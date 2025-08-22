TOUR Championship Par Scores

Friday
At East Lake GC
Atlanta
Purse: $40 million
Yardage: 7,440; Par: 70
Second Round
|Tommy Fleetwood
|64-63—127
|-13
|Russell Henley
|61-66—127
|-13
|Cameron Young
|67-62—129
|-11
|Patrick Cantlay
|64-66—130
|-10
|Robert Macintyre
|64-66—130
|-10
|Scottie Scheffler
|63-69—132
|-8
|Akshay Bhatia
|66-67—133
|-7
|Sam Burns
|67-66—133
|-7
|Chris Gotterup
|70-63—133
|-7
|Ben Griffin
|66-67—133
|-7
|Shane Lowry
|70-63—133
|-7
|Rory McIlroy
|66-67—133
|-7
|Justin Thomas
|64-69—133
|-7
|Ludvig Aberg
|66-68—134
|-6
|Keegan Bradley
|70-64—134
|-6
|Jacob Bridgeman
|67-67—134
|-6
|Harris English
|68-66—134
|-6
|Collin Morikawa
|64-70—134
|-6
|Nick Taylor
|67-67—134
|-6
|Harry Hall
|70-65—135
|-5
|Sungjae Im
|68-67—135
|-5
|Maverick McNealy
|71-64—135
|-5
|Corey Conners
|70-67—137
|-3
|Brian Harman
|67-71—138
|-2
|Hideki Matsuyama
|69-69—138
|-2
|Andrew Novak
|70-68—138
|-2
|Viktor Hovland
|68-71—139
|-1
|Justin Rose
|69-70—139
|-1
|J.J. Spaun
|68-71—139
|-1
|Sepp Straka
|74-65—139
|-1
