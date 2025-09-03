All Times EDT
Saturday, Sept. 6
No. 1 Ohio St. (1-0) vs. Grambling St. (1-0), 3:30 p.m.
No. 2 Penn St. (1-0) vs. FIU (1-0), Noon
No. 3 LSU (1-0) vs. Louisiana Tech (1-0), 7:30 p.m.
No. 4 Georgia (1-0) vs. Austin Peay (1-0), 3:30 p.m.
No. 5 Miami (1-0) vs. Bethune-Cookman (0-1), 7 p.m.
No. 6 Oregon (1-0) vs. Oklahoma St. (1-0), 3:30 p.m.
No. 7 Texas (0-1) vs. San Jose St. (0-1), Noon
No. 8 Clemson (0-1) vs. Troy (1-0), 3:30 p.m.
No. 10 South Carolina (1-0) vs. SC State (1-0), 7 p.m.
No. 11 Illinois (1-0) at Duke (1-0), Noon
No. 12 Arizona St. (1-0) at Mississippi St. (1-0), 7:30 p.m.
No. 13 Florida (1-0) vs. South Florida (1-0), 4:15 p.m.
No. 14 Florida St. (1-0) vs. East Texas A&M (0-1), Noon
No. 15 Michigan (1-0) at No. 18 Oklahoma (1-0), 7:30 p.m.
No. 16 Iowa St. (2-0) vs. Iowa (1-0), Noon
No. 17 SMU (1-0) vs. Baylor (0-1), Noon
No. 19 Texas A&M (1-0) vs. Utah St. (1-0), 12:45 p.m.
No. 20 Mississippi (1-0) at Kentucky (1-0), 3:30 p.m.
No. 21 Alabama (0-1) vs. Louisiana-Monroe (1-0), 7:45 p.m.
No. 22 Tennessee (1-0) vs. ETSU (1-0), 3:30 p.m.
No. 23 Indiana (1-0) vs. Kennesaw St. (0-1), Noon
No. 24 Texas Tech (1-0) vs. Kent St. (1-0), Noon
No. 25 Utah (1-0) vs. Cal Poly (1-0), 6 p.m.
