TOUR Championship Par Scores

Saturday
At East Lake GC
Atlanta
Purse: $40 million
Yardage: 7,440; Par: 70
Third Round
|Patrick Cantlay
|64-66-64—194
|-16
|Tommy Fleetwood
|64-63-67—194
|-16
|Russell Henley
|61-66-69—196
|-14
|Keegan Bradley
|70-64-63—197
|-13
|Scottie Scheffler
|63-69-66—198
|-12
|Cameron Young
|67-62-71—200
|-10
|Sam Burns
|67-66-68—201
|-9
|Ben Griffin
|66-67-68—201
|-9
|Shane Lowry
|70-63-68—201
|-9
|Akshay Bhatia
|66-67-69—202
|-8
|Chris Gotterup
|70-63-69—202
|-8
|Robert Macintyre
|64-66-72—202
|-8
|Nick Taylor
|67-67-68—202
|-8
|Justin Thomas
|64-69-69—202
|-8
|Harris English
|68-66-69—203
|-7
|Corey Conners
|70-67-67—204
|-6
|Rory McIlroy
|66-67-71—204
|-6
|Maverick McNealy
|71-64-69—204
|-6
|Collin Morikawa
|64-70-70—204
|-6
|Ludvig Aberg
|66-68-71—205
|-5
|Harry Hall
|70-65-70—205
|-5
|Viktor Hovland
|68-71-67—206
|-4
|Andrew Novak
|70-68-68—206
|-4
|Brian Harman
|67-71-69—207
|-3
|Justin Rose
|69-70-69—208
|-2
|Jacob Bridgeman
|67-67-75—209
|-1
|J.J. Spaun
|68-71-71—210
|E
|Sungjae Im
|68-67-77—212
|+2
|Hideki Matsuyama
|69-69-76—214
|+4
|Sepp Straka
|74-65-77—216
|+6
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.