The Standard Portland Classic Scores

Friday At Columbia Edgewater Country Club Portland, Ore. Purse: $2 million Yardage: 6,497; Par: 72 Second Round Jeong Eun Lee5…
Friday
At Columbia Edgewater Country Club
Portland, Ore.
Purse: $2 million
Yardage: 6,497; Par: 72
Second Round
|Jeong Eun Lee5
|65-67—132
|Gurleen Kaur
|65-68—133
|Grace Kim
|68-65—133
|Pajaree Anannarukarn
|67-67—134
|Ashleigh Buhai
|66-68—134
|Akie Iwai
|67-67—134
|Aline Krauter
|69-66—135
|Amelia Lewis
|67-68—135
|Yealimi Noh
|68-67—135
|Miranda Wang
|65-70—135
|Jaravee Boonchant
|71-65—136
|Peiyun Chien
|67-69—136
|Perrine Delacour
|66-70—136
|Savannah Grewal
|69-67—136
|Kiara Romero
|67-69—136
|Linn Grant
|66-71—137
|Gina Kim
|68-69—137
|Jin Young Ko
|67-70—137
|Gabriela Ruffels
|67-70—137
|Brooke Henderson
|65-73—138
|Minami Katsu
|70-68—138
|Benedetta Moresco
|68-70—138
|Bianca Pagdanganan
|70-68—138
|Sung Hyun Park
|65-73—138
|Hae-Ran Ryu
|66-72—138
|Arpichaya Yubol
|66-72—138
|Aditi Ashok
|69-70—139
|Celine Boutier
|69-70—139
|Adela Cernousek
|64-75—139
|Lauren Coughlin
|68-71—139
|Chisato Iwai
|69-70—139
|Frida Kinhult
|71-68—139
|Somi Lee
|70-69—139
|Stacy Lewis
|73-66—139
|Ruixin Liu
|68-71—139
|Rio Takeda
|69-70—139
|Dewi Weber
|68-71—139
|Rose Zhang
|75-64—139
|Dottie Ardina
|69-71—140
|Celine Borge
|69-71—140
|Kristen Gillman
|72-68—140
|Melanie Green
|71-69—140
|Yu Liu
|72-68—140
|Cassie Porter
|70-70—140
|Hinako Shibuno
|72-68—140
|Kate Smith-Stroh
|71-69—140
|Xiaowen Yin
|71-69—140
|Brianna Do
|69-72—141
|Hyo Joon Jang
|69-72—141
|Caroline Masson
|67-74—141
|Pauline Roussin
|69-72—141
|Yuri Yoshida
|71-70—141
|Robyn Choi
|72-70—142
|Amanda Doherty
|73-69—142
|Jodi Ewart Shadoff
|72-70—142
|Nataliya Guseva
|69-73—142
|Muni He
|68-74—142
|Caroline Inglis
|70-72—142
|Mina Kreiter
|68-74—142
|Kaitlyn Papp
|73-69—142
|Kum Kang Park
|72-70—142
|Pornanong Phatlum
|70-72—142
|Gigi Stoll
|72-70—142
|Lilia Vu
|72-70—142
|Angel Yin
|72-70—142
|Yahui Zhang
|68-74—142
|Jennifer Chang
|72-WD
|Alexa Pano
|74-WD
|Haru Moon
|75-WD
Missed Cut
|Mariel Galdiano
|72-71—143
|Juli Inkster
|69-74—143
|Danielle Kang
|68-75—143
|Lauren Morris
|72-71—143
|Yuna Nishimura
|72-71—143
|Kelly Tan
|71-72—143
|Yani Tseng
|72-71—143
|Weiwei Zhang
|71-72—143
|Brittany Altomare
|72-72—144
|Daniela Darquea
|71-73—144
|Heather Lin
|72-72—144
|Lee Lopez
|74-70—144
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|72-72—144
|Hira Naveed
|72-72—144
|Ryann O’Toole
|73-71—144
|Jessica Porvasnik
|74-70—144
|Paula Reto
|73-71—144
|Linnea Strom
|68-76—144
|Jasmine Suwannapura
|72-72—144
|Alison Takamiya
|70-74—144
|Saki Baba
|72-73—145
|Olivia Cowan
|76-69—145
|Karis Davidson
|75-70—145
|Alexandra Forsterling
|71-74—145
|Lauren Hartlage
|74-71—145
|Jiwon Jeon
|71-74—145
|Soo Bin Joo
|73-72—145
|Min Lee
|71-74—145
|Mirim Lee
|72-73—145
|Jeongeun Lee6
|72-73—145
|Brooke Matthews
|70-75—145
|Kiira Riihijarvi
|71-74—145
|Hannah Green
|73-73—146
|Mary Liu
|75-71—146
|Julia Lopez Ramirez
|74-72—146
|Caley McGinty
|70-76—146
|Morgane Metraux
|72-74—146
|Maria Fassi
|70-77—147
|Sofia Garcia
|75-72—147
|Dani Holmqvist
|69-78—147
|Moriya Jutanugarn
|73-74—147
|Sarah Kemp
|74-73—147
|Cheyenne Knight
|70-77—147
|Wichanee Meechai
|72-75—147
|Malia Nam
|75-72—147
|Su-Hyun Oh
|76-71—147
|Caroline Smith
|75-72—147
|Liqi Zeng
|73-74—147
|Ana Belac
|79-69—148
|Eun-Hee Ji
|75-73—148
|Bronte Law
|73-75—148
|Chanettee Wannasaen
|74-74—148
|Polly Mack
|76-73—149
|Stephanie Meadow
|72-77—149
|Yue Ren
|74-75—149
|Christina Kim
|75-75—150
|Elizabeth Szokol
|74-76—150
|Pannarat Thanapolboonyaras
|77-73—150
|Madison Young
|70-80—150
|Tiffany Chan
|73-78—151
|Kaylee Chung
|76-75—151
|Daniela Iacobelli
|77-74—151
|Annie Park
|76-75—151
|Alena Sharp
|73-78—151
|Jennifer Song
|71-80—151
|Jing Yan
|76-75—151
|Natthakritta Vongtaveelap
|76-76—152
|Sarah White
|75-77—152
|Yuka Saso
|78-75—153
|Katherine Perry-Hamski
|79-76—155
|Sophia Popov
|79-76—155
|Fiona Xu
|78-77—155
|Maria Torres
|79-77—156
|Natalie Gulbis
|77-80—157
|Kim Williams
|80-81—161
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.