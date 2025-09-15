All Times EDT
Saturday, Sept. 20
No. 3 LSU (3-0) vs. SE Louisiana (2-1), 7:45 p.m.
No. 4 Miami (3-0) vs. Florida (1-2), 7:30 p.m.
No. 6 Oregon (3-0) vs. Oregon St. (0-3), 3 p.m.
No. 7 Florida St. (2-0) vs. Kent St. (1-2), 3:30 p.m.
No. 8 Texas (2-1) vs. Sam Houston St. (0-3), 8 p.m.
No. 9 Illinois (3-0) at No. 19 Indiana (3-0), 7:30 p.m.
No. 11 Oklahoma (3-0) vs. No. 22 Auburn (3-0), 3:30 p.m.
No. 13 Mississippi (3-0) vs. Tulane (3-0), 3:30 p.m.
No. 15 Tennessee (2-1) vs. UAB (2-1), 12:45 p.m.
No. 16 Utah (3-0) vs. No. 17 Texas Tech (3-0), Noon
No. 18 Georgia Tech (3-0) vs. Temple (2-1), 4:30 p.m.
No. 20 Vanderbilt (3-0) vs. Georgia St. (1-2), 7:30 p.m.
No. 21 Michigan (2-1) at Nebraska (3-0), 3:30 p.m.
No. 23 Missouri (3-0) vs. South Carolina (2-1), 7 p.m.
No. 24 Notre Dame (0-2) vs. Purdue (2-1), 3:30 p.m.
No. 25 Southern Cal (3-0) vs. Michigan St. (3-0), 11 p.m.
