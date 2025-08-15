Live Radio
Wild Card Glance

The Associated Press

August 15, 2025, 10:04 AM

All Times EDT

AMERICAN LEAGUE

W L Pct WCGB
Seattle 67 55 .549 +2½
Boston 66 56 .541 +1½
New York 64 57 .529
Cleveland 63 57 .525 ½
Texas 61 61 .500
Kansas City 60 61 .496 4
Los Angeles 59 62 .488 5
Tampa Bay 59 63 .484

___

Thursday’s Games

Baltimore 5, Seattle 3

Toronto 2, Chicago Cubs 1

Cleveland 9, Miami 4

Friday’s Games

Texas at Toronto, 7:07 p.m.

Atlanta at Cleveland, 7:10 p.m.

Miami at Boston, 7:10 p.m.

Seattle at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Chicago White Sox at Kansas City, 8:10 p.m.

N.Y. Yankees at St. Louis, 8:15 p.m.

L.A. Angels at Athletics, 10:05 p.m.

Tampa Bay at San Francisco, 10:15 p.m.

Saturday’s Games

Texas (Corbin 6-8) at Toronto (Lauer 7-2), 3:07 p.m.

Miami (Quantrill 4-9) at Boston (Bello 8-6), 4:10 p.m.

Seattle (Woo 10-6) at N.Y. Mets (McLean 0-0), 4:10 p.m.

Atlanta (Wentz 3-3) at Cleveland (Cecconi 5-5), 7:10 p.m.

Chicago White Sox (Burke 4-9) at Kansas City (Lorenzen 5-8), 7:10 p.m.

N.Y. Yankees (Fried 12-5) at St. Louis (Gray 11-5), 7:15 p.m.

Tampa Bay (Houser 6-4) at San Francisco (Verlander 1-9), 9:05 p.m.

L.A. Angels (Anderson 2-7) at Athletics (Morales 0-0), 10:05 p.m.

Sunday’s Games

Miami at Boston, 1:35 p.m.

Texas at Toronto, 1:37 p.m.

Atlanta at Cleveland, 1:40 p.m.

Chicago White Sox at Kansas City, 2:10 p.m.

N.Y. Yankees at St. Louis, 2:15 p.m.

L.A. Angels at Athletics, 4:05 p.m.

Tampa Bay at San Francisco, 4:05 p.m.

Seattle at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

___

NATIONAL LEAGUE

W L Pct WCGB
Chicago 68 52 .567 +4½
Los Angeles 68 53 .562 +4
New York 64 57 .529
Cincinnati 64 58 .525 ½
St. Louis 61 61 .500
Arizona 60 62 .492
San Francisco 59 62 .488 5
Miami 58 63 .479 6

___

Thursday’s Games

Toronto 2, Chicago Cubs 1

Atlanta 4, N.Y. Mets 3

Cleveland 9, Miami 4

Arizona 8, Colorado 2

Friday’s Games

Pittsburgh at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Milwaukee at Cincinnati, 6:40 p.m.

Atlanta at Cleveland, 7:10 p.m.

Miami at Boston, 7:10 p.m.

Seattle at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

N.Y. Yankees at St. Louis, 8:15 p.m.

Arizona at Colorado, 8:40 p.m.

San Diego at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Tampa Bay at San Francisco, 10:15 p.m.

Saturday’s Games

Pittsburgh (Burrows 1-4) at Chicago Cubs (Imanaga 8-5), 2:20 p.m.

Miami (Quantrill 4-9) at Boston (Bello 8-6), 4:10 p.m.

Seattle (Woo 10-6) at N.Y. Mets (McLean 0-0), 4:10 p.m.

Milwaukee (Priester 11-2) at Cincinnati (Littell 9-8), 6:40 p.m.

Atlanta (Wentz 3-3) at Cleveland (Cecconi 5-5), 7:10 p.m.

N.Y. Yankees (Fried 12-5) at St. Louis (Gray 11-5), 7:15 p.m.

Arizona (Nelson 6-3) at Colorado (Dollander 2-9), 8:10 p.m.

Tampa Bay (Houser 6-4) at San Francisco (Verlander 1-9), 9:05 p.m.

San Diego (Cease 5-10) at L.A. Dodgers (Snell 2-1), 9:10 p.m.

Sunday’s Games

Miami at Boston, 1:35 p.m.

Atlanta at Cleveland, 1:40 p.m.

Milwaukee at Cincinnati, 1:40 p.m.

N.Y. Yankees at St. Louis, 2:15 p.m.

Pittsburgh at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Arizona at Colorado, 3:10 p.m.

Tampa Bay at San Francisco, 4:05 p.m.

San Diego at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

Seattle at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

___

