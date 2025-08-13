Wild Card Glance

All Times EDT
AMERICAN LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|Seattle
|67
|53
|.558
|+3
|Boston
|66
|55
|.545
|+1½
|New York
|64
|56
|.533
|—
|Cleveland
|62
|56
|.525
|1
|Texas
|61
|60
|.504
|3½
|Kansas City
|60
|60
|.500
|4
|Los Angeles
|58
|62
|.483
|6
___
Tuesday’s Games
Seattle 1, Baltimore 0
Cleveland 4, Miami 3
Toronto 5, Chicago Cubs 1
N.Y. Yankees 9, Minnesota 1
Kansas City 8, Washington 5
Arizona 3, Texas 2
Boston 14, Houston 1
L.A. Angels 7, L.A. Dodgers 6, 10 innings
Wednesday’s Games
Washington at Kansas City, 2:10 p.m.
Arizona at Texas, 2:35 p.m.
Seattle at Baltimore, 6:35 p.m.
Miami at Cleveland, 6:40 p.m.
Minnesota at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Chicago Cubs at Toronto, 7:07 p.m.
Boston at Houston, 7:10 p.m.
L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Thursday’s Games
Seattle (Evans 6-4) at Baltimore (Sugano 9-5), 1:05 p.m.
Chicago Cubs (Boyd 11-5) at Toronto (Scherzer 2-2), 3:07 p.m.
Miami (Cabrera 6-5) at Cleveland (Bibee 8-9), 6:40 p.m.
Friday’s Games
Texas at Toronto, 7:07 p.m.
Atlanta at Cleveland, 7:10 p.m.
Miami at Boston, 7:10 p.m.
Seattle at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Chicago White Sox at Kansas City, 8:10 p.m.
N.Y. Yankees at St. Louis, 8:15 p.m.
L.A. Angels at Athletics, 10:05 p.m.
Tampa Bay at San Francisco, 10:15 p.m.
___
NATIONAL LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|Chicago
|67
|51
|.568
|+3½
|San Diego
|68
|52
|.567
|+3½
|New York
|64
|55
|.538
|—
|Cincinnati
|63
|58
|.521
|2
|St. Louis
|61
|61
|.500
|4½
|San Francisco
|59
|61
|.492
|5½
___
Tuesday’s Games
Cincinnati 6, Philadelphia 1
Cleveland 4, Miami 3
N.Y. Mets 13, Atlanta 5
Toronto 5, Chicago Cubs 1
Colorado 3, St. Louis 0
Kansas City 8, Washington 5
Arizona 3, Texas 2
San Diego 5, San Francisco 1
L.A. Angels 7, L.A. Dodgers 6, 10 innings
Wednesday’s Games
Colorado 6, St. Louis 5
Washington at Kansas City, 2:10 p.m.
Arizona at Texas, 2:35 p.m.
San Diego at San Francisco, 3:45 p.m.
Philadelphia at Cincinnati, 5:10 p.m.
Miami at Cleveland, 6:40 p.m.
Chicago Cubs at Toronto, 7:07 p.m.
Atlanta at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Thursday’s Games
Chicago Cubs (Boyd 11-5) at Toronto (Scherzer 2-2), 3:07 p.m.
Miami (Cabrera 6-5) at Cleveland (Bibee 8-9), 6:40 p.m.
Atlanta (Elder 4-9) at N.Y. Mets (Senga 7-4), 7:10 p.m.
Friday’s Games
Pittsburgh at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Milwaukee at Cincinnati, 6:40 p.m.
Atlanta at Cleveland, 7:10 p.m.
Miami at Boston, 7:10 p.m.
Seattle at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
N.Y. Yankees at St. Louis, 8:15 p.m.
San Diego at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Tampa Bay at San Francisco, 10:15 p.m.
___
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.