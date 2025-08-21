TOUR Championship Scores

Thursday
At East Lake GC
Atlanta
Purse: $40 million
Yardage: 7,440; Par: 70
First Round
|Russell Henley
|31-30—61
|Scottie Scheffler
|32-31—63
|Patrick Cantlay
|32-32—64
|Tommy Fleetwood
|31-33—64
|Robert Macintyre
|32-32—64
|Collin Morikawa
|31-33—64
|Justin Thomas
|29-35—64
|Ludvig Aberg
|31-35—66
|Akshay Bhatia
|35-31—66
|Ben Griffin
|33-33—66
|Rory McIlroy
|32-34—66
|Jacob Bridgeman
|31-36—67
|Sam Burns
|33-34—67
|Brian Harman
|36-31—67
|Nick Taylor
|31-36—67
|Cameron Young
|33-34—67
|Harris English
|37-31—68
|Viktor Hovland
|35-33—68
|Sungjae Im
|35-33—68
|J.J. Spaun
|34-34—68
|Hideki Matsuyama
|34-35—69
|Justin Rose
|38-31—69
|Keegan Bradley
|32-38—70
|Corey Conners
|35-35—70
|Chris Gotterup
|38-32—70
|Harry Hall
|36-34—70
|Shane Lowry
|35-35—70
|Andrew Novak
|36-34—70
|Maverick McNealy
|37-34—71
|Sepp Straka
|36-38—74
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.