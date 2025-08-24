Live Radio
US Open Results

The Associated Press

August 24, 2025, 12:40 PM

Sunday

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Purse: $31,620,000

Surface: Hardcourt outdoor

NEW YORK (AP) _ Results Sunday from US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Alejandro Davidovich Fokina (18), Spain, def. Alexander Shevchenko, Russia, 6-1, 6-1, 6-2.

Women’s Singles

First Round

Polina Kudermetova, Russia, def. Nuria Parrizas Diaz, Spain, 2-2, ret.

Emma Raducanu, Britain, def. Ena Shibahara, Japan, 6-1, 6-2.

