US Open Results

The Associated Press

August 27, 2025, 1:50 PM

Wednesday

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Purse: $31,620,000

Surface: Hardcourt outdoor

NEW YORK (AP) _ Results Wednesday from US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Second Round

Jiri Lehecka (20), Czechia, def. Tomas Martin Etcheverry, Argentina, 3-6, 6-0, 6-2, 6-4.

Women’s Singles

Second Round

Emma Raducanu, Britain, def. Janice Tjen, Indonesia, 6-2, 6-1.

Emma Navarro (10), United States, def. Caty McNally, United States, 6-2, 6-1.

Victoria Azarenka, Belarus, def. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, 6-3, 6-3.

