Amgen Irish Open Par Scores

Thursday
At The K Club
Kildare, Ireland
Purse: $6 million
Yardage: 7,441; Par: 72
First Round
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|34-32—66
|-6
|Nacho Elvira, Spain
|30-36—66
|-6
|Romain Langasque, France
|31-35—66
|-6
|Daniel Brown, England
|35-32—67
|-5
|Adrien Saddier, France
|34-33—67
|-5
|Bernd Wiesberger, Austria
|32-35—67
|-5
|Zander Lombard, South Africa
|32-35—67
|-5
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|35-33—68
|-4
|Oliver Lindell, Finland
|34-34—68
|-4
|David Ravetto, France
|33-35—68
|-4
|Manuel Elvira, Spain
|35-33—68
|-4
|Tapio Pulkkanen, Finland
|36-33—69
|-3
|Laurie Canter, England
|31-38—69
|-3
|Francesco Laporta, Italy
|34-35—69
|-3
|Thomas Aiken, South Africa
|32-37—69
|-3
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|34-35—69
|-3
|Casey Jarvis, South Africa
|33-36—69
|-3
|Niklas Lemke, Sweden
|34-35—69
|-3
|Mikael Lindberg, Sweden
|36-33—69
|-3
|Shane Lowry, Ireland
|32-37—69
|-3
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|36-33—69
|-3
|Benjamin Schmidt, England
|35-34—69
|-3
|Matthew Baldwin, England
|33-36—69
|-3
|Joel Moscatel, Spain
|35-34—69
|-3
|Matti Schmid, Germany
|36-33—69
|-3
|Tyrrell Hatton, England
|34-36—70
|-2
|Marco Penge, England
|34-36—70
|-2
|Hamish Brown, Denmark
|33-37—70
|-2
|Jannik De Bruyn, Germany
|36-34—70
|-2
|Alex Maguire, Ireland
|36-34—70
|-2
|Dan Bradbury, England
|35-35—70
|-2
|Julien Brun, France
|33-37—70
|-2
|Todd Clements, England
|35-35—70
|-2
|Aaron Cockerill, Canada
|35-35—70
|-2
|Simon Forsstrom, Sweden
|35-35—70
|-2
|Andreas Halvorsen, Norway
|36-34—70
|-2
|Angel Hidalgo, Spain
|36-34—70
|-2
|Masahiro Kawamura, Japan
|35-35—70
|-2
|Joakim Lagergren, Sweden
|35-35—70
|-2
|Martin Laird, Scotland
|33-37—70
|-2
|Matteo Manassero, Italy
|38-32—70
|-2
|Paul O’Hara, Scotland
|34-36—70
|-2
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|33-37—70
|-2
|Danny Willett, England
|36-34—70
|-2
|Brandon Wu, United States
|35-35—70
|-2
|Jeong-Weon Ko, France
|34-36—70
|-2
|Alexander Levy, France
|34-36—70
|-2
|Tom Vaillant, France
|35-35—70
|-2
|Andrew Wilson, England
|36-34—70
|-2
|Daniel Hillier, New Zealand
|34-37—71
|-1
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|36-35—71
|-1
|Marcus Armitage, England
|33-38—71
|-1
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|36-35—71
|-1
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|36-35—71
|-1
|Alejandro Del Rey, Spain
|34-37—71
|-1
|Ewen Ferguson, Scotland
|34-37—71
|-1
|Gavin Green, Malaysia
|35-36—71
|-1
|Brooks Koepka, United States
|36-35—71
|-1
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|37-34—71
|-1
|Guido Migliozzi, Italy
|36-35—71
|-1
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|34-37—71
|-1
|Jack Senior, England
|34-37—71
|-1
|Jordan L. Smith, England
|36-35—71
|-1
|Richard Sterne, South Africa
|36-35—71
|-1
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|36-36—72
|E
|Hao-Tong Li, China
|37-35—72
|E
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa
|37-35—72
|E
|Davis Bryant, United States
|35-37—72
|E
|Ross Fisher, England
|35-37—72
|E
|Ryan Gerard, United States
|34-38—72
|E
|Yuto Katsuragawa, Japan
|35-37—72
|E
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|36-36—72
|E
|Robert Moran, Ireland
|38-34—72
|E
|Shaun Norris, South Africa
|36-36—72
|E
|Richie Ramsay, Scotland
|36-36—72
|E
|Jesper Svensson, Sweden
|35-37—72
|E
|Jhonattan Vegas, Venezuela
|34-38—72
|E
|Robin Williams, South Africa
|36-36—72
|E
|Jeff Winther, Denmark
|34-38—72
|E
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|34-38—72
|E
|Seamus Power, Ireland
|33-39—72
|E
|Marcel Schneider, Germany
|35-37—72
|E
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|35-37—72
|E
|Frederic Lacroix, France
|36-36—72
|E
|Marcel Siem, Germany
|34-38—72
|E
|Thomas Detry, Belgium
|35-38—73
|+1
|Elvis Smylie, Australia
|34-39—73
|+1
|John Parry, England
|36-37—73
|+1
|Erik Van Rooyen, South Africa
|36-37—73
|+1
|Grant Forrest, Scotland
|36-37—73
|+1
|Keita Nakajima, Japan
|37-36—73
|+1
|Clement Sordet, France
|34-39—73
|+1
|Ugo Coussaud, France
|34-39—73
|+1
|Sean Crocker, United States
|38-35—73
|+1
|Deon Germishuys, South Africa
|34-39—73
|+1
|Joel Girrbach, Switzerland
|35-38—73
|+1
|Pablo Larrazabal, Spain
|37-36—73
|+1
|Joost Luiten, Netherlands
|36-37—73
|+1
|Adrian Meronk, Poland
|35-38—73
|+1
|David Micheluzzi, Australia
|38-35—73
|+1
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|37-36—73
|+1
|Johannes Veerman, United States
|38-35—73
|+1
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|34-39—73
|+1
|Connor Syme, Scotland
|39-35—74
|+2
|Francesco Molinari, Italy
|35-39—74
|+2
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|35-39—74
|+2
|Patrick Reed, United States
|36-38—74
|+2
|Sam Bairstow, England
|34-40—74
|+2
|John Catlin, United States
|36-38—74
|+2
|John Doyle, Ireland
|38-36—74
|+2
|Julien Guerrier, France
|36-38—74
|+2
|Jordan Gumberg, United States
|37-37—74
|+2
|Padraig Harrington, Ireland
|37-37—74
|+2
|Dylan Naidoo, South Africa
|38-36—74
|+2
|Andy Sullivan, England
|38-36—74
|+2
|Scott Jamieson, Scotland
|37-37—74
|+2
|Richard Mansell, England
|39-35—74
|+2
|Ryan Brehm, United States
|38-36—74
|+2
|Mark Power, Ireland
|37-37—74
|+2
|Matthias Schwab, Austria
|37-37—74
|+2
|Jason Scrivener, Australia
|37-37—74
|+2
|Ricardo Gouveia, Portugal
|37-37—74
|+2
|Benjamin Hebert, France
|37-37—74
|+2
|Pierre Pineau, France
|37-37—74
|+2
|Kazuma Kobori, New Zealand
|37-38—75
|+3
|Dylan Frittelli, South Africa
|39-36—75
|+3
|Brandon Robinson-Thompson, England
|36-39—75
|+3
|Jorge Campillo, Spain
|39-37—76
|+4
|Martin Couvra, France
|37-39—76
|+4
|Ryggs Johnston, United States
|36-40—76
|+4
|Maximilian Kieffer, Germany
|36-40—76
|+4
|Conor Purcell, Ireland
|39-37—76
|+4
|Callum Shinkwin, England
|38-38—76
|+4
|Brandon Stone, South Africa
|36-40—76
|+4
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|39-37—76
|+4
|Troy Merritt, United States
|41-35—76
|+4
|Andrea Pavan, Italy
|40-37—77
|+5
|Luke Donald, England
|37-40—77
|+5
|Joe Dean, England
|39-38—77
|+5
|Calum Hill, Scotland
|38-39—77
|+5
|Kristoffer Reitan, Norway
|38-39—77
|+5
|Jens Dantorp, Sweden
|37-40—77
|+5
|Darren Fichardt, South Africa
|39-38—77
|+5
|Max Kennedy, Ireland
|40-38—78
|+6
|Alexander Knappe, Germany
|39-39—78
|+6
|Darius Van Driel, Netherlands
|36-42—78
|+6
|Shubhankar Sharma, India
|39-39—78
|+6
|Bjorn Akesson, Sweden
|39-40—79
|+7
|MJ Daffue, South Africa
|37-42—79
|+7
|Yannik Paul, Germany
|40-39—79
|+7
|Alex Fitzpatrick, England
|41-39—80
|+8
|Martin Trainer, France
|40-40—80
|+8
|Matthew Jordan, England
|44-37—81
|+9
|Thriston Lawrence, South Africa
|42-39—81
|+9
|Dale Whitnell, England
|40-42—82
|+10
|Nathan Kimsey, England
|47-39—86
|+14
