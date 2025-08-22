Wild Card Glance

All Times EDT
AMERICAN LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|New York
|69
|58
|.543
|+1½
|Boston
|69
|59
|.539
|+1
|Seattle
|68
|60
|.531
|—
|Kansas City
|66
|62
|.516
|2
|Cleveland
|64
|62
|.508
|3
|Texas
|63
|66
|.488
|5½
___
Thursday’s Games
Kansas City 6, Texas 4
St. Louis 7, Tampa Bay 4
Boston 6, N.Y. Yankees 3
Friday’s Games
Boston at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Kansas City at Detroit, 7:10 p.m.
St. Louis at Tampa Bay, 7:35 p.m.
Cleveland at Texas, 8:05 p.m.
Chicago Cubs at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Athletics at Seattle, 10:10 p.m.
Saturday’s Games
Boston (Crochet 13-5) at N.Y. Yankees (Warren 7-5), 1:05 p.m.
Kansas City (Wacha 8-9) at Detroit (Paddack 4-11), 6:10 p.m.
Cleveland (Allen 7-9) at Texas (Leiter 7-7), 7:05 p.m.
Chicago Cubs (Horton 7-4) at L.A. Angels (TBD), 9:38 p.m.
Athletics (Springs 10-8) at Seattle (Kirby 8-6), 9:40 p.m.
Sunday’s Games
St. Louis at Tampa Bay, 12:10 p.m.
Kansas City at Detroit, 1:40 p.m.
Cleveland at Texas, 2:35 p.m.
Chicago Cubs at L.A. Angels, 4:07 p.m.
Athletics at Seattle, 4:10 p.m.
Boston at N.Y. Yankees, 7:10 p.m.
___
NATIONAL LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|Chicago
|73
|55
|.570
|+5½
|San Diego
|72
|56
|.563
|+4½
|New York
|67
|60
|.528
|—
|Cincinnati
|67
|61
|.523
|½
|St. Louis
|64
|65
|.496
|4
|Arizona
|62
|66
|.484
|5½
___
Thursday’s Games
Milwaukee 4, Chicago Cubs 1
Washington 9, N.Y. Mets 3
San Diego 8, San Francisco 4
St. Louis 7, Tampa Bay 4
Friday’s Games
N.Y. Mets at Atlanta, 7:15 p.m.
St. Louis at Tampa Bay, 7:35 p.m.
Chicago Cubs at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Cincinnati at Arizona, 9:40 p.m.
L.A. Dodgers at San Diego, 9:40 p.m.
Saturday’s Games
N.Y. Mets (Holmes 10-6) at Atlanta (Quantrill 4-10), 7:15 p.m.
Cincinnati (Abbott 8-3) at Arizona (Crismatt 0-0), 8:10 p.m.
L.A. Dodgers (Glasnow 1-1) at San Diego (Cortes 1-2), 8:40 p.m.
Chicago Cubs (Horton 7-4) at L.A. Angels (TBD), 9:38 p.m.
Sunday’s Games
St. Louis at Tampa Bay, 12:10 p.m.
N.Y. Mets at Atlanta, 1:35 p.m.
Chicago Cubs at L.A. Angels, 4:07 p.m.
Cincinnati at Arizona, 4:10 p.m.
L.A. Dodgers at San Diego, 4:10 p.m.
___
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.