2025 U.S. Soccer Schedule

All Times EDT
(Won 7, Lost 6)
Saturday, Jan. 18 — United States 3, Venezuela 1
Wednesday, Jan. 22 — United States 3, Costa Rica 0
a-Thursday, March 20 — Panama 1, United States 0
a-Sunday, March 23 — Canada 2, United States 1
Saturday, June 7 — Turkey 2, United States 1
Tuesday, June 10 — Switzerland 4, United States 0
b-Sunday, June 15 — United States 5, Trinidad and Tobago 0
b-Thursday, June 19 — United States 1, Saudi Arabia 0
b-Sunday, June 22 — United States 2, Haiti 1
b-Sunday, June 29 — United States 2, Costa Rica 2, U.S. won 4-3 on penalty kicks
b-Wednesday, July 2 — United States 2, Guatemala 1
b-Sunday, July 6 — Mexico 2, United States 1
Saturday, Sept. 6 — South Korea 2, United States 0
Tuesday, Sept. 9 — vs. Japan at Columbus, Ohio, 7:30 p.m.
Friday, Oct. 10 — vs. Ecuador at Austin, Texas, 8:30 p.m.
Tuesday, Oct. 14 — vs. Australia at Commerce City, Colo., 9 p.m.
Saturday, Nov. 15 — vs. Paraguay at Chester, Pa., 5 p.m.
Tuesday, Nov. 18 — vs. Uruguay at Tampa, Fla., 7 p.m.
a-CONCACAF Nations League
b-CONCACAF Gold Cup
