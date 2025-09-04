Live Radio
Amgen Irish Open Par Scores

The Associated Press

September 4, 2025, 4:09 PM

Thursday

At The K Club

Kildare, Ireland

Purse: $6 million

Yardage: 7,441; Par: 72

First Round

Nacho Elvira, Spain 30-36—66 -6
Romain Langasque, France 31-35—66 -6
Thorbjorn Olesen, Denmark 34-32—66 -6
Zander Lombard, South Africa 28-35—63 -5
Daniel Brown, England 35-32—67 -5
Adrien Saddier, France 34-33—67 -5
Bernd Wiesberger, Austria 32-35—67 -5
Rafa Cabrera Bello, Spain 35-33—68 -4
Manuel Elvira, Spain 35-33—68 -4
Oliver Lindell, Finland 34-34—68 -4
David Ravetto, France 33-35—68 -4
Thomas Aiken, South Africa 32-37—69 -3
Angel Ayora Fanegas, Spain 34-35—69 -3
Matthew Baldwin, England 33-36—69 -3
Laurie Canter, England 31-38—69 -3
Casey Jarvis, South Africa 33-36—69 -3
Francesco Laporta, Italy 34-35—69 -3
Mikael Lindberg, Sweden 36-33—69 -3
Shane Lowry, Ireland 32-37—69 -3
Joel Moscatel, Spain 35-34—69 -3
Jacob Skov Olesen, Denmark 36-33—69 -3
Tapio Pulkkanen, Finland 36-33—69 -3
Matti Schmid, Germany 36-33—69 -3
Benjamin Schmidt, England 35-34—69 -3
Niklas Lemke, Sweden 34-31—65 -2
Hamish Brown, Denmark 29-37—66 -2
Alex Maguire, Ireland 32-34—66 -2
Dan Bradbury, England 35-35—70 -2
Julien Brun, France 33-37—70 -2
Todd Clements, England 35-35—70 -2
Aaron Cockerill, Canada 35-35—70 -2
Jannik De Bruyn, Germany 36-34—70 -2
Simon Forsstrom, Sweden 35-35—70 -2
Andreas Halvorsen, Norway 36-34—70 -2
Tyrrell Hatton, England 34-36—70 -2
Angel Hidalgo, Spain 36-34—70 -2
Masahiro Kawamura, Japan 35-35—70 -2
Jeong-Weon Ko, France 34-36—70 -2
Joakim Lagergren, Sweden 35-35—70 -2
Martin Laird, Scotland 33-37—70 -2
Alexander Levy, France 34-36—70 -2
Matteo Manassero, Italy 38-32—70 -2
Paul O’Hara, Scotland 34-36—70 -2
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 33-37—70 -2
Marco Penge, England 34-36—70 -2
Tom Vaillant, France 35-35—70 -2
Danny Willett, England 36-34—70 -2
Andrew Wilson, England 36-34—70 -2
Brandon Wu, United States 35-35—70 -2
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 36-35—71 -1
Lucas Bjerregaard, Denmark 36-35—71 -1
Alejandro Del Rey, Spain 34-37—71 -1
Ewen Ferguson, Scotland 34-37—71 -1
Gavin Green, Malaysia 35-36—71 -1
Daniel Hillier, New Zealand 34-37—71 -1
Brooks Koepka, United States 36-35—71 -1
Rory McIlroy, Northern Ireland 37-34—71 -1
Tom McKibbin, Northern Ireland 36-35—71 -1
Guido Migliozzi, Italy 36-35—71 -1
Jack Senior, England 34-37—71 -1
Jordan L. Smith, England 36-35—71 -1
Richard Sterne, South Africa 36-35—71 -1
Jayden Trey Schaper, South Africa 34-33—67 E
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 37-35—72 E
Davis Bryant, United States 35-37—72 E
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 35-37—72 E
Nicolas Colsaerts, Belgium 34-38—72 E
Ross Fisher, England 35-37—72 E
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 36-36—72 E
Ryan Gerard, United States 34-38—72 E
Yuto Katsuragawa, Japan 35-37—72 E
Frederic Lacroix, France 36-36—72 E
Hao-Tong Li, China 37-35—72 E
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 36-36—72 E
Robert Moran, Ireland 38-34—72 E
Shaun Norris, South Africa 36-36—72 E
Seamus Power, Ireland 33-39—72 E
Richie Ramsay, Scotland 36-36—72 E
Marcel Schneider, Germany 35-37—72 E
Marcel Siem, Germany 34-38—72 E
Jesper Svensson, Sweden 35-37—72 E
Jhonattan Vegas, Venezuela 34-38—72 E
Robin Williams, South Africa 36-36—72 E
Jeff Winther, Denmark 34-38—72 E
Marcus Armitage, England 33-35—68 +1
Ugo Coussaud, France 34-34—68 +1
Sean Crocker, United States 38-35—73 +1
Thomas Detry, Belgium 35-38—73 +1
Grant Forrest, Scotland 36-37—73 +1
Deon Germishuys, South Africa 34-39—73 +1
Joel Girrbach, Switzerland 35-38—73 +1
Pablo Larrazabal, Spain 37-36—73 +1
Joost Luiten, Netherlands 36-37—73 +1
Adrian Meronk, Poland 35-38—73 +1
David Micheluzzi, Australia 38-35—73 +1
Keita Nakajima, Japan 37-36—73 +1
Niklas Norgaard Moller, Denmark 37-36—73 +1
John Parry, England 36-37—73 +1
Elvis Smylie, Australia 34-39—73 +1
Clement Sordet, France 34-39—73 +1
Erik Van Rooyen, South Africa 36-37—73 +1
Johannes Veerman, United States 38-35—73 +1
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 34-39—73 +1
Sam Bairstow, England 34-40—74 +2
Ryan Brehm, United States 38-36—74 +2
John Catlin, United States 36-38—74 +2
John Doyle, Ireland 38-36—74 +2
Ricardo Gouveia, Portugal 37-37—74 +2
Julien Guerrier, France 36-38—74 +2
Jordan Gumberg, United States 37-37—74 +2
Padraig Harrington, Ireland 37-37—74 +2
Benjamin Hebert, France 37-37—74 +2
Scott Jamieson, Scotland 37-37—74 +2
Richard Mansell, England 39-35—74 +2
Francesco Molinari, Italy 35-39—74 +2
Dylan Naidoo, South Africa 38-36—74 +2
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 35-39—74 +2
Pierre Pineau, France 37-37—74 +2
Mark Power, Ireland 37-37—74 +2
Patrick Reed, United States 36-38—74 +2
Matthias Schwab, Austria 37-37—74 +2
Jason Scrivener, Australia 37-37—74 +2
Andy Sullivan, England 38-36—74 +2
Connor Syme, Scotland 39-35—74 +2
Dylan Frittelli, South Africa 39-36—75 +3
Kazuma Kobori, New Zealand 37-38—75 +3
Brandon Robinson-Thompson, England 36-39—75 +3
Jorge Campillo, Spain 39-37—76 +4
Martin Couvra, France 37-39—76 +4
Ryggs Johnston, United States 36-40—76 +4
Maximilian Kieffer, Germany 36-40—76 +4
Troy Merritt, United States 41-35—76 +4
Conor Purcell, Ireland 39-37—76 +4
Callum Shinkwin, England 38-38—76 +4
Brandon Stone, South Africa 36-40—76 +4
Fabrizio Zanotti, Paraguay 39-37—76 +4
Jens Dantorp, Sweden 37-40—77 +5
Joe Dean, England 39-38—77 +5
Luke Donald, England 37-40—77 +5
Darren Fichardt, South Africa 39-38—77 +5
Calum Hill, Scotland 38-39—77 +5
Andrea Pavan, Italy 40-37—77 +5
Kristoffer Reitan, Norway 38-39—77 +5
Max Kennedy, Ireland 40-38—78 +6
Alexander Knappe, Germany 39-39—78 +6
Shubhankar Sharma, India 39-39—78 +6
Darius Van Driel, Netherlands 36-42—78 +6
Bjorn Akesson, Sweden 39-40—79 +7
MJ Daffue, South Africa 37-42—79 +7
Yannik Paul, Germany 40-39—79 +7
Alex Fitzpatrick, England 41-39—80 +8
Martin Trainer, France 40-40—80 +8
Matthew Jordan, England 44-37—81 +9
Thriston Lawrence, South Africa 42-39—81 +9
Dale Whitnell, England 40-42—82 +10
Nathan Kimsey, England 47-39—86 +14

