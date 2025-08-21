Live Radio
TOUR Championship Scores

The Associated Press

August 21, 2025, 6:02 PM

Thursday

At East Lake GC

Atlanta

Purse: $40 million

Yardage: 7,440; Par: 70

First Round

Russell Henley 31-30—61
Scottie Scheffler 32-31—63
Patrick Cantlay 32-32—64
Tommy Fleetwood 31-33—64
Robert Macintyre 32-32—64
Collin Morikawa 31-33—64
Justin Thomas 29-35—64
Ludvig Aberg 31-35—66
Akshay Bhatia 35-31—66
Ben Griffin 33-33—66
Rory McIlroy 32-34—66
Jacob Bridgeman 31-36—67
Sam Burns 33-34—67
Brian Harman 36-31—67
Nick Taylor 31-36—67
Cameron Young 33-34—67
Harris English 37-31—68
Viktor Hovland 35-33—68
Sungjae Im 35-33—68
J.J. Spaun 34-34—68
Hideki Matsuyama 34-35—69
Justin Rose 38-31—69
Keegan Bradley 32-38—70
Corey Conners 35-35—70
Chris Gotterup 38-32—70
Harry Hall 36-34—70
Shane Lowry 35-35—70
Andrew Novak 36-34—70
Maverick McNealy 37-34—71
Sepp Straka 36-38—74

