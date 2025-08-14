Live Radio
Wild Card Glance

The Associated Press

August 14, 2025, 10:04 AM

All Times EDT

AMERICAN LEAGUE

W L Pct WCGB
Seattle 67 54 .554 +3
Boston 66 56 .541 +1½
New York 64 57 .529
Cleveland 62 57 .521 1
Texas 61 61 .500
Kansas City 60 61 .496 4
Los Angeles 59 62 .488 5
Tampa Bay 59 63 .484

___

Wednesday’s Games

Washington 8, Kansas City 7

Arizona 6, Texas 4

Baltimore 4, Seattle 3

Miami 13, Cleveland 4

Houston 4, Boston 1

Chicago Cubs 4, Toronto 1

Minnesota 4, N.Y. Yankees 1

Tampa Bay 8, Athletics 2

L.A. Angels 6, L.A. Dodgers 5

Thursday’s Games

Seattle at Baltimore, 1:05 p.m.

Chicago Cubs at Toronto, 3:07 p.m.

Miami at Cleveland, 6:40 p.m.

Friday’s Games

Texas (deGrom 10-5) at Toronto (Bassitt 11-6), 7:07 p.m.

Atlanta (Fedde 4-12) at Cleveland (Cantillo 3-2), 7:10 p.m.

Miami (Alcantara 6-11) at Boston (Giolito 8-2), 7:10 p.m.

Seattle (Castillo 8-6) at N.Y. Mets (Manaea 1-1), 7:10 p.m.

Chicago White Sox (Civale 3-7) at Kansas City (Cameron 6-5), 8:10 p.m.

N.Y. Yankees (Gil 0-1) at St. Louis (Pallante 6-9), 8:15 p.m.

L.A. Angels (Kikuchi 6-7) at Athletics (Perkins 1-2), 10:05 p.m.

Tampa Bay (Boyle 1-2) at San Francisco (Roupp 7-6), 10:15 p.m.

Saturday’s Games

Texas at Toronto, 3:07 p.m.

Miami at Boston, 4:10 p.m.

Seattle at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

Atlanta at Cleveland, 7:10 p.m.

Chicago White Sox at Kansas City, 7:10 p.m.

N.Y. Yankees at St. Louis, 7:15 p.m.

Tampa Bay at San Francisco, 9:05 p.m.

L.A. Angels at Athletics, 10:05 p.m.

___

NATIONAL LEAGUE

W L Pct WCGB
Chicago 68 51 .571 +4½
Los Angeles 68 53 .562 +3½
New York 64 56 .533
Cincinnati 64 58 .525 1
St. Louis 61 61 .500 4
Arizona 59 62 .488
San Francisco 59 62 .488
Miami 58 62 .483 6

___

Wednesday’s Games

Colorado 6, St. Louis 5

Washington 8, Kansas City 7

Arizona 6, Texas 4

San Diego 11, San Francisco 1

Cincinnati 8, Philadelphia 0

Miami 13, Cleveland 4

Chicago Cubs 4, Toronto 1

Atlanta 11, N.Y. Mets 6

L.A. Angels 6, L.A. Dodgers 5

Thursday’s Games

Chicago Cubs at Toronto, 3:07 p.m.

Miami at Cleveland, 6:40 p.m.

Atlanta at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Arizona at Colorado, 8:40 p.m.

Friday’s Games

Pittsburgh (TBD) at Chicago Cubs (Rea 9-5), 2:20 p.m.

Milwaukee (TBD) at Cincinnati (Martinez 10-9), 6:40 p.m.

Atlanta (Fedde 4-12) at Cleveland (Cantillo 3-2), 7:10 p.m.

Miami (Alcantara 6-11) at Boston (Giolito 8-2), 7:10 p.m.

Seattle (Castillo 8-6) at N.Y. Mets (Manaea 1-1), 7:10 p.m.

N.Y. Yankees (Gil 0-1) at St. Louis (Pallante 6-9), 8:15 p.m.

Arizona (Pfaadt 12-7) at Colorado (Gordon 2-5), 8:40 p.m.

San Diego (King 4-2) at L.A. Dodgers (Kershaw 6-2), 10:10 p.m.

Tampa Bay (Boyle 1-2) at San Francisco (Roupp 7-6), 10:15 p.m.

Saturday’s Games

Pittsburgh at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Miami at Boston, 4:10 p.m.

Seattle at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

Milwaukee at Cincinnati, 6:40 p.m.

Atlanta at Cleveland, 7:10 p.m.

N.Y. Yankees at St. Louis, 7:15 p.m.

Arizona at Colorado, 8:10 p.m.

Tampa Bay at San Francisco, 9:05 p.m.

San Diego at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.

___

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

