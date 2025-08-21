TOUR Championship Par Scores

Live Radio
The Associated Press

August 21, 2025, 6:02 PM

Thursday

At East Lake GC

Atlanta

Purse: $40 million

Yardage: 7,440; Par: 70

First Round

Russell Henley 31-30—61 -9
Scottie Scheffler 32-31—63 -7
Patrick Cantlay 32-32—64 -6
Tommy Fleetwood 31-33—64 -6
Robert Macintyre 32-32—64 -6
Collin Morikawa 31-33—64 -6
Justin Thomas 29-35—64 -6
Ludvig Aberg 31-35—66 -4
Akshay Bhatia 35-31—66 -4
Ben Griffin 33-33—66 -4
Rory McIlroy 32-34—66 -4
Jacob Bridgeman 31-36—67 -3
Sam Burns 33-34—67 -3
Brian Harman 36-31—67 -3
Nick Taylor 31-36—67 -3
Cameron Young 33-34—67 -3
Harris English 37-31—68 -2
Viktor Hovland 35-33—68 -2
Sungjae Im 35-33—68 -2
J.J. Spaun 34-34—68 -2
Hideki Matsuyama 34-35—69 -1
Justin Rose 38-31—69 -1
Keegan Bradley 32-38—70 E
Corey Conners 35-35—70 E
Chris Gotterup 38-32—70 E
Harry Hall 36-34—70 E
Shane Lowry 35-35—70 E
Andrew Novak 36-34—70 E
Maverick McNealy 37-34—71 +1
Sepp Straka 36-38—74 +4

