Live Radio
Home » Sports » The Standard Portland Classic Scores

The Standard Portland Classic Scores

The Associated Press

August 17, 2025, 7:03 PM

Sunday

At Columbia Edgewater Country Club

Portland, Ore.

Purse: $2 million

Yardage: 6,497; Par: 72

Final Round

Akie Iwai 67-67-64-66—264
Gurleen Kaur 65-68-70-65—268
Linn Grant 66-71-65-67—269
Chisato Iwai 69-70-66-64—269
Grace Kim 68-65-67-70—270
Aditi Ashok 69-70-65-67—271
Lauren Coughlin 68-71-66-67—272
Sung Hyun Park 65-73-69-65—272
Kiara Romero 67-69-72-64—272
Hae-Ran Ryu 66-72-67-67—272
Gina Kim 68-69-67-69—273
Cassie Porter 70-70-66-67—273
Pajaree Anannarukarn 67-67-72-68—274
Peiyun Chien 67-69-71-67—274
Robyn Choi 72-70-67-65—274
Celine Boutier 69-70-68-68—275
Rose Zhang 75-64-68-68—275
Celine Borge 69-71-71-65—276
Benedetta Moresco 68-70-68-70—276
Kate Smith-Stroh 71-69-67-69—276
Xiaowen Yin 71-69-67-70—277
Arpichaya Yubol 66-72-69-70—277
Perrine Delacour 66-70-70-72—278
Amanda Doherty 73-69-69-67—278
Brooke Henderson 65-73-68-72—278
Caroline Inglis 70-72-68-68—278
Jeong Eun Lee5 65-67-74-72—278
Rio Takeda 69-70-66-73—278
Dewi Weber 68-71-71-68—278
Brianna Do 69-72-69-69—279
Melanie Green 71-69-73-66—279
Jin Young Ko 67-70-72-70—279
Somi Lee 70-69-68-72—279
Ruixin Liu 68-71-71-69—279
Jaravee Boonchant 71-65-74-70—280
Bianca Pagdanganan 70-68-71-71—280
Gabriela Ruffels 67-70-73-70—280
Dottie Ardina 69-71-74-67—281
Kristen Gillman 72-68-70-71—281
Savannah Grewal 69-67-72-73—281
Minami Katsu 70-68-72-71—281
Amelia Lewis 67-68-75-71—281
Yealimi Noh 68-67-74-72—281
Kum Kang Park 72-70-67-72—281
Pornanong Phatlum 70-72-71-68—281
Hyo Joon Jang 69-72-71-70—282
Frida Kinhult 71-68-75-68—282
Stacy Lewis 73-66-74-69—282
Mina Kreiter 68-74-73-68—283
Yu Liu 72-68-72-71—283
Caroline Masson 67-74-70-72—283
Kaitlyn Papp 73-69-69-72—283
Pauline Roussin 69-72-71-71—283
Adela Cernousek 64-75-75-70—284
Nataliya Guseva 69-73-76-66—284
Miranda Wang 65-70-77-72—284
Ashleigh Buhai 66-68-75-76—285
Jodi Ewart Shadoff 72-70-72-71—285
Lilia Vu 72-70-71-72—285
Yahui Zhang 68-74-67-76—285
Aline Krauter 69-66-74-77—286
Hinako Shibuno 72-68-71-75—286
Muni He 68-74-74-71—287
Angel Yin 72-70-75-71—288
Yuri Yoshida 71-70-76-72—289
Gigi Stoll 72-70-80-69—291

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up