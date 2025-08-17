The Standard Portland Classic Scores

Sunday
At Columbia Edgewater Country Club
Portland, Ore.
Purse: $2 million
Yardage: 6,497; Par: 72
Final Round
|Akie Iwai
|67-67-64-66—264
|Gurleen Kaur
|65-68-70-65—268
|Linn Grant
|66-71-65-67—269
|Chisato Iwai
|69-70-66-64—269
|Grace Kim
|68-65-67-70—270
|Aditi Ashok
|69-70-65-67—271
|Lauren Coughlin
|68-71-66-67—272
|Sung Hyun Park
|65-73-69-65—272
|Kiara Romero
|67-69-72-64—272
|Hae-Ran Ryu
|66-72-67-67—272
|Gina Kim
|68-69-67-69—273
|Cassie Porter
|70-70-66-67—273
|Pajaree Anannarukarn
|67-67-72-68—274
|Peiyun Chien
|67-69-71-67—274
|Robyn Choi
|72-70-67-65—274
|Celine Boutier
|69-70-68-68—275
|Rose Zhang
|75-64-68-68—275
|Celine Borge
|69-71-71-65—276
|Benedetta Moresco
|68-70-68-70—276
|Kate Smith-Stroh
|71-69-67-69—276
|Xiaowen Yin
|71-69-67-70—277
|Arpichaya Yubol
|66-72-69-70—277
|Perrine Delacour
|66-70-70-72—278
|Amanda Doherty
|73-69-69-67—278
|Brooke Henderson
|65-73-68-72—278
|Caroline Inglis
|70-72-68-68—278
|Jeong Eun Lee5
|65-67-74-72—278
|Rio Takeda
|69-70-66-73—278
|Dewi Weber
|68-71-71-68—278
|Brianna Do
|69-72-69-69—279
|Melanie Green
|71-69-73-66—279
|Jin Young Ko
|67-70-72-70—279
|Somi Lee
|70-69-68-72—279
|Ruixin Liu
|68-71-71-69—279
|Jaravee Boonchant
|71-65-74-70—280
|Bianca Pagdanganan
|70-68-71-71—280
|Gabriela Ruffels
|67-70-73-70—280
|Dottie Ardina
|69-71-74-67—281
|Kristen Gillman
|72-68-70-71—281
|Savannah Grewal
|69-67-72-73—281
|Minami Katsu
|70-68-72-71—281
|Amelia Lewis
|67-68-75-71—281
|Yealimi Noh
|68-67-74-72—281
|Kum Kang Park
|72-70-67-72—281
|Pornanong Phatlum
|70-72-71-68—281
|Hyo Joon Jang
|69-72-71-70—282
|Frida Kinhult
|71-68-75-68—282
|Stacy Lewis
|73-66-74-69—282
|Mina Kreiter
|68-74-73-68—283
|Yu Liu
|72-68-72-71—283
|Caroline Masson
|67-74-70-72—283
|Kaitlyn Papp
|73-69-69-72—283
|Pauline Roussin
|69-72-71-71—283
|Adela Cernousek
|64-75-75-70—284
|Nataliya Guseva
|69-73-76-66—284
|Miranda Wang
|65-70-77-72—284
|Ashleigh Buhai
|66-68-75-76—285
|Jodi Ewart Shadoff
|72-70-72-71—285
|Lilia Vu
|72-70-71-72—285
|Yahui Zhang
|68-74-67-76—285
|Aline Krauter
|69-66-74-77—286
|Hinako Shibuno
|72-68-71-75—286
|Muni He
|68-74-74-71—287
|Angel Yin
|72-70-75-71—288
|Yuri Yoshida
|71-70-76-72—289
|Gigi Stoll
|72-70-80-69—291
