US Open Results

Sunday
At USTA Billie Jean King National Tennis Center
New York
Purse: $31,620,000
Surface: Hardcourt outdoor
NEW YORK (AP) _ Results Sunday from US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center (seedings in parentheses):
Men’s Singles
First Round
Alejandro Davidovich Fokina (18), Spain, def. Alexander Shevchenko, Russia, 6-1, 6-1, 6-2.
Women’s Singles
First Round
Polina Kudermetova, Russia, def. Nuria Parrizas Diaz, Spain, 2-2, ret.
Emma Raducanu, Britain, def. Ena Shibahara, Japan, 6-1, 6-2.
