TOUR Championship Par Scores

The Associated Press

August 24, 2025, 5:55 PM

Sunday

At East Lake GC

Atlanta

Purse: $40 million

Yardage: 7,440; Par: 70

Final Round

Tommy Fleetwood 64-63-67-68—262 -18
Patrick Cantlay 64-66-64-71—265 -15
Russell Henley 61-66-69-69—265 -15
Corey Conners 70-67-67-62—266 -14
Scottie Scheffler 63-69-66-68—266 -14
Cameron Young 67-62-71-66—266 -14
Keegan Bradley 70-64-63-70—267 -13
Sam Burns 67-66-68-66—267 -13
Justin Thomas 64-69-69-65—267 -13
Chris Gotterup 70-63-69-66—268 -12
Ben Griffin 66-67-68-67—268 -12
Viktor Hovland 68-71-67-63—269 -11
Akshay Bhatia 66-67-69-68—270 -10
Harris English 68-66-69-67—270 -10
Brian Harman 67-71-69-63—270 -10
Shane Lowry 70-63-68-69—270 -10
Harry Hall 70-65-70-66—271 -9
Robert Macintyre 64-66-72-69—271 -9
Collin Morikawa 64-70-70-68—272 -8
Nick Taylor 67-67-68-70—272 -8
Ludvig Aberg 66-68-71-68—273 -7
Justin Rose 69-70-69-65—273 -7
Rory McIlroy 66-67-71-70—274 -6
Maverick McNealy 71-64-69-70—274 -6
Andrew Novak 70-68-68-70—276 -4
J.J. Spaun 68-71-71-66—276 -4
Jacob Bridgeman 67-67-75-71—280 E
Sungjae Im 68-67-77-68—280 E
Hideki Matsuyama 69-69-76-69—283 +3
Sepp Straka 74-65-77-71—287 +7

