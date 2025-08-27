US Open Results

Wednesday
At USTA Billie Jean King National Tennis Center
New York
Purse: $31,620,000
Surface: Hardcourt outdoor
NEW YORK (AP) _ Results Wednesday from US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Second Round
Jiri Lehecka (20), Czechia, def. Tomas Martin Etcheverry, Argentina, 3-6, 6-0, 6-2, 6-4.
Women’s Singles
Second Round
Emma Raducanu, Britain, def. Janice Tjen, Indonesia, 6-2, 6-1.
Emma Navarro (10), United States, def. Caty McNally, United States, 6-2, 6-1.
Victoria Azarenka, Belarus, def. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, 6-3, 6-3.
