TOUR Championship Par Scores

The Associated Press

August 23, 2025, 7:08 PM

Saturday

At East Lake GC

Atlanta

Purse: $40 million

Yardage: 7,440; Par: 70

Third Round

Patrick Cantlay 64-66-64—194 -16
Tommy Fleetwood 64-63-67—194 -16
Russell Henley 61-66-69—196 -14
Keegan Bradley 70-64-63—197 -13
Scottie Scheffler 63-69-66—198 -12
Cameron Young 67-62-71—200 -10
Sam Burns 67-66-68—201 -9
Ben Griffin 66-67-68—201 -9
Shane Lowry 70-63-68—201 -9
Akshay Bhatia 66-67-69—202 -8
Chris Gotterup 70-63-69—202 -8
Robert Macintyre 64-66-72—202 -8
Nick Taylor 67-67-68—202 -8
Justin Thomas 64-69-69—202 -8
Harris English 68-66-69—203 -7
Corey Conners 70-67-67—204 -6
Rory McIlroy 66-67-71—204 -6
Maverick McNealy 71-64-69—204 -6
Collin Morikawa 64-70-70—204 -6
Ludvig Aberg 66-68-71—205 -5
Harry Hall 70-65-70—205 -5
Viktor Hovland 68-71-67—206 -4
Andrew Novak 70-68-68—206 -4
Brian Harman 67-71-69—207 -3
Justin Rose 69-70-69—208 -2
Jacob Bridgeman 67-67-75—209 -1
J.J. Spaun 68-71-71—210 E
Sungjae Im 68-67-77—212 +2
Hideki Matsuyama 69-69-76—214 +4
Sepp Straka 74-65-77—216 +6

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

