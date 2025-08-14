Live Radio
The Standard Portland Classic Par Scores

The Associated Press

August 14, 2025, 10:17 PM

Thursday

At Columbia Edgewater Country Club

Portland, Ore.

Purse: $2 million

Yardage: 6,497; Par: 72

First Round

Adela Cernousek 29-35—64 -8
Brooke Henderson 33-32—65 -7
Gurleen Kaur 31-34—65 -7
Jeong Eun Lee5 32-33—65 -7
Sung Hyun Park 32-33—65 -7
Miranda Wang 34-31—65 -7
Ashleigh Buhai 34-32—66 -6
Perrine Delacour 33-33—66 -6
Linn Grant 32-34—66 -6
Hae-Ran Ryu 33-33—66 -6
Arpichaya Yubol 32-34—66 -6
Pajaree Anannarukarn 32-35—67 -5
Peiyun Chien 35-32—67 -5
Akie Iwai 32-35—67 -5
Jin Young Ko 32-35—67 -5
Amelia Lewis 33-34—67 -5
Caroline Masson 31-36—67 -5
Kiara Romero 33-34—67 -5
Gabriela Ruffels 35-32—67 -5
Lauren Coughlin 34-34—68 -4
Muni He 34-34—68 -4
Danielle Kang 33-35—68 -4
Grace Kim 35-33—68 -4
Gina Kim 34-34—68 -4
Mina Kreiter 32-36—68 -4
Ruixin Liu 35-33—68 -4
Benedetta Moresco 33-35—68 -4
Yealimi Noh 31-37—68 -4
Linnea Strom 33-35—68 -4
Dewi Weber 35-33—68 -4
Yahui Zhang 32-36—68 -4
Dottie Ardina 36-33—69 -3
Aditi Ashok 33-36—69 -3
Celine Borge 35-34—69 -3
Celine Boutier 34-35—69 -3
Brianna Do 34-35—69 -3
Savannah Grewal 35-34—69 -3
Nataliya Guseva 33-36—69 -3
Dani Holmqvist 33-36—69 -3
Juli Inkster 34-35—69 -3
Chisato Iwai 34-35—69 -3
Hyo Joon Jang 32-37—69 -3
Aline Krauter 35-34—69 -3
Pauline Roussin 35-34—69 -3
Rio Takeda 35-34—69 -3
Maria Fassi 35-35—70 -2
Caroline Inglis 35-35—70 -2
Minami Katsu 35-35—70 -2
Cheyenne Knight 35-35—70 -2
Somi Lee 34-36—70 -2
Brooke Matthews 36-34—70 -2
Caley McGinty 35-35—70 -2
Bianca Pagdanganan 36-34—70 -2
Pornanong Phatlum 35-35—70 -2
Cassie Porter 35-35—70 -2
Alison Takamiya 34-36—70 -2
Madison Young 35-35—70 -2
Jaravee Boonchant 35-36—71 -1
Daniela Darquea 36-35—71 -1
Alexandra Forsterling 36-35—71 -1
Melanie Green 33-38—71 -1
Jiwon Jeon 33-38—71 -1
Frida Kinhult 34-37—71 -1
Min Lee 35-36—71 -1
Kiira Riihijarvi 33-38—71 -1
Kate Smith-Stroh 34-37—71 -1
Jennifer Song 33-38—71 -1
Kelly Tan 37-34—71 -1
Xiaowen Yin 35-36—71 -1
Yuri Yoshida 36-35—71 -1
Weiwei Zhang 35-36—71 -1
Brittany Altomare 37-35—72 E
Saki Baba 37-35—72 E
Jennifer Chang 34-38—72 E
Robyn Choi 34-38—72 E
Jodi Ewart Shadoff 34-38—72 E
Mariel Galdiano 38-34—72 E
Kristen Gillman 37-35—72 E
Mirim Lee 36-36—72 E
Jeongeun Lee6 37-35—72 E
Heather Lin 36-36—72 E
Yu Liu 35-37—72 E
Carolina Lopez-Chacarra Coto 36-36—72 E
Stephanie Meadow 37-35—72 E
Wichanee Meechai 39-33—72 E
Morgane Metraux 34-38—72 E
Lauren Morris 34-38—72 E
Hira Naveed 37-35—72 E
Yuna Nishimura 35-37—72 E
Kum Kang Park 37-35—72 E
Hinako Shibuno 36-36—72 E
Gigi Stoll 38-34—72 E
Jasmine Suwannapura 35-37—72 E
Yani Tseng 34-38—72 E
Lilia Vu 36-36—72 E
Angel Yin 33-39—72 E
Tiffany Chan 37-36—73 +1
Amanda Doherty 38-35—73 +1
Hannah Green 37-36—73 +1
Soo Bin Joo 35-38—73 +1
Moriya Jutanugarn 36-37—73 +1
Bronte Law 38-35—73 +1
Stacy Lewis 40-33—73 +1
Ryann O’Toole 35-38—73 +1
Kaitlyn Papp 37-36—73 +1
Paula Reto 37-36—73 +1
Alena Sharp 36-37—73 +1
Liqi Zeng 34-39—73 +1
Lauren Hartlage 37-37—74 +2
Sarah Kemp 37-37—74 +2
Lee Lopez 37-37—74 +2
Julia Lopez Ramirez 37-37—74 +2
Alexa Pano 38-36—74 +2
Jessica Porvasnik 38-36—74 +2
Yue Ren 36-38—74 +2
Elizabeth Szokol 38-36—74 +2
Chanettee Wannasaen 37-37—74 +2
Karis Davidson 36-39—75 +3
Sofia Garcia 37-38—75 +3
Eun-Hee Ji 36-39—75 +3
Christina Kim 36-39—75 +3
Mary Liu 38-37—75 +3
Haru Moon 38-37—75 +3
Malia Nam 36-39—75 +3
Caroline Smith 38-37—75 +3
Sarah White 37-38—75 +3
Rose Zhang 34-41—75 +3
Kaylee Chung 36-40—76 +4
Olivia Cowan 37-39—76 +4
Polly Mack 36-40—76 +4
Su-Hyun Oh 36-40—76 +4
Annie Park 35-41—76 +4
Natthakritta Vongtaveelap 39-37—76 +4
Jing Yan 36-40—76 +4
Natalie Gulbis 37-40—77 +5
Daniela Iacobelli 38-39—77 +5
Pannarat Thanapolboonyaras 37-40—77 +5
Yuka Saso 39-39—78 +6
Fiona Xu 40-38—78 +6
Ana Belac 39-40—79 +7
Katherine Perry-Hamski 39-40—79 +7
Sophia Popov 41-38—79 +7
Maria Torres 39-40—79 +7
Kim Williams 37-43—80 +8

