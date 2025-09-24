All Times EDT
Friday, Sept. 26
No. 8 Florida St. (3-0) at Virginia (3-1), 7 p.m.
No. 24 TCU (3-0) at Arizona St. (3-1), 9 p.m.
Saturday, Sept. 27
No. 1 Ohio St. (3-0) at Washington (3-0), 3:30 p.m.
No. 3 Penn St. (3-0) vs. No. 6 Oregon (4-0), 7:30 p.m.
No. 4 LSU (4-0) at No. 13 Mississippi (4-0), 3:30 p.m.
No. 5 Georgia (3-0) vs. No. 17 Alabama (2-1), 7:30 p.m.
No. 9 Texas A&M (3-0) vs. Auburn (3-1), 3:30 p.m.
No. 11 Indiana (4-0) at Iowa (3-1), 3:30 p.m.
No. 14 Iowa St. (4-0) vs. Arizona (3-0), 7 p.m.
No. 15 Tennessee (3-1) at Mississippi St. (4-0), 4:15 p.m.
No. 16 Georgia Tech (4-0) at Wake Forest (2-1), Noon
No. 18 Vanderbilt (4-0) vs. Utah St. (3-1), 12:45 p.m.
No. 20 Missouri (4-0) vs. Umass (0-3), 7:30 p.m.
No. 21 Southern Cal (4-0) at No. 23 Illinois (3-1), Noon
No. 22 Notre Dame (1-2) at Arkansas (2-2), Noon
No. 25 BYU (3-0) at Colorado (2-2), 10:15 p.m.
