TOUR Championship Scores

Sunday
At East Lake GC
Atlanta
Purse: $40 million
Yardage: 7,440; Par: 70
Final Round
|Tommy Fleetwood
|64-63-67-68—262
|Patrick Cantlay
|64-66-64-71—265
|Russell Henley
|61-66-69-69—265
|Corey Conners
|70-67-67-62—266
|Scottie Scheffler
|63-69-66-68—266
|Cameron Young
|67-62-71-66—266
|Keegan Bradley
|70-64-63-70—267
|Sam Burns
|67-66-68-66—267
|Justin Thomas
|64-69-69-65—267
|Chris Gotterup
|70-63-69-66—268
|Ben Griffin
|66-67-68-67—268
|Viktor Hovland
|68-71-67-63—269
|Akshay Bhatia
|66-67-69-68—270
|Harris English
|68-66-69-67—270
|Brian Harman
|67-71-69-63—270
|Shane Lowry
|70-63-68-69—270
|Harry Hall
|70-65-70-66—271
|Robert Macintyre
|64-66-72-69—271
|Collin Morikawa
|64-70-70-68—272
|Nick Taylor
|67-67-68-70—272
|Ludvig Aberg
|66-68-71-68—273
|Justin Rose
|69-70-69-65—273
|Rory McIlroy
|66-67-71-70—274
|Maverick McNealy
|71-64-69-70—274
|Andrew Novak
|70-68-68-70—276
|J.J. Spaun
|68-71-71-66—276
|Jacob Bridgeman
|67-67-75-71—280
|Sungjae Im
|68-67-77-68—280
|Hideki Matsuyama
|69-69-76-69—283
|Sepp Straka
|74-65-77-71—287
