Wild Card Glance

The Associated Press

August 22, 2025, 10:04 AM

All Times EDT

AMERICAN LEAGUE

W L Pct WCGB
New York 69 58 .543 +1½
Boston 69 59 .539 +1
Seattle 68 60 .531
Kansas City 66 62 .516 2
Cleveland 64 62 .508 3
Texas 63 66 .488

___

Thursday’s Games

Kansas City 6, Texas 4

St. Louis 7, Tampa Bay 4

Boston 6, N.Y. Yankees 3

Friday’s Games

Boston at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Kansas City at Detroit, 7:10 p.m.

St. Louis at Tampa Bay, 7:35 p.m.

Cleveland at Texas, 8:05 p.m.

Chicago Cubs at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Athletics at Seattle, 10:10 p.m.

Saturday’s Games

Boston (Crochet 13-5) at N.Y. Yankees (Warren 7-5), 1:05 p.m.

Kansas City (Wacha 8-9) at Detroit (Paddack 4-11), 6:10 p.m.

Cleveland (Allen 7-9) at Texas (Leiter 7-7), 7:05 p.m.

Chicago Cubs (Horton 7-4) at L.A. Angels (TBD), 9:38 p.m.

Athletics (Springs 10-8) at Seattle (Kirby 8-6), 9:40 p.m.

Sunday’s Games

St. Louis at Tampa Bay, 12:10 p.m.

Kansas City at Detroit, 1:40 p.m.

Cleveland at Texas, 2:35 p.m.

Chicago Cubs at L.A. Angels, 4:07 p.m.

Athletics at Seattle, 4:10 p.m.

Boston at N.Y. Yankees, 7:10 p.m.

___

NATIONAL LEAGUE

W L Pct WCGB
Chicago 73 55 .570 +5½
San Diego 72 56 .563 +4½
New York 67 60 .528
Cincinnati 67 61 .523 ½
St. Louis 64 65 .496 4
Arizona 62 66 .484

___

Thursday’s Games

Milwaukee 4, Chicago Cubs 1

Washington 9, N.Y. Mets 3

San Diego 8, San Francisco 4

St. Louis 7, Tampa Bay 4

Friday’s Games

N.Y. Mets at Atlanta, 7:15 p.m.

St. Louis at Tampa Bay, 7:35 p.m.

Chicago Cubs at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Cincinnati at Arizona, 9:40 p.m.

L.A. Dodgers at San Diego, 9:40 p.m.

Saturday’s Games

N.Y. Mets (Holmes 10-6) at Atlanta (Quantrill 4-10), 7:15 p.m.

Cincinnati (Abbott 8-3) at Arizona (Crismatt 0-0), 8:10 p.m.

L.A. Dodgers (Glasnow 1-1) at San Diego (Cortes 1-2), 8:40 p.m.

Chicago Cubs (Horton 7-4) at L.A. Angels (TBD), 9:38 p.m.

Sunday’s Games

St. Louis at Tampa Bay, 12:10 p.m.

N.Y. Mets at Atlanta, 1:35 p.m.

Chicago Cubs at L.A. Angels, 4:07 p.m.

Cincinnati at Arizona, 4:10 p.m.

L.A. Dodgers at San Diego, 4:10 p.m.

___

