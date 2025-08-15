Live Radio
The Standard Portland Classic Scores

The Associated Press

August 15, 2025, 10:16 PM

Friday

At Columbia Edgewater Country Club

Portland, Ore.

Purse: $2 million

Yardage: 6,497; Par: 72

Second Round

Jeong Eun Lee5 65-67—132
Gurleen Kaur 65-68—133
Grace Kim 68-65—133
Pajaree Anannarukarn 67-67—134
Ashleigh Buhai 66-68—134
Akie Iwai 67-67—134
Aline Krauter 69-66—135
Amelia Lewis 67-68—135
Yealimi Noh 68-67—135
Miranda Wang 65-70—135
Jaravee Boonchant 71-65—136
Peiyun Chien 67-69—136
Perrine Delacour 66-70—136
Savannah Grewal 69-67—136
Kiara Romero 67-69—136
Linn Grant 66-71—137
Gina Kim 68-69—137
Jin Young Ko 67-70—137
Gabriela Ruffels 67-70—137
Brooke Henderson 65-73—138
Minami Katsu 70-68—138
Benedetta Moresco 68-70—138
Bianca Pagdanganan 70-68—138
Sung Hyun Park 65-73—138
Hae-Ran Ryu 66-72—138
Arpichaya Yubol 66-72—138
Aditi Ashok 69-70—139
Celine Boutier 69-70—139
Adela Cernousek 64-75—139
Lauren Coughlin 68-71—139
Chisato Iwai 69-70—139
Frida Kinhult 71-68—139
Somi Lee 70-69—139
Stacy Lewis 73-66—139
Ruixin Liu 68-71—139
Rio Takeda 69-70—139
Dewi Weber 68-71—139
Rose Zhang 75-64—139
Dottie Ardina 69-71—140
Celine Borge 69-71—140
Kristen Gillman 72-68—140
Melanie Green 71-69—140
Yu Liu 72-68—140
Cassie Porter 70-70—140
Hinako Shibuno 72-68—140
Kate Smith-Stroh 71-69—140
Xiaowen Yin 71-69—140
Brianna Do 69-72—141
Hyo Joon Jang 69-72—141
Caroline Masson 67-74—141
Pauline Roussin 69-72—141
Yuri Yoshida 71-70—141
Robyn Choi 72-70—142
Amanda Doherty 73-69—142
Jodi Ewart Shadoff 72-70—142
Nataliya Guseva 69-73—142
Muni He 68-74—142
Caroline Inglis 70-72—142
Mina Kreiter 68-74—142
Kaitlyn Papp 73-69—142
Kum Kang Park 72-70—142
Pornanong Phatlum 70-72—142
Gigi Stoll 72-70—142
Lilia Vu 72-70—142
Angel Yin 72-70—142
Yahui Zhang 68-74—142
Jennifer Chang 72-WD
Alexa Pano 74-WD
Haru Moon 75-WD

Missed Cut

Mariel Galdiano 72-71—143
Juli Inkster 69-74—143
Danielle Kang 68-75—143
Lauren Morris 72-71—143
Yuna Nishimura 72-71—143
Kelly Tan 71-72—143
Yani Tseng 72-71—143
Weiwei Zhang 71-72—143
Brittany Altomare 72-72—144
Daniela Darquea 71-73—144
Heather Lin 72-72—144
Lee Lopez 74-70—144
Carolina Lopez-Chacarra Coto 72-72—144
Hira Naveed 72-72—144
Ryann O’Toole 73-71—144
Jessica Porvasnik 74-70—144
Paula Reto 73-71—144
Linnea Strom 68-76—144
Jasmine Suwannapura 72-72—144
Alison Takamiya 70-74—144
Saki Baba 72-73—145
Olivia Cowan 76-69—145
Karis Davidson 75-70—145
Alexandra Forsterling 71-74—145
Lauren Hartlage 74-71—145
Jiwon Jeon 71-74—145
Soo Bin Joo 73-72—145
Min Lee 71-74—145
Mirim Lee 72-73—145
Jeongeun Lee6 72-73—145
Brooke Matthews 70-75—145
Kiira Riihijarvi 71-74—145
Hannah Green 73-73—146
Mary Liu 75-71—146
Julia Lopez Ramirez 74-72—146
Caley McGinty 70-76—146
Morgane Metraux 72-74—146
Maria Fassi 70-77—147
Sofia Garcia 75-72—147
Dani Holmqvist 69-78—147
Moriya Jutanugarn 73-74—147
Sarah Kemp 74-73—147
Cheyenne Knight 70-77—147
Wichanee Meechai 72-75—147
Malia Nam 75-72—147
Su-Hyun Oh 76-71—147
Caroline Smith 75-72—147
Liqi Zeng 73-74—147
Ana Belac 79-69—148
Eun-Hee Ji 75-73—148
Bronte Law 73-75—148
Chanettee Wannasaen 74-74—148
Polly Mack 76-73—149
Stephanie Meadow 72-77—149
Yue Ren 74-75—149
Christina Kim 75-75—150
Elizabeth Szokol 74-76—150
Pannarat Thanapolboonyaras 77-73—150
Madison Young 70-80—150
Tiffany Chan 73-78—151
Kaylee Chung 76-75—151
Daniela Iacobelli 77-74—151
Annie Park 76-75—151
Alena Sharp 73-78—151
Jennifer Song 71-80—151
Jing Yan 76-75—151
Natthakritta Vongtaveelap 76-76—152
Sarah White 75-77—152
Yuka Saso 78-75—153
Katherine Perry-Hamski 79-76—155
Sophia Popov 79-76—155
Fiona Xu 78-77—155
Maria Torres 79-77—156
Natalie Gulbis 77-80—157
Kim Williams 80-81—161

