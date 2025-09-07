Amgen Irish Open Scores

Sunday
At The K Club
Kildare, Ireland
Purse: $6 million
Yardage: 7,441; Par: 72
Final Round
(x-won on third playoff hole)
|x-Rory McIlroy, Northern Ireland (835), $873,464
|71-66-68-66—271
|Joakim Lagergren, Sweden (555), $565,182
|70-62-73-66—271
|Rafa Cabrera Bello, Spain (281), $290,298
|68-71-67-67—273
|Angel Hidalgo, Spain (281), $290,298
|70-69-63-71—273
|Angel Ayora Fanegas, Spain (193), $198,841
|69-71-68-67—275
|Adrien Saddier, France (193), $198,841
|67-66-68-74—275
|Oliver Lindell, Finland (150), $154,141
|68-70-68-70—276
|Jacob Skov Olesen, Denmark (125), $128,451
|69-70-67-71—277
|Daniel Brown, England (101), $104,131
|67-75-66-70—278
|Shaun Norris, South Africa (101), $104,131
|72-71-65-70—278
|Jeff Winther, Denmark (101), $104,131
|72-69-68-69—278
|Marcus Armitage, England (81), $83,236
|71-73-72-64—280
|Thomas Detry, Belgium (81), $83,236
|73-69-68-70—280
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain (81), $83,236
|72-65-67-76—280
|Shane Lowry, Ireland (67), $69,466
|69-71-70-71—281
|Joost Luiten, Netherlands (67), $69,466
|73-69-73-66—281
|David Ravetto, France (67), $69,466
|68-70-73-70—281
|Clement Sordet, France (67), $69,466
|73-70-67-71—281
|Richard Sterne, South Africa (67), $69,466
|71-70-71-69—281
|Manuel Elvira, Spain (56), $57,375
|68-76-68-70—282
|Casey Jarvis, South Africa (56), $57,375
|69-72-68-73—282
|Niklas Lemke, Sweden (56), $57,375
|69-71-70-72—282
|Tom McKibbin, Northern Ireland (56), $57,375
|71-68-74-69—282
|Thorbjorn Olesen, Denmark (56), $57,375
|66-71-70-75—282
|Jack Senior, England (56), $57,375
|71-71-70-70—282
|Todd Clements, England (49), $50,353
|70-72-68-73—283
|Jannik De Bruyn, Germany (49), $50,353
|70-70-73-70—283
|Bernd Wiesberger, Austria (49), $50,353
|67-71-76-69—283
|Thomas Aiken, South Africa (41), $41,875
|69-75-69-71—284
|Nacho Elvira, Spain (41), $41,875
|66-76-72-70—284
|Daniel Hillier, New Zealand (41), $41,875
|71-66-71-76—284
|Romain Langasque, France (41), $41,875
|66-74-70-74—284
|John Parry, England (41), $41,875
|73-69-69-73—284
|Tapio Pulkkanen, Finland (41), $41,875
|69-69-71-75—284
|Benjamin Schmidt, England (41), $41,875
|69-70-70-75—284
|Jhonattan Vegas, Venezuela (0), $41,875
|72-72-70-70—284
|Mikael Lindberg, Sweden (35), $33,397
|69-75-73-68—285
|Matteo Manassero, Italy (35), $33,397
|70-74-68-73—285
|Elvis Smylie, Australia (35), $33,397
|73-69-70-73—285
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany (35), $33,397
|73-70-72-70—285
|Brandon Wu, United States (35), $33,397
|70-68-70-77—285
|Hamish Brown, Denmark (30), $28,773
|70-68-70-78—286
|Laurie Canter, England (30), $28,773
|69-71-72-74—286
|Tyrrell Hatton, England (30), $28,773
|70-68-71-77—286
|Tom Vaillant, France (30), $28,773
|70-71-72-73—286
|Aaron Cockerill, Canada (26), $24,663
|70-68-75-74—287
|Ross Fisher, England (26), $24,663
|72-71-71-73—287
|Andreas Halvorsen, Norway (26), $24,663
|70-73-72-72—287
|Jeong-Weon Ko, France (26), $24,663
|70-73-69-75—287
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa (21), $19,610
|72-67-75-74—288
|Alexander Levy, France (21), $19,610
|70-72-69-77—288
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (21), $19,610
|72-71-69-76—288
|Marco Penge, England (21), $19,610
|70-70-75-73—288
|Patrick Reed, United States (21), $19,610
|74-70-73-71—288
|Alex Maguire, Ireland (0), $19,610
|70-72-73-73—288
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand (16), $15,928
|71-71-73-74—289
|Alejandro Del Rey, Spain (16), $15,928
|71-72-71-75—289
|Yuto Katsuragawa, Japan (16), $15,928
|72-71-73-73—289
|Zander Lombard, South Africa (16), $15,928
|67-77-72-73—289
|Erik Van Rooyen, South Africa (0), $15,928
|73-70-73-73—289
|Sean Crocker, United States (14), $14,386
|73-71-72-74—290
|Kazuma Kobori, New Zealand (13), $13,102
|75-69-72-75—291
|Martin Laird, Scotland (13), $13,102
|70-74-73-74—291
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates (13), $13,102
|70-73-71-77—291
|Paul O’Hara, Scotland (0), $13,102
|70-72-75-74—291
|Joel Moscatel, Spain (12), $11,817
|69-73-72-78—292
|Davis Bryant, United States (11), $11,304
|72-68-75-78—293
|Simon Forsstrom, Sweden (10), $9,634
|70-68-79-77—294
|Guido Migliozzi, Italy (10), $9,634
|71-71-71-81—294
|Dylan Naidoo, South Africa (10), $9,634
|74-70-72-78—294
|Robin Williams, South Africa (10), $9,634
|72-71-75-76—294
|Jesper Svensson, Sweden (9), $7,704
|72-71-74-79—296
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.