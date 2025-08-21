Live Radio
Wild Card Glance

The Associated Press

August 21, 2025, 10:03 AM

All Times EDT

AMERICAN LEAGUE

W L Pct WCGB
New York 69 57 .548 +2
Boston 68 59 .535
Seattle 68 60 .531
Kansas City 65 62 .512
Cleveland 64 62 .508 3
Texas 63 65 .492 5

___

Wednesday’s Games

Philadelphia 11, Seattle 2

Arizona 3, Cleveland 2, 10 innings

N.Y. Yankees 6, Tampa Bay 4, 10 innings

Texas 6, Kansas City 3

L.A. Angels 2, Cincinnati 1

Thursday’s Games

Texas at Kansas City, 2:10 p.m.

Boston at N.Y. Yankees, 7:15 p.m.

St. Louis at Tampa Bay, 7:35 p.m.

Friday’s Games

Boston (Bello 9-6) at N.Y. Yankees (Fried 13-5), 7:05 p.m.

Kansas City (Bergert 1-1) at Detroit (Mize 12-4), 7:10 p.m.

St. Louis (Mikolas 6-9) at Tampa Bay (Houser 6-4), 7:35 p.m.

Cleveland (Cecconi 5-6) at Texas (Eovaldi 11-3), 8:05 p.m.

Chicago Cubs (TBD) at L.A. Angels (Anderson 2-8), 9:38 p.m.

Athletics (Morales 1-0) at Seattle (Woo 10-7), 10:10 p.m.

Saturday’s Games

Boston at N.Y. Yankees, 1:05 p.m.

Kansas City at Detroit, 6:10 p.m.

Cleveland at Texas, 7:05 p.m.

Chicago Cubs at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Athletics at Seattle, 9:40 p.m.

___

NATIONAL LEAGUE

W L Pct WCGB
Chicago 73 54 .575 +5½
San Diego 71 56 .559 +3½
New York 67 59 .532
Cincinnati 67 61 .523 1
St. Louis 63 65 .492 5
Arizona 62 66 .484 6

___

Wednesday’s Games

Philadelphia 11, Seattle 2

Arizona 3, Cleveland 2, 10 innings

Washington 5, N.Y. Mets 4

Miami 6, St. Louis 2

Chicago Cubs 4, Milwaukee 3

L.A. Angels 2, Cincinnati 1

San Diego 8, San Francisco 1

Thursday’s Games

Milwaukee at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

N.Y. Mets at Washington, 4:05 p.m.

San Francisco at San Diego, 4:10 p.m.

St. Louis at Tampa Bay, 7:35 p.m.

Friday’s Games

N.Y. Mets (McLean 1-0) at Atlanta (Wentz 4-3), 7:15 p.m.

St. Louis (Mikolas 6-9) at Tampa Bay (Houser 6-4), 7:35 p.m.

Chicago Cubs (TBD) at L.A. Angels (Anderson 2-8), 9:38 p.m.

Cincinnati (Littell 9-8) at Arizona (Nelson 6-3), 9:40 p.m.

L.A. Dodgers (Snell 3-1) at San Diego (Darvish 2-3), 9:40 p.m.

Saturday’s Games

N.Y. Mets at Atlanta, 7:15 p.m.

Cincinnati at Arizona, 8:10 p.m.

L.A. Dodgers at San Diego, 8:40 p.m.

Chicago Cubs at L.A. Angels, 9:38 p.m.

___

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

