Wild Card Glance

The Associated Press

August 13, 2025, 4:54 PM

All Times EDT

AMERICAN LEAGUE

W L Pct WCGB
Seattle 67 53 .558 +3
Boston 66 55 .545 +1½
New York 64 56 .533
Cleveland 62 56 .525 1
Texas 61 60 .504
Kansas City 60 60 .500 4
Los Angeles 58 62 .483 6

___

Tuesday’s Games

Seattle 1, Baltimore 0

Cleveland 4, Miami 3

Toronto 5, Chicago Cubs 1

N.Y. Yankees 9, Minnesota 1

Kansas City 8, Washington 5

Arizona 3, Texas 2

Boston 14, Houston 1

L.A. Angels 7, L.A. Dodgers 6, 10 innings

Wednesday’s Games

Washington at Kansas City, 2:10 p.m.

Arizona at Texas, 2:35 p.m.

Seattle at Baltimore, 6:35 p.m.

Miami at Cleveland, 6:40 p.m.

Minnesota at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Chicago Cubs at Toronto, 7:07 p.m.

Boston at Houston, 7:10 p.m.

L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Thursday’s Games

Seattle (Evans 6-4) at Baltimore (Sugano 9-5), 1:05 p.m.

Chicago Cubs (Boyd 11-5) at Toronto (Scherzer 2-2), 3:07 p.m.

Miami (Cabrera 6-5) at Cleveland (Bibee 8-9), 6:40 p.m.

Friday’s Games

Texas at Toronto, 7:07 p.m.

Atlanta at Cleveland, 7:10 p.m.

Miami at Boston, 7:10 p.m.

Seattle at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Chicago White Sox at Kansas City, 8:10 p.m.

N.Y. Yankees at St. Louis, 8:15 p.m.

L.A. Angels at Athletics, 10:05 p.m.

Tampa Bay at San Francisco, 10:15 p.m.

___

NATIONAL LEAGUE

W L Pct WCGB
Chicago 67 51 .568 +3½
San Diego 68 52 .567 +3½
New York 64 55 .538
Cincinnati 63 58 .521 2
St. Louis 61 61 .500
San Francisco 59 61 .492

___

Tuesday’s Games

Cincinnati 6, Philadelphia 1

Cleveland 4, Miami 3

N.Y. Mets 13, Atlanta 5

Toronto 5, Chicago Cubs 1

Colorado 3, St. Louis 0

Kansas City 8, Washington 5

Arizona 3, Texas 2

San Diego 5, San Francisco 1

L.A. Angels 7, L.A. Dodgers 6, 10 innings

Wednesday’s Games

Colorado 6, St. Louis 5

Washington at Kansas City, 2:10 p.m.

Arizona at Texas, 2:35 p.m.

San Diego at San Francisco, 3:45 p.m.

Philadelphia at Cincinnati, 5:10 p.m.

Miami at Cleveland, 6:40 p.m.

Chicago Cubs at Toronto, 7:07 p.m.

Atlanta at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Thursday’s Games

Chicago Cubs (Boyd 11-5) at Toronto (Scherzer 2-2), 3:07 p.m.

Miami (Cabrera 6-5) at Cleveland (Bibee 8-9), 6:40 p.m.

Atlanta (Elder 4-9) at N.Y. Mets (Senga 7-4), 7:10 p.m.

Friday’s Games

Pittsburgh at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Milwaukee at Cincinnati, 6:40 p.m.

Atlanta at Cleveland, 7:10 p.m.

Miami at Boston, 7:10 p.m.

Seattle at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

N.Y. Yankees at St. Louis, 8:15 p.m.

San Diego at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Tampa Bay at San Francisco, 10:15 p.m.

___

