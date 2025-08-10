Wild Card Glance

All Times EDT
AMERICAN LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|Boston
|65
|53
|.551
|+2½
|Seattle
|65
|53
|.551
|+2½
|New York
|62
|55
|.530
|—
|Cleveland
|61
|55
|.526
|½
|Texas
|60
|58
|.508
|2½
|Kansas City
|58
|59
|.496
|4
|Tampa Bay
|57
|61
|.483
|5½
|Los Angeles
|56
|61
|.479
|6
___
Saturday’s Games
N.Y. Yankees 5, Houston 4
L.A. Angels 7, Detroit 4
Kansas City 2, Minnesota 0
Philadelphia 3, Texas 2
Cleveland 3, Chicago White Sox 1
San Diego 5, Boston 4, 10 innings
Seattle 7, Tampa Bay 4
Sunday’s Games
Kansas City at Minnesota, 1:05 p.m.
Houston at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
L.A. Angels at Detroit, 1:40 p.m.
Cleveland at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Philadelphia at Texas, 2:35 p.m.
Boston at San Diego, 4:10 p.m.
Tampa Bay at Seattle, 4:10 p.m.
Monday’s Games
Minnesota (Matthews 3-3) at N.Y. Yankees (Warren 6-5), 7:05 p.m.
Washington (Cavalli 0-0) at Kansas City (Falter 7-6), 7:40 p.m.
Arizona (Nelson 6-3) at Texas (Eovaldi 10-3), 8:05 p.m.
Boston (Crochet 13-4) at Houston (TBD), 8:10 p.m.
L.A. Dodgers (Yamamoto 10-7) at L.A. Angels (Soriano 7-9), 9:38 p.m.
Tampa Bay (Pepiot 7-9) at Athletics (Springs 10-7), 10:05 p.m.
Tuesday’s Games
Seattle at Baltimore, 6:35 p.m.
Miami at Cleveland, 6:40 p.m.
Minnesota at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Chicago Cubs at Toronto, 7:07 p.m.
Washington at Kansas City, 7:40 p.m.
Arizona at Texas, 8:05 p.m.
Boston at Houston, 8:10 p.m.
L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Tampa Bay at Athletics, 10:05 p.m.
___
NATIONAL LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|Chicago
|67
|49
|.578
|+4½
|San Diego
|65
|52
|.556
|+2
|New York
|63
|54
|.538
|—
|Cincinnati
|61
|57
|.517
|2½
|San Francisco
|59
|58
|.504
|4
|St. Louis
|59
|59
|.500
|4½
|Miami
|57
|60
|.487
|6
___
Saturday’s Games
Atlanta 7, Miami 1, 1st game
Washington 4, San Francisco 2
Cincinnati 2, Pittsburgh 1
Milwaukee 7, N.Y. Mets 4
Philadelphia 3, Texas 2
Atlanta 8, Miami 6, 2nd game
Chicago Cubs 9, St. Louis 1
San Diego 5, Boston 4, 10 innings
Sunday’s Games
Cincinnati at Pittsburgh, 1:35 p.m.
Miami at Atlanta, 1:35 p.m.
N.Y. Mets at Milwaukee, 2:10 p.m.
Philadelphia at Texas, 2:35 p.m.
Washington at San Francisco, 4:05 p.m.
Boston at San Diego, 4:10 p.m.
Chicago Cubs at St. Louis, 7:10 p.m.
Monday’s Games
Philadelphia (Walker 4-5) at Cincinnati (Abbott 8-2), 6:10 p.m.
Washington (Cavalli 0-0) at Kansas City (Falter 7-6), 7:40 p.m.
Colorado (TBD) at St. Louis (Mikolas 6-9), 7:45 p.m.
Arizona (Nelson 6-3) at Texas (Eovaldi 10-3), 8:05 p.m.
L.A. Dodgers (Yamamoto 10-7) at L.A. Angels (Soriano 7-9), 9:38 p.m.
San Diego (Darvish 1-3) at San Francisco (Webb 10-8), 9:45 p.m.
Tuesday’s Games
Miami at Cleveland, 6:40 p.m.
Philadelphia at Cincinnati, 6:40 p.m.
Chicago Cubs at Toronto, 7:07 p.m.
Atlanta at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Washington at Kansas City, 7:40 p.m.
Colorado at St. Louis, 7:45 p.m.
Arizona at Texas, 8:05 p.m.
L.A. Dodgers at L.A. Angels, 9:38 p.m.
San Diego at San Francisco, 9:45 p.m.
___
