Sports » Amgen Irish Open Scores

Amgen Irish Open Scores

The Associated Press

September 4, 2025, 4:09 PM

Thursday

At The K Club

Kildare, Ireland

Purse: $6 million

Yardage: 7,441; Par: 72

First Round

Nacho Elvira, Spain 30-36—66
Romain Langasque, France 31-35—66
Thorbjorn Olesen, Denmark 34-32—66
Zander Lombard, South Africa 28-35—63
Daniel Brown, England 35-32—67
Adrien Saddier, France 34-33—67
Bernd Wiesberger, Austria 32-35—67
Rafa Cabrera Bello, Spain 35-33—68
Manuel Elvira, Spain 35-33—68
Oliver Lindell, Finland 34-34—68
David Ravetto, France 33-35—68
Thomas Aiken, South Africa 32-37—69
Angel Ayora Fanegas, Spain 34-35—69
Matthew Baldwin, England 33-36—69
Laurie Canter, England 31-38—69
Casey Jarvis, South Africa 33-36—69
Francesco Laporta, Italy 34-35—69
Mikael Lindberg, Sweden 36-33—69
Shane Lowry, Ireland 32-37—69
Joel Moscatel, Spain 35-34—69
Jacob Skov Olesen, Denmark 36-33—69
Tapio Pulkkanen, Finland 36-33—69
Matti Schmid, Germany 36-33—69
Benjamin Schmidt, England 35-34—69
Niklas Lemke, Sweden 34-31—65
Hamish Brown, Denmark 29-37—66
Alex Maguire, Ireland 32-34—66
Dan Bradbury, England 35-35—70
Julien Brun, France 33-37—70
Todd Clements, England 35-35—70
Aaron Cockerill, Canada 35-35—70
Jannik De Bruyn, Germany 36-34—70
Simon Forsstrom, Sweden 35-35—70
Andreas Halvorsen, Norway 36-34—70
Tyrrell Hatton, England 34-36—70
Angel Hidalgo, Spain 36-34—70
Masahiro Kawamura, Japan 35-35—70
Jeong-Weon Ko, France 34-36—70
Joakim Lagergren, Sweden 35-35—70
Martin Laird, Scotland 33-37—70
Alexander Levy, France 34-36—70
Matteo Manassero, Italy 38-32—70
Paul O’Hara, Scotland 34-36—70
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 33-37—70
Marco Penge, England 34-36—70
Tom Vaillant, France 35-35—70
Danny Willett, England 36-34—70
Andrew Wilson, England 36-34—70
Brandon Wu, United States 35-35—70
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 36-35—71
Lucas Bjerregaard, Denmark 36-35—71
Alejandro Del Rey, Spain 34-37—71
Ewen Ferguson, Scotland 34-37—71
Gavin Green, Malaysia 35-36—71
Daniel Hillier, New Zealand 34-37—71
Brooks Koepka, United States 36-35—71
Rory McIlroy, Northern Ireland 37-34—71
Tom McKibbin, Northern Ireland 36-35—71
Guido Migliozzi, Italy 36-35—71
Jack Senior, England 34-37—71
Jordan L. Smith, England 36-35—71
Richard Sterne, South Africa 36-35—71
Jayden Trey Schaper, South Africa 34-33—67
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 37-35—72
Davis Bryant, United States 35-37—72
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 35-37—72
Nicolas Colsaerts, Belgium 34-38—72
Ross Fisher, England 35-37—72
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 36-36—72
Ryan Gerard, United States 34-38—72
Yuto Katsuragawa, Japan 35-37—72
Frederic Lacroix, France 36-36—72
Hao-Tong Li, China 37-35—72
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 36-36—72
Robert Moran, Ireland 38-34—72
Shaun Norris, South Africa 36-36—72
Seamus Power, Ireland 33-39—72
Richie Ramsay, Scotland 36-36—72
Marcel Schneider, Germany 35-37—72
Marcel Siem, Germany 34-38—72
Jesper Svensson, Sweden 35-37—72
Jhonattan Vegas, Venezuela 34-38—72
Robin Williams, South Africa 36-36—72
Jeff Winther, Denmark 34-38—72
Marcus Armitage, England 33-35—68
Ugo Coussaud, France 34-34—68
Sean Crocker, United States 38-35—73
Thomas Detry, Belgium 35-38—73
Grant Forrest, Scotland 36-37—73
Deon Germishuys, South Africa 34-39—73
Joel Girrbach, Switzerland 35-38—73
Pablo Larrazabal, Spain 37-36—73
Joost Luiten, Netherlands 36-37—73
Adrian Meronk, Poland 35-38—73
David Micheluzzi, Australia 38-35—73
Keita Nakajima, Japan 37-36—73
Niklas Norgaard Moller, Denmark 37-36—73
John Parry, England 36-37—73
Elvis Smylie, Australia 34-39—73
Clement Sordet, France 34-39—73
Erik Van Rooyen, South Africa 36-37—73
Johannes Veerman, United States 38-35—73
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 34-39—73
Sam Bairstow, England 34-40—74
Ryan Brehm, United States 38-36—74
John Catlin, United States 36-38—74
John Doyle, Ireland 38-36—74
Ricardo Gouveia, Portugal 37-37—74
Julien Guerrier, France 36-38—74
Jordan Gumberg, United States 37-37—74
Padraig Harrington, Ireland 37-37—74
Benjamin Hebert, France 37-37—74
Scott Jamieson, Scotland 37-37—74
Richard Mansell, England 39-35—74
Francesco Molinari, Italy 35-39—74
Dylan Naidoo, South Africa 38-36—74
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 35-39—74
Pierre Pineau, France 37-37—74
Mark Power, Ireland 37-37—74
Patrick Reed, United States 36-38—74
Matthias Schwab, Austria 37-37—74
Jason Scrivener, Australia 37-37—74
Andy Sullivan, England 38-36—74
Connor Syme, Scotland 39-35—74
Dylan Frittelli, South Africa 39-36—75
Kazuma Kobori, New Zealand 37-38—75
Brandon Robinson-Thompson, England 36-39—75
Jorge Campillo, Spain 39-37—76
Martin Couvra, France 37-39—76
Ryggs Johnston, United States 36-40—76
Maximilian Kieffer, Germany 36-40—76
Troy Merritt, United States 41-35—76
Conor Purcell, Ireland 39-37—76
Callum Shinkwin, England 38-38—76
Brandon Stone, South Africa 36-40—76
Fabrizio Zanotti, Paraguay 39-37—76
Jens Dantorp, Sweden 37-40—77
Joe Dean, England 39-38—77
Luke Donald, England 37-40—77
Darren Fichardt, South Africa 39-38—77
Calum Hill, Scotland 38-39—77
Andrea Pavan, Italy 40-37—77
Kristoffer Reitan, Norway 38-39—77
Max Kennedy, Ireland 40-38—78
Alexander Knappe, Germany 39-39—78
Shubhankar Sharma, India 39-39—78
Darius Van Driel, Netherlands 36-42—78
Bjorn Akesson, Sweden 39-40—79
MJ Daffue, South Africa 37-42—79
Yannik Paul, Germany 40-39—79
Alex Fitzpatrick, England 41-39—80
Martin Trainer, France 40-40—80
Matthew Jordan, England 44-37—81
Thriston Lawrence, South Africa 42-39—81
Dale Whitnell, England 40-42—82
Nathan Kimsey, England 47-39—86

