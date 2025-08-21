Wild Card Glance

All Times EDT
AMERICAN LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|New York
|69
|57
|.548
|+2
|Boston
|68
|59
|.535
|+½
|Seattle
|68
|60
|.531
|—
|Kansas City
|65
|62
|.512
|2½
|Cleveland
|64
|62
|.508
|3
|Texas
|63
|65
|.492
|5
___
Wednesday’s Games
Philadelphia 11, Seattle 2
Arizona 3, Cleveland 2, 10 innings
N.Y. Yankees 6, Tampa Bay 4, 10 innings
Texas 6, Kansas City 3
L.A. Angels 2, Cincinnati 1
Thursday’s Games
Texas at Kansas City, 2:10 p.m.
Boston at N.Y. Yankees, 7:15 p.m.
St. Louis at Tampa Bay, 7:35 p.m.
Friday’s Games
Boston (Bello 9-6) at N.Y. Yankees (Fried 13-5), 7:05 p.m.
Kansas City (Bergert 1-1) at Detroit (Mize 12-4), 7:10 p.m.
St. Louis (Mikolas 6-9) at Tampa Bay (Houser 6-4), 7:35 p.m.
Cleveland (Cecconi 5-6) at Texas (Eovaldi 11-3), 8:05 p.m.
Chicago Cubs (TBD) at L.A. Angels (Anderson 2-8), 9:38 p.m.
Athletics (Morales 1-0) at Seattle (Woo 10-7), 10:10 p.m.
Saturday’s Games
Boston at N.Y. Yankees, 1:05 p.m.
Kansas City at Detroit, 6:10 p.m.
Cleveland at Texas, 7:05 p.m.
Chicago Cubs at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Athletics at Seattle, 9:40 p.m.
___
NATIONAL LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|Chicago
|73
|54
|.575
|+5½
|San Diego
|71
|56
|.559
|+3½
|New York
|67
|59
|.532
|—
|Cincinnati
|67
|61
|.523
|1
|St. Louis
|63
|65
|.492
|5
|Arizona
|62
|66
|.484
|6
___
Wednesday’s Games
Washington 5, N.Y. Mets 4
Miami 6, St. Louis 2
Chicago Cubs 4, Milwaukee 3
San Diego 8, San Francisco 1
Thursday’s Games
Milwaukee at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
N.Y. Mets at Washington, 4:05 p.m.
San Francisco at San Diego, 4:10 p.m.
St. Louis at Tampa Bay, 7:35 p.m.
Friday’s Games
N.Y. Mets (McLean 1-0) at Atlanta (Wentz 4-3), 7:15 p.m.
St. Louis (Mikolas 6-9) at Tampa Bay (Houser 6-4), 7:35 p.m.
Chicago Cubs (TBD) at L.A. Angels (Anderson 2-8), 9:38 p.m.
Cincinnati (Littell 9-8) at Arizona (Nelson 6-3), 9:40 p.m.
L.A. Dodgers (Snell 3-1) at San Diego (Darvish 2-3), 9:40 p.m.
Saturday’s Games
N.Y. Mets at Atlanta, 7:15 p.m.
Cincinnati at Arizona, 8:10 p.m.
L.A. Dodgers at San Diego, 8:40 p.m.
Chicago Cubs at L.A. Angels, 9:38 p.m.
___
