TOUR Championship Scores

The Associated Press

August 24, 2025, 5:55 PM

Sunday

At East Lake GC

Atlanta

Purse: $40 million

Yardage: 7,440; Par: 70

Final Round

Tommy Fleetwood 64-63-67-68—262
Patrick Cantlay 64-66-64-71—265
Russell Henley 61-66-69-69—265
Corey Conners 70-67-67-62—266
Scottie Scheffler 63-69-66-68—266
Cameron Young 67-62-71-66—266
Keegan Bradley 70-64-63-70—267
Sam Burns 67-66-68-66—267
Justin Thomas 64-69-69-65—267
Chris Gotterup 70-63-69-66—268
Ben Griffin 66-67-68-67—268
Viktor Hovland 68-71-67-63—269
Akshay Bhatia 66-67-69-68—270
Harris English 68-66-69-67—270
Brian Harman 67-71-69-63—270
Shane Lowry 70-63-68-69—270
Harry Hall 70-65-70-66—271
Robert Macintyre 64-66-72-69—271
Collin Morikawa 64-70-70-68—272
Nick Taylor 67-67-68-70—272
Ludvig Aberg 66-68-71-68—273
Justin Rose 69-70-69-65—273
Rory McIlroy 66-67-71-70—274
Maverick McNealy 71-64-69-70—274
Andrew Novak 70-68-68-70—276
J.J. Spaun 68-71-71-66—276
Jacob Bridgeman 67-67-75-71—280
Sungjae Im 68-67-77-68—280
Hideki Matsuyama 69-69-76-69—283
Sepp Straka 74-65-77-71—287

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

