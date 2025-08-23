Live Radio
TOUR Championship Scores

The Associated Press

August 23, 2025, 7:08 PM

Saturday

At East Lake GC

Atlanta

Purse: $40 million

Yardage: 7,440; Par: 70

Third Round

Patrick Cantlay 64-66-64—194
Tommy Fleetwood 64-63-67—194
Russell Henley 61-66-69—196
Keegan Bradley 70-64-63—197
Scottie Scheffler 63-69-66—198
Cameron Young 67-62-71—200
Sam Burns 67-66-68—201
Ben Griffin 66-67-68—201
Shane Lowry 70-63-68—201
Akshay Bhatia 66-67-69—202
Chris Gotterup 70-63-69—202
Robert Macintyre 64-66-72—202
Nick Taylor 67-67-68—202
Justin Thomas 64-69-69—202
Harris English 68-66-69—203
Corey Conners 70-67-67—204
Rory McIlroy 66-67-71—204
Maverick McNealy 71-64-69—204
Collin Morikawa 64-70-70—204
Ludvig Aberg 66-68-71—205
Harry Hall 70-65-70—205
Viktor Hovland 68-71-67—206
Andrew Novak 70-68-68—206
Brian Harman 67-71-69—207
Justin Rose 69-70-69—208
Jacob Bridgeman 67-67-75—209
J.J. Spaun 68-71-71—210
Sungjae Im 68-67-77—212
Hideki Matsuyama 69-69-76—214
Sepp Straka 74-65-77—216

