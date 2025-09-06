Amgen Irish Open Scores

Saturday
At The K Club
Kildare, Ireland
Purse: $6 million
Yardage: 7,441; Par: 72
Third Round
|Adrien Saddier, France
|67-66-68—201
|Angel Hidalgo, Spain
|70-69-63—202
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|72-65-67—204
|Joakim Lagergren, Sweden
|70-62-73—205
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|71-66-68—205
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|68-71-67—206
|Oliver Lindell, Finland
|68-70-68—206
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|69-70-67—206
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|66-71-70—207
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|69-71-68—208
|Hamish Brown, Denmark
|70-68-70—208
|Daniel Brown, England
|67-75-66—208
|Daniel Hillier, New Zealand
|71-66-71—208
|Shaun Norris, South Africa
|72-71-65—208
|Brandon Wu, United States
|70-68-70—208
|Tyrrell Hatton, England
|70-68-71—209
|Casey Jarvis, South Africa
|69-72-68—209
|Tapio Pulkkanen, Finland
|69-69-71—209
|Benjamin Schmidt, England
|69-70-70—209
|Jeff Winther, Denmark
|72-69-68—209
|Todd Clements, England
|70-72-68—210
|Thomas Detry, Belgium
|73-69-68—210
|Romain Langasque, France
|66-74-70—210
|Niklas Lemke, Sweden
|69-71-70—210
|Shane Lowry, Ireland
|69-71-70—210
|Clement Sordet, France
|73-70-67—210
|Alexander Levy, France
|70-72-69—211
|John Parry, England
|73-69-69—211
|David Ravetto, France
|68-70-73—211
|Laurie Canter, England
|69-71-72—212
|Manuel Elvira, Spain
|68-76-68—212
|Jeong-Weon Ko, France
|70-73-69—212
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|72-71-69—212
|Matteo Manassero, Italy
|70-74-68—212
|Jack Senior, England
|71-71-70—212
|Elvis Smylie, Australia
|73-69-70—212
|Richard Sterne, South Africa
|71-70-71—212
|Thomas Aiken, South Africa
|69-75-69—213
|Aaron Cockerill, Canada
|70-68-75—213
|Jannik De Bruyn, Germany
|70-70-73—213
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|71-68-74—213
|Guido Migliozzi, Italy
|71-71-71—213
|Tom Vaillant, France
|70-71-72—213
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa
|72-67-75—214
|Alejandro Del Rey, Spain
|71-72-71—214
|Nacho Elvira, Spain
|66-76-72—214
|Ross Fisher, England
|72-71-71—214
|Joel Moscatel, Spain
|69-73-72—214
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|70-73-71—214
|Jhonattan Vegas, Venezuela
|72-72-70—214
|Bernd Wiesberger, Austria
|67-71-76—214
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|71-71-73—215
|Davis Bryant, United States
|72-68-75—215
|Andreas Halvorsen, Norway
|70-73-72—215
|Joost Luiten, Netherlands
|73-69-73—215
|Alex Maguire, Ireland
|70-72-73—215
|Marco Penge, England
|70-70-75—215
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|73-70-72—215
|Marcus Armitage, England
|71-73-72—216
|Sean Crocker, United States
|73-71-72—216
|Yuto Katsuragawa, Japan
|72-71-73—216
|Kazuma Kobori, New Zealand
|75-69-72—216
|Zander Lombard, South Africa
|67-77-72—216
|Dylan Naidoo, South Africa
|74-70-72—216
|Erik Van Rooyen, South Africa
|73-70-73—216
|Simon Forsstrom, Sweden
|70-68-79—217
|Martin Laird, Scotland
|70-74-73—217
|Mikael Lindberg, Sweden
|69-75-73—217
|Paul O’Hara, Scotland
|70-72-75—217
|Patrick Reed, United States
|74-70-73—217
|Jesper Svensson, Sweden
|72-71-74—217
|Robin Williams, South Africa
|72-71-75—218
