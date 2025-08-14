Live Radio
Home » Sports » The Standard Portland Classic Scores

The Standard Portland Classic Scores

The Associated Press

August 14, 2025, 10:17 PM

Thursday

At Columbia Edgewater Country Club

Portland, Ore.

Purse: $2 million

Yardage: 6,497; Par: 72

First Round

Adela Cernousek 29-35—64
Brooke Henderson 33-32—65
Gurleen Kaur 31-34—65
Jeong Eun Lee5 32-33—65
Sung Hyun Park 32-33—65
Miranda Wang 34-31—65
Ashleigh Buhai 34-32—66
Perrine Delacour 33-33—66
Linn Grant 32-34—66
Hae-Ran Ryu 33-33—66
Arpichaya Yubol 32-34—66
Pajaree Anannarukarn 32-35—67
Peiyun Chien 35-32—67
Akie Iwai 32-35—67
Jin Young Ko 32-35—67
Amelia Lewis 33-34—67
Caroline Masson 31-36—67
Kiara Romero 33-34—67
Gabriela Ruffels 35-32—67
Lauren Coughlin 34-34—68
Muni He 34-34—68
Danielle Kang 33-35—68
Grace Kim 35-33—68
Gina Kim 34-34—68
Mina Kreiter 32-36—68
Ruixin Liu 35-33—68
Benedetta Moresco 33-35—68
Yealimi Noh 31-37—68
Linnea Strom 33-35—68
Dewi Weber 35-33—68
Yahui Zhang 32-36—68
Dottie Ardina 36-33—69
Aditi Ashok 33-36—69
Celine Borge 35-34—69
Celine Boutier 34-35—69
Brianna Do 34-35—69
Savannah Grewal 35-34—69
Nataliya Guseva 33-36—69
Dani Holmqvist 33-36—69
Juli Inkster 34-35—69
Chisato Iwai 34-35—69
Hyo Joon Jang 32-37—69
Aline Krauter 35-34—69
Pauline Roussin 35-34—69
Rio Takeda 35-34—69
Maria Fassi 35-35—70
Caroline Inglis 35-35—70
Minami Katsu 35-35—70
Cheyenne Knight 35-35—70
Somi Lee 34-36—70
Brooke Matthews 36-34—70
Caley McGinty 35-35—70
Bianca Pagdanganan 36-34—70
Pornanong Phatlum 35-35—70
Cassie Porter 35-35—70
Alison Takamiya 34-36—70
Madison Young 35-35—70
Jaravee Boonchant 35-36—71
Daniela Darquea 36-35—71
Alexandra Forsterling 36-35—71
Melanie Green 33-38—71
Jiwon Jeon 33-38—71
Frida Kinhult 34-37—71
Min Lee 35-36—71
Kiira Riihijarvi 33-38—71
Kate Smith-Stroh 34-37—71
Jennifer Song 33-38—71
Kelly Tan 37-34—71
Xiaowen Yin 35-36—71
Yuri Yoshida 36-35—71
Weiwei Zhang 35-36—71
Brittany Altomare 37-35—72
Saki Baba 37-35—72
Jennifer Chang 34-38—72
Robyn Choi 34-38—72
Jodi Ewart Shadoff 34-38—72
Mariel Galdiano 38-34—72
Kristen Gillman 37-35—72
Mirim Lee 36-36—72
Jeongeun Lee6 37-35—72
Heather Lin 36-36—72
Yu Liu 35-37—72
Carolina Lopez-Chacarra Coto 36-36—72
Stephanie Meadow 37-35—72
Wichanee Meechai 39-33—72
Morgane Metraux 34-38—72
Lauren Morris 34-38—72
Hira Naveed 37-35—72
Yuna Nishimura 35-37—72
Kum Kang Park 37-35—72
Hinako Shibuno 36-36—72
Gigi Stoll 38-34—72
Jasmine Suwannapura 35-37—72
Yani Tseng 34-38—72
Lilia Vu 36-36—72
Angel Yin 33-39—72
Tiffany Chan 37-36—73
Amanda Doherty 38-35—73
Hannah Green 37-36—73
Soo Bin Joo 35-38—73
Moriya Jutanugarn 36-37—73
Bronte Law 38-35—73
Stacy Lewis 40-33—73
Ryann O’Toole 35-38—73
Kaitlyn Papp 37-36—73
Paula Reto 37-36—73
Alena Sharp 36-37—73
Liqi Zeng 34-39—73
Lauren Hartlage 37-37—74
Sarah Kemp 37-37—74
Lee Lopez 37-37—74
Julia Lopez Ramirez 37-37—74
Alexa Pano 38-36—74
Jessica Porvasnik 38-36—74
Yue Ren 36-38—74
Elizabeth Szokol 38-36—74
Chanettee Wannasaen 37-37—74
Karis Davidson 36-39—75
Sofia Garcia 37-38—75
Eun-Hee Ji 36-39—75
Christina Kim 36-39—75
Mary Liu 38-37—75
Haru Moon 38-37—75
Malia Nam 36-39—75
Caroline Smith 38-37—75
Sarah White 37-38—75
Rose Zhang 34-41—75
Kaylee Chung 36-40—76
Olivia Cowan 37-39—76
Polly Mack 36-40—76
Su-Hyun Oh 36-40—76
Annie Park 35-41—76
Natthakritta Vongtaveelap 39-37—76
Jing Yan 36-40—76
Natalie Gulbis 37-40—77
Daniela Iacobelli 38-39—77
Pannarat Thanapolboonyaras 37-40—77
Yuka Saso 39-39—78
Fiona Xu 40-38—78
Ana Belac 39-40—79
Katherine Perry-Hamski 39-40—79
Sophia Popov 41-38—79
Maria Torres 39-40—79
Kim Williams 37-43—80

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up