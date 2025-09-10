All Times EDT
Friday, Sept. 12
No. 22 Indiana (2-0) vs. Indiana St. (2-0), 6:30 p.m.
Saturday, Sept. 13
No. 1 Ohio St. (2-0) vs. Ohio (1-1), 7 p.m.
No. 2 Penn St. (2-0) vs. Villanova (1-0), 3:30 p.m.
No. 3 LSU (2-0) vs. Florida (1-1), 7:30 p.m.
No. 4 Oregon (2-0) at Northwestern (1-1), Noon
No. 5 Miami (2-0) vs. No. 18 South Florida (2-0), 4:30 p.m.
No. 6 Georgia (2-0) at No. 15 Tennessee (2-0), 3:30 p.m.
No. 7 Texas (1-1) vs. UTEP (1-1), 4:15 p.m.
No. 8 Notre Dame (0-1) vs. No. 16 Texas A&M (2-0), 7:30 p.m.
No. 9 Illinois (2-0) vs. W. Michigan (0-2), 7 p.m.
No. 11 South Carolina (2-0) vs. Vanderbilt (2-0), 7:45 p.m.
No. 12 Clemson (1-1) at Georgia Tech (2-0), Noon
No. 13 Oklahoma (2-0) at Temple (2-0), Noon
No. 14 Iowa St. (3-0) at Arkansas St. (1-1), 4 p.m.
No. 17 Mississippi (2-0) vs. Arkansas (2-0), 7 p.m.
No. 19 Alabama (1-1) vs. Wisconsin (2-0), Noon
No. 20 Utah (2-0) at Wyoming (2-0), 8 p.m.
No. 21 Texas Tech (2-0) vs. Oregon St. (0-2), 3:30 p.m.
No. 23 Michigan (1-1) vs. Cent. Michigan (1-1), Noon
No. 24 Auburn (2-0) vs. South Alabama (1-1), 12:45 p.m.
No. 25 Missouri (2-0) vs. Louisiana-Lafayette (1-1), 4 p.m.
