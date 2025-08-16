Live Radio
The Standard Portland Classic Scores

The Standard Portland Classic Scores

The Associated Press

August 16, 2025, 9:04 PM

Saturday

At Columbia Edgewater Country Club

Portland, Ore.

Purse: $2 million

Yardage: 6,497; Par: 72

Third Round

Akie Iwai 67-67-64—198
Grace Kim 68-65-67—200
Linn Grant 66-71-65—202
Gurleen Kaur 65-68-70—203
Aditi Ashok 69-70-65—204
Gina Kim 68-69-67—204
Lauren Coughlin 68-71-66—205
Chisato Iwai 69-70-66—205
Hae-Ran Ryu 66-72-67—205
Rio Takeda 69-70-66—205
Pajaree Anannarukarn 67-67-72—206
Perrine Delacour 66-70-70—206
Brooke Henderson 65-73-68—206
Jeong Eun Lee5 65-67-74—206
Benedetta Moresco 68-70-68—206
Cassie Porter 70-70-66—206
Celine Boutier 69-70-68—207
Peiyun Chien 67-69-71—207
Somi Lee 70-69-68—207
Sung Hyun Park 65-73-69—207
Kate Smith-Stroh 71-69-67—207
Xiaowen Yin 71-69-67—207
Arpichaya Yubol 66-72-69—207
Rose Zhang 75-64-68—207
Savannah Grewal 69-67-72—208
Kiara Romero 67-69-72—208
Ashleigh Buhai 66-68-75—209
Robyn Choi 72-70-67—209
Jin Young Ko 67-70-72—209
Aline Krauter 69-66-74—209
Yealimi Noh 68-67-74—209
Bianca Pagdanganan 70-68-71—209
Kum Kang Park 72-70-67—209
Yahui Zhang 68-74-67—209
Jaravee Boonchant 71-65-74—210
Brianna Do 69-72-69—210
Kristen Gillman 72-68-70—210
Caroline Inglis 70-72-68—210
Minami Katsu 70-68-72—210
Amelia Lewis 67-68-75—210
Ruixin Liu 68-71-71—210
Gabriela Ruffels 67-70-73—210
Dewi Weber 68-71-71—210
Celine Borge 69-71-71—211
Amanda Doherty 73-69-69—211
Caroline Masson 67-74-70—211
Kaitlyn Papp 73-69-69—211
Hinako Shibuno 72-68-71—211
Hyo Joon Jang 69-72-71—212
Yu Liu 72-68-72—212
Pauline Roussin 69-72-71—212
Miranda Wang 65-70-77—212
Melanie Green 71-69-73—213
Stacy Lewis 73-66-74—213
Pornanong Phatlum 70-72-71—213
Lilia Vu 72-70-71—213
Dottie Ardina 69-71-74—214
Adela Cernousek 64-75-75—214
Jodi Ewart Shadoff 72-70-72—214
Frida Kinhult 71-68-75—214
Mina Kreiter 68-74-73—215
Muni He 68-74-74—216
Angel Yin 72-70-75—217
Yuri Yoshida 71-70-76—217
Nataliya Guseva 69-73-76—218
Gigi Stoll 72-70-80—222

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

