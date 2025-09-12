Live Radio
BMW PGA Championship Par Scores

BMW PGA Championship Par Scores

The Associated Press

September 12, 2025, 6:09 AM

Thursday

At Wentworth Club

Virginia Water, United Kingdom

Purse: $9 million

Yardage: 7,267; Par: 72

First Round

Ludvig Aberg, Sweden 32-32—64 -8
Tom Vaillant, France 33-31—64 -8
Casey Jarvis, South Africa 33-32—65 -7
Richie Ramsay, Scotland 33-33—66 -6
Matt Fitzpatrick, England 32-34—66 -6
Antoine Rozner, France 31-35—66 -6
Joakim Lagergren, Sweden 33-33—66 -6
Viktor Hovland, Norway 34-33—67 -5
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 33-34—67 -5
Pablo Larrazabal, Spain 34-33—67 -5
Sam Bairstow, England 33-34—67 -5
Ewen Ferguson, Scotland 35-32—67 -5
Darren Fichardt, South Africa 34-33—67 -5
Yuto Katsuragawa, Japan 34-33—67 -5
Oliver Lindell, Finland 32-35—67 -5
Alex Noren, Sweden 32-35—67 -5
Justin Rose, England 34-33—67 -5
Marcus Armitage, England 33-34—67 -5
Shane Lowry, Ireland 34-33—67 -5
Aaron Cockerill, Canada 33-35—68 -4
Martin Couvra, France 34-34—68 -4
Harry Hall, England 34-34—68 -4
Daniel Hillier, New Zealand 35-33—68 -4
Jeong-Weon Ko, France 33-35—68 -4
Jacques Kruyswijk, South Africa 33-35—68 -4
Min Woo Lee, Australia 34-34—68 -4
Hideki Matsuyama, Japan 32-36—68 -4
David Micheluzzi, Australia 34-34—68 -4
Aaron Rai, England 33-35—68 -4
David Ravetto, France 33-35—68 -4
Brandon Robinson-Thompson, England 34-34—68 -4
Francesco Laporta, Italy 34-34—68 -4
Marco Penge, England 34-34—68 -4
Tyrrell Hatton, England 34-35—69 -3
Adrien Saddier, France 34-35—69 -3
Darius Van Driel, Netherlands 34-35—69 -3
Sean Crocker, United States 36-33—69 -3
Kazuma Kobori, New Zealand 33-36—69 -3
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-34—69 -3
Tom McKibbin, Northern Ireland 34-35—69 -3
Dylan Naidoo, South Africa 35-34—69 -3
Yannik Paul, Germany 35-34—69 -3
Patrick Reed, United States 36-33—69 -3
Marcel Schneider, Germany 31-38—69 -3
Jordan L. Smith, England 34-35—69 -3
Connor Syme, Scotland 35-34—69 -3
Matt Wallace, England 33-36—69 -3
Fabrizio Zanotti, Paraguay 32-37—69 -3
Frederic Lacroix, France 32-37—69 -3
Thomas Detry, Belgium 34-35—69 -3
Rory McIlroy, Northern Ireland 34-35—69 -3
Ugo Coussaud, France 36-34—70 -2
Angel Ayora Fanegas, Spain 35-35—70 -2
Alex Fitzpatrick, England 35-35—70 -2
Dylan Frittelli, South Africa 31-39—70 -2
Hao-Tong Li, China 35-35—70 -2
Joost Luiten, Netherlands 33-37—70 -2
Shaun Norris, South Africa 34-36—70 -2
Adam Scott, Australia 36-34—70 -2
Johannes Veerman, United States 34-36—70 -2
Jhonattan Vegas, Venezuela 34-36—70 -2
Jeff Winther, Denmark 35-35—70 -2
Todd Clements, England 35-35—70 -2
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 35-35—70 -2
Ryggs Johnston, United States 36-34—70 -2
Niklas Norgaard Moller, Denmark 34-36—70 -2
Thomas Pieters, Belgium 34-36—70 -2
Danny Willett, England 34-36—70 -2
Jon Rahm, Spain 37-34—71 -1
Joe Dean, England 34-37—71 -1
Angel Hidalgo, Spain 35-36—71 -1
Calum Hill, Scotland 36-35—71 -1
Maximilian Kieffer, Germany 36-35—71 -1
Si Woo Kim, South Korea 36-35—71 -1
Andrea Pavan, Italy 36-35—71 -1
Patrick Rodgers, United States 36-35—71 -1
Shubhankar Sharma, India 37-34—71 -1
Elvis Smylie, Australia 33-38—71 -1
Brandon Stone, South Africa 35-36—71 -1
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 34-37—71 -1
Dale Whitnell, England 36-35—71 -1
Nacho Elvira, Spain 37-34—71 -1
Julien Guerrier, France 35-36—71 -1
Robert MacIntyre, Scotland 36-35—71 -1
Matti Schmid, Germany 34-37—71 -1
Manuel Elvira, Spain 36-35—71 -1
Guido Migliozzi, Italy 35-36—71 -1
Scott Jamieson, Scotland 34-37—71 -1
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 37-35—72 E
Kristoffer Reitan, Norway 36-36—72 E
Jorge Campillo, Spain 36-36—72 E
Luke Donald, England 36-36—72 E
Simon Forsstrom, Sweden 35-37—72 E
Romain Langasque, France 37-35—72 E
Francesco Molinari, Italy 33-39—72 E
Joaquin Niemann, Chile 39-33—72 E
John Parry, England 37-35—72 E
Jayden Trey Schaper, South Africa 34-38—72 E
Jason Scrivener, Australia 34-38—72 E
Callum Shinkwin, England 35-37—72 E
Erik Van Rooyen, South Africa 38-34—72 E
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 31-41—72 E
Dean Burmester, South Africa 35-37—72 E
Matthew Jordan, England 36-36—72 E
Zander Lombard, South Africa 36-36—72 E
Benjamin Schmidt, England 37-36—73 +1
Matthew Baldwin, England 36-37—73 +1
Ryan Fox, New Zealand 35-38—73 +1
Dan Bradbury, England 37-36—73 +1
Laurie Canter, England 35-38—73 +1
Tommy Fleetwood, England 35-38—73 +1
Ryan Gerard, United States 35-38—73 +1
Padraig Harrington, Ireland 36-37—73 +1
Billy Horschel, United States 35-38—73 +1
Richard Mansell, England 36-37—73 +1
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 37-36—73 +1
Paul O’Hara, Scotland 39-34—73 +1
Thriston Lawrence, South Africa 38-35—73 +1
Bernd Wiesberger, Austria 37-37—74 +2
Matteo Manassero, Italy 36-38—74 +2
Daniel Brown, England 37-37—74 +2
Ricardo Gouveia, Portugal 35-39—74 +2
Jordan Gumberg, United States 35-39—74 +2
Michael Kim, United States 38-36—74 +2
Rasmus Hojgaard, Denmark 37-37—74 +2
Gavin Green, Malaysia 38-37—75 +3
Brooks Koepka, United States 36-39—75 +3
Thomas Aiken, South Africa 39-36—75 +3
Matthieu Pavon, France 38-37—75 +3
Grant Forrest, Scotland 39-36—75 +3
Corey Conners, Canada 37-39—76 +4
Keita Nakajima, Japan 39-37—76 +4
Adrian Meronk, Poland 37-40—77 +5
Andy Sullivan, England 37-40—77 +5
Alejandro Del Rey, Spain 39-39—78 +6
Nicolai Hojgaard, Denmark 38-40—78 +6
Marcus Kinhult, Sweden 39-39—78 +6
Marcel Siem, Germany 39-39—78 +6

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved.

