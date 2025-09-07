Live Radio
Amgen Irish Open Scores

The Associated Press

September 7, 2025, 2:38 PM

Sunday

At The K Club

Kildare, Ireland

Purse: $6 million

Yardage: 7,441; Par: 72

Final Round

(x-won on third playoff hole)

x-Rory McIlroy, Northern Ireland (835), $873,464 71-66-68-66—271
Joakim Lagergren, Sweden (555), $565,182 70-62-73-66—271
Rafa Cabrera Bello, Spain (281), $290,298 68-71-67-67—273
Angel Hidalgo, Spain (281), $290,298 70-69-63-71—273
Angel Ayora Fanegas, Spain (193), $198,841 69-71-68-67—275
Adrien Saddier, France (193), $198,841 67-66-68-74—275
Oliver Lindell, Finland (150), $154,141 68-70-68-70—276
Jacob Skov Olesen, Denmark (125), $128,451 69-70-67-71—277
Daniel Brown, England (101), $104,131 67-75-66-70—278
Shaun Norris, South Africa (101), $104,131 72-71-65-70—278
Jeff Winther, Denmark (101), $104,131 72-69-68-69—278
Marcus Armitage, England (81), $83,236 71-73-72-64—280
Thomas Detry, Belgium (81), $83,236 73-69-68-70—280
Alfredo Garcia-Heredia, Spain (81), $83,236 72-65-67-76—280
Shane Lowry, Ireland (67), $69,466 69-71-70-71—281
Joost Luiten, Netherlands (67), $69,466 73-69-73-66—281
David Ravetto, France (67), $69,466 68-70-73-70—281
Clement Sordet, France (67), $69,466 73-70-67-71—281
Richard Sterne, South Africa (67), $69,466 71-70-71-69—281
Manuel Elvira, Spain (56), $57,375 68-76-68-70—282
Casey Jarvis, South Africa (56), $57,375 69-72-68-73—282
Niklas Lemke, Sweden (56), $57,375 69-71-70-72—282
Tom McKibbin, Northern Ireland (56), $57,375 71-68-74-69—282
Thorbjorn Olesen, Denmark (56), $57,375 66-71-70-75—282
Jack Senior, England (56), $57,375 71-71-70-70—282
Todd Clements, England (49), $50,353 70-72-68-73—283
Jannik De Bruyn, Germany (49), $50,353 70-70-73-70—283
Bernd Wiesberger, Austria (49), $50,353 67-71-76-69—283
Thomas Aiken, South Africa (41), $41,875 69-75-69-71—284
Nacho Elvira, Spain (41), $41,875 66-76-72-70—284
Daniel Hillier, New Zealand (41), $41,875 71-66-71-76—284
Romain Langasque, France (41), $41,875 66-74-70-74—284
John Parry, England (41), $41,875 73-69-69-73—284
Tapio Pulkkanen, Finland (41), $41,875 69-69-71-75—284
Benjamin Schmidt, England (41), $41,875 69-70-70-75—284
Jhonattan Vegas, Venezuela (0), $41,875 72-72-70-70—284
Mikael Lindberg, Sweden (35), $33,397 69-75-73-68—285
Matteo Manassero, Italy (35), $33,397 70-74-68-73—285
Elvis Smylie, Australia (35), $33,397 73-69-70-73—285
Nicolai Von Dellingshausen, Germany (35), $33,397 73-70-72-70—285
Brandon Wu, United States (35), $33,397 70-68-70-77—285
Hamish Brown, Denmark (30), $28,773 70-68-70-78—286
Laurie Canter, England (30), $28,773 69-71-72-74—286
Tyrrell Hatton, England (30), $28,773 70-68-71-77—286
Tom Vaillant, France (30), $28,773 70-71-72-73—286
Aaron Cockerill, Canada (26), $24,663 70-68-75-74—287
Ross Fisher, England (26), $24,663 72-71-71-73—287
Andreas Halvorsen, Norway (26), $24,663 70-73-72-72—287
Jeong-Weon Ko, France (26), $24,663 70-73-69-75—287
Christiaan Bezuidenhout, South Africa (21), $19,610 72-67-75-74—288
Alexander Levy, France (21), $19,610 70-72-69-77—288
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (21), $19,610 72-71-69-76—288
Marco Penge, England (21), $19,610 70-70-75-73—288
Patrick Reed, United States (21), $19,610 74-70-73-71—288
Alex Maguire, Ireland (0), $19,610 70-72-73-73—288
Kiradech Aphibarnrat, Thailand (16), $15,928 71-71-73-74—289
Alejandro Del Rey, Spain (16), $15,928 71-72-71-75—289
Yuto Katsuragawa, Japan (16), $15,928 72-71-73-73—289
Zander Lombard, South Africa (16), $15,928 67-77-72-73—289
Erik Van Rooyen, South Africa (0), $15,928 73-70-73-73—289
Sean Crocker, United States (14), $14,386 73-71-72-74—290
Kazuma Kobori, New Zealand (13), $13,102 75-69-72-75—291
Martin Laird, Scotland (13), $13,102 70-74-73-74—291
Adrian Otaegui, United Arab Emirates (13), $13,102 70-73-71-77—291
Paul O’Hara, Scotland (0), $13,102 70-72-75-74—291
Joel Moscatel, Spain (12), $11,817 69-73-72-78—292
Davis Bryant, United States (11), $11,304 72-68-75-78—293
Simon Forsstrom, Sweden (10), $9,634 70-68-79-77—294
Guido Migliozzi, Italy (10), $9,634 71-71-71-81—294
Dylan Naidoo, South Africa (10), $9,634 74-70-72-78—294
Robin Williams, South Africa (10), $9,634 72-71-75-76—294
Jesper Svensson, Sweden (9), $7,704 72-71-74-79—296

