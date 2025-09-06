Live Radio
Amgen Irish Open Par Scores

The Associated Press

September 6, 2025, 12:44 PM

Saturday

At The K Club

Kildare, Ireland

Purse: $6 million

Yardage: 7,441; Par: 72

Third Round

Adrien Saddier, France 67-66-68—201 -15
Angel Hidalgo, Spain 70-69-63—202 -14
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 72-65-67—204 -12
Joakim Lagergren, Sweden 70-62-73—205 -11
Rory McIlroy, Northern Ireland 71-66-68—205 -11
Rafa Cabrera Bello, Spain 68-71-67—206 -10
Oliver Lindell, Finland 68-70-68—206 -10
Jacob Skov Olesen, Denmark 69-70-67—206 -10
Thorbjorn Olesen, Denmark 66-71-70—207 -9
Angel Ayora Fanegas, Spain 69-71-68—208 -8
Hamish Brown, Denmark 70-68-70—208 -8
Daniel Brown, England 67-75-66—208 -8
Daniel Hillier, New Zealand 71-66-71—208 -8
Shaun Norris, South Africa 72-71-65—208 -8
Brandon Wu, United States 70-68-70—208 -8
Tyrrell Hatton, England 70-68-71—209 -7
Casey Jarvis, South Africa 69-72-68—209 -7
Tapio Pulkkanen, Finland 69-69-71—209 -7
Benjamin Schmidt, England 69-70-70—209 -7
Jeff Winther, Denmark 72-69-68—209 -7
Todd Clements, England 70-72-68—210 -6
Thomas Detry, Belgium 73-69-68—210 -6
Romain Langasque, France 66-74-70—210 -6
Niklas Lemke, Sweden 69-71-70—210 -6
Shane Lowry, Ireland 69-71-70—210 -6
Clement Sordet, France 73-70-67—210 -6
Alexander Levy, France 70-72-69—211 -5
John Parry, England 73-69-69—211 -5
David Ravetto, France 68-70-73—211 -5
Laurie Canter, England 69-71-72—212 -4
Manuel Elvira, Spain 68-76-68—212 -4
Jeong-Weon Ko, France 70-73-69—212 -4
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 72-71-69—212 -4
Matteo Manassero, Italy 70-74-68—212 -4
Jack Senior, England 71-71-70—212 -4
Elvis Smylie, Australia 73-69-70—212 -4
Richard Sterne, South Africa 71-70-71—212 -4
Thomas Aiken, South Africa 69-75-69—213 -3
Aaron Cockerill, Canada 70-68-75—213 -3
Jannik De Bruyn, Germany 70-70-73—213 -3
Tom McKibbin, Northern Ireland 71-68-74—213 -3
Guido Migliozzi, Italy 71-71-71—213 -3
Tom Vaillant, France 70-71-72—213 -3
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 72-67-75—214 -2
Alejandro Del Rey, Spain 71-72-71—214 -2
Nacho Elvira, Spain 66-76-72—214 -2
Ross Fisher, England 72-71-71—214 -2
Joel Moscatel, Spain 69-73-72—214 -2
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 70-73-71—214 -2
Jhonattan Vegas, Venezuela 72-72-70—214 -2
Bernd Wiesberger, Austria 67-71-76—214 -2
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 71-71-73—215 -1
Davis Bryant, United States 72-68-75—215 -1
Andreas Halvorsen, Norway 70-73-72—215 -1
Joost Luiten, Netherlands 73-69-73—215 -1
Alex Maguire, Ireland 70-72-73—215 -1
Marco Penge, England 70-70-75—215 -1
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 73-70-72—215 -1
Marcus Armitage, England 71-73-72—216 E
Sean Crocker, United States 73-71-72—216 E
Yuto Katsuragawa, Japan 72-71-73—216 E
Kazuma Kobori, New Zealand 75-69-72—216 E
Zander Lombard, South Africa 67-77-72—216 E
Dylan Naidoo, South Africa 74-70-72—216 E
Erik Van Rooyen, South Africa 73-70-73—216 E
Simon Forsstrom, Sweden 70-68-79—217 +1
Martin Laird, Scotland 70-74-73—217 +1
Mikael Lindberg, Sweden 69-75-73—217 +1
Paul O’Hara, Scotland 70-72-75—217 +1
Patrick Reed, United States 74-70-73—217 +1
Jesper Svensson, Sweden 72-71-74—217 +1
Robin Williams, South Africa 72-71-75—218 +2

