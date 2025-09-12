BMW PGA Championship Par Scores

Thursday
At Wentworth Club
Virginia Water, United Kingdom
Purse: $9 million
Yardage: 7,267; Par: 72
First Round
|Ludvig Aberg, Sweden
|32-32—64
|-8
|Tom Vaillant, France
|33-31—64
|-8
|Casey Jarvis, South Africa
|33-32—65
|-7
|Richie Ramsay, Scotland
|33-33—66
|-6
|Matt Fitzpatrick, England
|32-34—66
|-6
|Antoine Rozner, France
|31-35—66
|-6
|Joakim Lagergren, Sweden
|33-33—66
|-6
|Viktor Hovland, Norway
|34-33—67
|-5
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|33-34—67
|-5
|Pablo Larrazabal, Spain
|34-33—67
|-5
|Sam Bairstow, England
|33-34—67
|-5
|Ewen Ferguson, Scotland
|35-32—67
|-5
|Darren Fichardt, South Africa
|34-33—67
|-5
|Yuto Katsuragawa, Japan
|34-33—67
|-5
|Oliver Lindell, Finland
|32-35—67
|-5
|Alex Noren, Sweden
|32-35—67
|-5
|Justin Rose, England
|34-33—67
|-5
|Marcus Armitage, England
|33-34—67
|-5
|Shane Lowry, Ireland
|34-33—67
|-5
|Aaron Cockerill, Canada
|33-35—68
|-4
|Martin Couvra, France
|34-34—68
|-4
|Harry Hall, England
|34-34—68
|-4
|Daniel Hillier, New Zealand
|35-33—68
|-4
|Jeong-Weon Ko, France
|33-35—68
|-4
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|33-35—68
|-4
|Min Woo Lee, Australia
|34-34—68
|-4
|Hideki Matsuyama, Japan
|32-36—68
|-4
|David Micheluzzi, Australia
|34-34—68
|-4
|Aaron Rai, England
|33-35—68
|-4
|David Ravetto, France
|33-35—68
|-4
|Brandon Robinson-Thompson, England
|34-34—68
|-4
|Francesco Laporta, Italy
|34-34—68
|-4
|Marco Penge, England
|34-34—68
|-4
|Tyrrell Hatton, England
|34-35—69
|-3
|Adrien Saddier, France
|34-35—69
|-3
|Darius Van Driel, Netherlands
|34-35—69
|-3
|Sean Crocker, United States
|36-33—69
|-3
|Kazuma Kobori, New Zealand
|33-36—69
|-3
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|35-34—69
|-3
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|34-35—69
|-3
|Dylan Naidoo, South Africa
|35-34—69
|-3
|Yannik Paul, Germany
|35-34—69
|-3
|Patrick Reed, United States
|36-33—69
|-3
|Marcel Schneider, Germany
|31-38—69
|-3
|Jordan L. Smith, England
|34-35—69
|-3
|Connor Syme, Scotland
|35-34—69
|-3
|Matt Wallace, England
|33-36—69
|-3
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|32-37—69
|-3
|Frederic Lacroix, France
|32-37—69
|-3
|Thomas Detry, Belgium
|34-35—69
|-3
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|34-35—69
|-3
|Ugo Coussaud, France
|36-34—70
|-2
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|35-35—70
|-2
|Alex Fitzpatrick, England
|35-35—70
|-2
|Dylan Frittelli, South Africa
|31-39—70
|-2
|Hao-Tong Li, China
|35-35—70
|-2
|Joost Luiten, Netherlands
|33-37—70
|-2
|Shaun Norris, South Africa
|34-36—70
|-2
|Adam Scott, Australia
|36-34—70
|-2
|Johannes Veerman, United States
|34-36—70
|-2
|Jhonattan Vegas, Venezuela
|34-36—70
|-2
|Jeff Winther, Denmark
|35-35—70
|-2
|Todd Clements, England
|35-35—70
|-2
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|35-35—70
|-2
|Ryggs Johnston, United States
|36-34—70
|-2
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|34-36—70
|-2
|Thomas Pieters, Belgium
|34-36—70
|-2
|Danny Willett, England
|34-36—70
|-2
|Jon Rahm, Spain
|37-34—71
|-1
|Joe Dean, England
|34-37—71
|-1
|Angel Hidalgo, Spain
|35-36—71
|-1
|Calum Hill, Scotland
|36-35—71
|-1
|Maximilian Kieffer, Germany
|36-35—71
|-1
|Si Woo Kim, South Korea
|36-35—71
|-1
|Andrea Pavan, Italy
|36-35—71
|-1
|Patrick Rodgers, United States
|36-35—71
|-1
|Shubhankar Sharma, India
|37-34—71
|-1
|Elvis Smylie, Australia
|33-38—71
|-1
|Brandon Stone, South Africa
|35-36—71
|-1
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|34-37—71
|-1
|Dale Whitnell, England
|36-35—71
|-1
|Nacho Elvira, Spain
|37-34—71
|-1
|Julien Guerrier, France
|35-36—71
|-1
|Robert MacIntyre, Scotland
|36-35—71
|-1
|Matti Schmid, Germany
|34-37—71
|-1
|Manuel Elvira, Spain
|36-35—71
|-1
|Guido Migliozzi, Italy
|35-36—71
|-1
|Scott Jamieson, Scotland
|34-37—71
|-1
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|37-35—72
|E
|Kristoffer Reitan, Norway
|36-36—72
|E
|Jorge Campillo, Spain
|36-36—72
|E
|Luke Donald, England
|36-36—72
|E
|Simon Forsstrom, Sweden
|35-37—72
|E
|Romain Langasque, France
|37-35—72
|E
|Francesco Molinari, Italy
|33-39—72
|E
|Joaquin Niemann, Chile
|39-33—72
|E
|John Parry, England
|37-35—72
|E
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|34-38—72
|E
|Jason Scrivener, Australia
|34-38—72
|E
|Callum Shinkwin, England
|35-37—72
|E
|Erik Van Rooyen, South Africa
|38-34—72
|E
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|31-41—72
|E
|Dean Burmester, South Africa
|35-37—72
|E
|Matthew Jordan, England
|36-36—72
|E
|Zander Lombard, South Africa
|36-36—72
|E
|Benjamin Schmidt, England
|37-36—73
|+1
|Matthew Baldwin, England
|36-37—73
|+1
|Ryan Fox, New Zealand
|35-38—73
|+1
|Dan Bradbury, England
|37-36—73
|+1
|Laurie Canter, England
|35-38—73
|+1
|Tommy Fleetwood, England
|35-38—73
|+1
|Ryan Gerard, United States
|35-38—73
|+1
|Padraig Harrington, Ireland
|36-37—73
|+1
|Billy Horschel, United States
|35-38—73
|+1
|Richard Mansell, England
|36-37—73
|+1
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|37-36—73
|+1
|Paul O’Hara, Scotland
|39-34—73
|+1
|Thriston Lawrence, South Africa
|38-35—73
|+1
|Bernd Wiesberger, Austria
|37-37—74
|+2
|Matteo Manassero, Italy
|36-38—74
|+2
|Daniel Brown, England
|37-37—74
|+2
|Ricardo Gouveia, Portugal
|35-39—74
|+2
|Jordan Gumberg, United States
|35-39—74
|+2
|Michael Kim, United States
|38-36—74
|+2
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|37-37—74
|+2
|Gavin Green, Malaysia
|38-37—75
|+3
|Brooks Koepka, United States
|36-39—75
|+3
|Thomas Aiken, South Africa
|39-36—75
|+3
|Matthieu Pavon, France
|38-37—75
|+3
|Grant Forrest, Scotland
|39-36—75
|+3
|Corey Conners, Canada
|37-39—76
|+4
|Keita Nakajima, Japan
|39-37—76
|+4
|Adrian Meronk, Poland
|37-40—77
|+5
|Andy Sullivan, England
|37-40—77
|+5
|Alejandro Del Rey, Spain
|39-39—78
|+6
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|38-40—78
|+6
|Marcus Kinhult, Sweden
|39-39—78
|+6
|Marcel Siem, Germany
|39-39—78
|+6
