—145
|+1
|Alejandro Del Rey, Spain
|78-67—145
|+1
|Manuel Elvira, Spain
|71-74—145
|+1
|Paul O’Hara, Scotland
|73-72—145
|+1
|Shubhankar Sharma, India
|71-74—145
|+1
|Callum Shinkwin, England
|72-73—145
|+1
|Marcus Armitage, England
|67-79—146
|+2
|Simon Forsstrom, Sweden
|72-74—146
|+2
|Padraig Harrington, Ireland
|73-73—146
|+2
|Scott Jamieson, Scotland
|71-75—146
|+2
|Thriston Lawrence, South Africa
|73-73—146
|+2
|Zander Lombard, South Africa
|72-74—146
|+2
|Adrian Meronk, Poland
|77-69—146
|+2
|Matthieu Pavon, France
|75-71—146
|+2
|Patrick Rodgers, United States
|71-75—146
|+2
|Dylan Frittelli, South Africa
|70-77—147
|+3
|Romain Langasque, France
|72-75—147
|+3
|Francesco Molinari, Italy
|72-75—147
|+3
|Jason Scrivener, Australia
|72-75—147
|+3
|Bernd Wiesberger, Austria
|74-73—147
|+3
|Thomas Aiken, South Africa
|75-74—149
|+5
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|74-75—149
|+5
|Grant Forrest, Scotland
|75-75—150
|+6
|Jordan Gumberg, United States
|74-76—150
|+6
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|78-72—150
|+6
|Marcus Kinhult, Sweden
|78-72—150
|+6
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|72-79—151
|+7
|Gavin Green, Malaysia
|75-76—151
|+7
|Keita Nakajima, Japan
|76-75—151
|+7
|Andy Sullivan, England
|77-77—154
|+10
