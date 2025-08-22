Live Radio
TOUR Championship Par Scores

The Associated Press

August 22, 2025, 2:52 PM

Friday

At East Lake GC

Atlanta

Purse: $40 million

Yardage: 7,440; Par: 70

Second Round

Tommy Fleetwood 64-63—127 -13
Russell Henley 61-66—127 -13
Cameron Young 67-62—129 -11
Patrick Cantlay 64-66—130 -10
Robert Macintyre 64-66—130 -10
Scottie Scheffler 63-69—132 -8
Akshay Bhatia 66-67—133 -7
Sam Burns 67-66—133 -7
Chris Gotterup 70-63—133 -7
Ben Griffin 66-67—133 -7
Shane Lowry 70-63—133 -7
Rory McIlroy 66-67—133 -7
Justin Thomas 64-69—133 -7
Ludvig Aberg 66-68—134 -6
Keegan Bradley 70-64—134 -6
Jacob Bridgeman 67-67—134 -6
Harris English 68-66—134 -6
Collin Morikawa 64-70—134 -6
Nick Taylor 67-67—134 -6
Harry Hall 70-65—135 -5
Sungjae Im 68-67—135 -5
Maverick McNealy 71-64—135 -5
Corey Conners 70-67—137 -3
Brian Harman 67-71—138 -2
Hideki Matsuyama 69-69—138 -2
Andrew Novak 70-68—138 -2
Viktor Hovland 68-71—139 -1
Justin Rose 69-70—139 -1
J.J. Spaun 68-71—139 -1
Sepp Straka 74-65—139 -1

