TOUR Championship Scores

The Associated Press

August 22, 2025, 2:52 PM

Friday

At East Lake GC

Atlanta

Purse: $40 million

Yardage: 7,440; Par: 70

Second Round

Tommy Fleetwood 64-63—127
Russell Henley 61-66—127
Cameron Young 67-62—129
Patrick Cantlay 64-66—130
Robert Macintyre 64-66—130
Scottie Scheffler 63-69—132
Akshay Bhatia 66-67—133
Sam Burns 67-66—133
Chris Gotterup 70-63—133
Ben Griffin 66-67—133
Shane Lowry 70-63—133
Rory McIlroy 66-67—133
Justin Thomas 64-69—133
Ludvig Aberg 66-68—134
Keegan Bradley 70-64—134
Jacob Bridgeman 67-67—134
Harris English 68-66—134
Collin Morikawa 64-70—134
Nick Taylor 67-67—134
Harry Hall 70-65—135
Sungjae Im 68-67—135
Maverick McNealy 71-64—135
Corey Conners 70-67—137
Brian Harman 67-71—138
Hideki Matsuyama 69-69—138
Andrew Novak 70-68—138
Viktor Hovland 68-71—139
Justin Rose 69-70—139
J.J. Spaun 68-71—139
Sepp Straka 74-65—139

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

