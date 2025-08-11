Live Radio
Wild Card Glance

The Associated Press

August 11, 2025, 10:03 AM

All Times EDT

AMERICAN LEAGUE

W L Pct WCGB
Seattle 66 53 .555 +3½
Boston 65 54 .546 +2½
New York 62 56 .525
Cleveland 61 56 .521 ½
Texas 60 59 .504
Kansas City 58 60 .492 4
Tampa Bay 57 62 .479
Minnesota 56 61 .479
Los Angeles 56 62 .475 6

___

Sunday’s Games

Minnesota 5, Kansas City 3, 11 innings

Houston 7, N.Y. Yankees 1

Detroit 9, L.A. Angels 5

Chicago White Sox 6, Cleveland 4

Philadelphia 4, Texas 2

Seattle 6, Tampa Bay 3

San Diego 6, Boston 2

Monday’s Games

Minnesota at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Washington at Kansas City, 7:40 p.m.

Arizona at Texas, 8:05 p.m.

Boston at Houston, 8:10 p.m.

L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Tampa Bay at Athletics, 10:05 p.m.

Tuesday’s Games

Seattle (Kirby 7-5) at Baltimore (Kremer 8-8), 6:35 p.m.

Miami (Junk 6-2) at Cleveland (Allen 7-9), 6:40 p.m.

Minnesota (TBD) at N.Y. Yankees (Rodón 11-7), 7:05 p.m.

Chicago Cubs (Brown 5-7) at Toronto (Berríos 8-4), 7:07 p.m.

Washington (Parker 7-12) at Kansas City (Wacha 6-9), 7:40 p.m.

Arizona (DeSclafani 1-2) at Texas (Leiter 7-6), 8:05 p.m.

Boston (May 6-8) at Houston (Arrighetti 1-2), 8:10 p.m.

L.A. Dodgers (Sheehan 3-2) at L.A. Angels (Anderson 2-7), 9:38 p.m.

Tampa Bay (Baz 8-8) at Athletics (Lopez 5-6), 10:05 p.m.

Wednesday’s Games

Washington at Kansas City, 2:10 p.m.

Arizona at Texas, 2:35 p.m.

Seattle at Baltimore, 6:35 p.m.

Miami at Cleveland, 6:40 p.m.

Minnesota at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Chicago Cubs at Toronto, 7:07 p.m.

Boston at Houston, 7:10 p.m.

L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Tampa Bay at Athletics, 10:05 p.m.

___

NATIONAL LEAGUE

W L Pct WCGB
Chicago 67 50 .573 +4½
San Diego 66 52 .559 +3
New York 63 55 .534
Cincinnati 62 57 .521
St. Louis 60 59 .504
San Francisco 59 59 .500 4
Arizona 57 61 .483 6
Miami 57 61 .483 6

___

Sunday’s Games

Atlanta 7, Miami 1

Cincinnati 14, Pittsburgh 8

Milwaukee 7, N.Y. Mets 6

Philadelphia 4, Texas 2

Washington 8, San Francisco 0

Arizona 13, Colorado 6

San Diego 6, Boston 2

St. Louis 3, Chicago Cubs 2

Monday’s Games

Philadelphia at Cincinnati, 6:10 p.m.

Washington at Kansas City, 7:40 p.m.

Colorado at St. Louis, 7:45 p.m.

Arizona at Texas, 8:05 p.m.

L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.

San Diego at San Francisco, 9:45 p.m.

Tuesday’s Games

Miami (Junk 6-2) at Cleveland (Allen 7-9), 6:40 p.m.

Philadelphia (Suárez 8-5) at Cincinnati (Singer 9-9), 6:40 p.m.

Chicago Cubs (Brown 5-7) at Toronto (Berríos 8-4), 7:07 p.m.

Atlanta (Strider 5-9) at N.Y. Mets (Holmes 9-6), 7:10 p.m.

Washington (Parker 7-12) at Kansas City (Wacha 6-9), 7:40 p.m.

Colorado (Freeland 2-12) at St. Louis (Liberatore 6-9), 7:45 p.m.

Arizona (DeSclafani 1-2) at Texas (Leiter 7-6), 8:05 p.m.

L.A. Dodgers (Sheehan 3-2) at L.A. Angels (Anderson 2-7), 9:38 p.m.

San Diego (Cortes 1-1) at San Francisco (Ray 9-5), 9:45 p.m.

Wednesday’s Games

Washington at Kansas City, 2:10 p.m.

Colorado at St. Louis, 2:15 p.m.

Arizona at Texas, 2:35 p.m.

San Diego at San Francisco, 3:45 p.m.

Philadelphia at Cincinnati, 5:10 p.m.

Miami at Cleveland, 6:40 p.m.

Chicago Cubs at Toronto, 7:07 p.m.

Atlanta at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.

___

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

