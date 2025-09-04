4-Wide Carolina NHRA Nationals Pairings

Saturday At zMax Dragway, Concord, N.C. Pairings Top Fuel
1. Brittany Force, 3.698 seconds, 338.85 mph vs. Bye vs. vs. 8. Shawn Reed, 3.754, 330.72 vs. 9. Tony Stewart, 3.760, 329.67; 2. Doug Kalitta, 3.700, 334.48 vs. Bye vs. vs. 7. Antron Brown, 3.750, 329.75 vs. 10. Josh Hart, 3.763, 329.83; 3. Steve Torrence, 3.720, 331.28 vs. 14. Cameron Ferre, 4.098, 296.50 vs. 6. Clay Millican, 3.730, 335.32 vs. 11. Dan Mercier, 3.770, 326.95; 4. Shawn Langdon, 3.728, 338.00 vs. 13. Doug Foley, 3.841, 316.75 vs. 5. Justin Ashley, 3.728, 335.98 vs. 12. Tony Schumacher, 3.788, 330.47.
Funny Car
1. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.891, 329.67 vs. 16. John Smith, Charger, 4.844, 167.34 vs. 8. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 3.935, 334.24 vs. 9. Jack Beckman, Chevy Camaro, 3.938, 326.08; 2. Ron Capps, GR Supra, 3.899, 329.67 vs. 15. Dave Richards, Ford Mustang, 4.039, 314.39 vs. 7. Paul Lee, Charger, 3.931, 310.63 vs. 10. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.962, 320.51; 3. Austin Prock, Camaro, 3.900, 329.67 vs. 14. Alex Laughlin, Charger, 4.000, 319.67 vs. 6. Bob Tasca III, Mustang, 3.917, 330.31 vs. 11. Hunter Green, Charger, 3.967, 328.30; 4. Cruz Pedregon, Charger, 3.910, 324.90 vs. 13. Chad Green, Mustang, 3.971, 325.22 vs. 5. Alexis DeJoria, Charger, 3.911, 331.77 vs. 12. Spencer Hyde, Mustang, 3.967, 324.12.
Pro Stock
1. Dallas Glenn, Chevy Camaro, 6.535, 209.69 vs. 16. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.604, 209.72 vs. 8. Aaron Stanfield, Camaro, 6.555, 209.62 vs. 9. Greg Stanfield, Camaro, 6.557, 209.30; 2. Greg Anderson, Camaro, 6.535, 209.23 vs. 15. David Cuadra, Camaro, 6.599, 208.38 vs. 7. Erica Enders, Camaro, 6.554, 209.82 vs. 10. Jeg Coughlin, Camaro, 6.557, 208.59; 3. Eric Latino, Camaro, 6.538, 208.88 vs. 14. Stephen Bell, Camaro, 6.599, 209.49 vs. 6. Cory Reed, Camaro, 6.552, 208.75 vs. 11. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.561, 208.10; 4. Cody Coughlin, Camaro, 6.546, 208.52 vs. 13. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.577, 209.56 vs. 5. Deric Kramer, Camaro, 6.551, 208.84 vs. 12. Matt Hartford, Camaro, 6.568, 208.71.
Did Not Qualify: 17. Chris Vang, 6.608, 207.91; 18. Kenny Delco, 6.619, 208.20; 19. Brandon Miller, 6.647, 206.86.
_____
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.