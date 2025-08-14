The Standard Portland Classic Par Scores

Thursday
At Columbia Edgewater Country Club
Portland, Ore.
Purse: $2 million
Yardage: 6,497; Par: 72
First Round
|Adela Cernousek
|29-35—64
|-8
|Brooke Henderson
|33-32—65
|-7
|Gurleen Kaur
|31-34—65
|-7
|Jeong Eun Lee5
|32-33—65
|-7
|Sung Hyun Park
|32-33—65
|-7
|Miranda Wang
|34-31—65
|-7
|Ashleigh Buhai
|34-32—66
|-6
|Perrine Delacour
|33-33—66
|-6
|Linn Grant
|32-34—66
|-6
|Hae-Ran Ryu
|33-33—66
|-6
|Arpichaya Yubol
|32-34—66
|-6
|Pajaree Anannarukarn
|32-35—67
|-5
|Peiyun Chien
|35-32—67
|-5
|Akie Iwai
|32-35—67
|-5
|Jin Young Ko
|32-35—67
|-5
|Amelia Lewis
|33-34—67
|-5
|Caroline Masson
|31-36—67
|-5
|Kiara Romero
|33-34—67
|-5
|Gabriela Ruffels
|35-32—67
|-5
|Lauren Coughlin
|34-34—68
|-4
|Muni He
|34-34—68
|-4
|Danielle Kang
|33-35—68
|-4
|Grace Kim
|35-33—68
|-4
|Gina Kim
|34-34—68
|-4
|Mina Kreiter
|32-36—68
|-4
|Ruixin Liu
|35-33—68
|-4
|Benedetta Moresco
|33-35—68
|-4
|Yealimi Noh
|31-37—68
|-4
|Linnea Strom
|33-35—68
|-4
|Dewi Weber
|35-33—68
|-4
|Yahui Zhang
|32-36—68
|-4
|Dottie Ardina
|36-33—69
|-3
|Aditi Ashok
|33-36—69
|-3
|Celine Borge
|35-34—69
|-3
|Celine Boutier
|34-35—69
|-3
|Brianna Do
|34-35—69
|-3
|Savannah Grewal
|35-34—69
|-3
|Nataliya Guseva
|33-36—69
|-3
|Dani Holmqvist
|33-36—69
|-3
|Juli Inkster
|34-35—69
|-3
|Chisato Iwai
|34-35—69
|-3
|Hyo Joon Jang
|32-37—69
|-3
|Aline Krauter
|35-34—69
|-3
|Pauline Roussin
|35-34—69
|-3
|Rio Takeda
|35-34—69
|-3
|Maria Fassi
|35-35—70
|-2
|Caroline Inglis
|35-35—70
|-2
|Minami Katsu
|35-35—70
|-2
|Cheyenne Knight
|35-35—70
|-2
|Somi Lee
|34-36—70
|-2
|Brooke Matthews
|36-34—70
|-2
|Caley McGinty
|35-35—70
|-2
|Bianca Pagdanganan
|36-34—70
|-2
|Pornanong Phatlum
|35-35—70
|-2
|Cassie Porter
|35-35—70
|-2
|Alison Takamiya
|34-36—70
|-2
|Madison Young
|35-35—70
|-2
|Jaravee Boonchant
|35-36—71
|-1
|Daniela Darquea
|36-35—71
|-1
|Alexandra Forsterling
|36-35—71
|-1
|Melanie Green
|33-38—71
|-1
|Jiwon Jeon
|33-38—71
|-1
|Frida Kinhult
|34-37—71
|-1
|Min Lee
|35-36—71
|-1
|Kiira Riihijarvi
|33-38—71
|-1
|Kate Smith-Stroh
|34-37—71
|-1
|Jennifer Song
|33-38—71
|-1
|Kelly Tan
|37-34—71
|-1
|Xiaowen Yin
|35-36—71
|-1
|Yuri Yoshida
|36-35—71
|-1
|Weiwei Zhang
|35-36—71
|-1
|Brittany Altomare
|37-35—72
|E
|Saki Baba
|37-35—72
|E
|Jennifer Chang
|34-38—72
|E
|Robyn Choi
|34-38—72
|E
|Jodi Ewart Shadoff
|34-38—72
|E
|Mariel Galdiano
|38-34—72
|E
|Kristen Gillman
|37-35—72
|E
|Mirim Lee
|36-36—72
|E
|Jeongeun Lee6
|37-35—72
|E
|Heather Lin
|36-36—72
|E
|Yu Liu
|35-37—72
|E
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|36-36—72
|E
|Stephanie Meadow
|37-35—72
|E
|Wichanee Meechai
|39-33—72
|E
|Morgane Metraux
|34-38—72
|E
|Lauren Morris
|34-38—72
|E
|Hira Naveed
|37-35—72
|E
|Yuna Nishimura
|35-37—72
|E
|Kum Kang Park
|37-35—72
|E
|Hinako Shibuno
|36-36—72
|E
|Gigi Stoll
|38-34—72
|E
|Jasmine Suwannapura
|35-37—72
|E
|Yani Tseng
|34-38—72
|E
|Lilia Vu
|36-36—72
|E
|Angel Yin
|33-39—72
|E
|Tiffany Chan
|37-36—73
|+1
|Amanda Doherty
|38-35—73
|+1
|Hannah Green
|37-36—73
|+1
|Soo Bin Joo
|35-38—73
|+1
|Moriya Jutanugarn
|36-37—73
|+1
|Bronte Law
|38-35—73
|+1
|Stacy Lewis
|40-33—73
|+1
|Ryann O’Toole
|35-38—73
|+1
|Kaitlyn Papp
|37-36—73
|+1
|Paula Reto
|37-36—73
|+1
|Alena Sharp
|36-37—73
|+1
|Liqi Zeng
|34-39—73
|+1
|Lauren Hartlage
|37-37—74
|+2
|Sarah Kemp
|37-37—74
|+2
|Lee Lopez
|37-37—74
|+2
|Julia Lopez Ramirez
|37-37—74
|+2
|Alexa Pano
|38-36—74
|+2
|Jessica Porvasnik
|38-36—74
|+2
|Yue Ren
|36-38—74
|+2
|Elizabeth Szokol
|38-36—74
|+2
|Chanettee Wannasaen
|37-37—74
|+2
|Karis Davidson
|36-39—75
|+3
|Sofia Garcia
|37-38—75
|+3
|Eun-Hee Ji
|36-39—75
|+3
|Christina Kim
|36-39—75
|+3
|Mary Liu
|38-37—75
|+3
|Haru Moon
|38-37—75
|+3
|Malia Nam
|36-39—75
|+3
|Caroline Smith
|38-37—75
|+3
|Sarah White
|37-38—75
|+3
|Rose Zhang
|34-41—75
|+3
|Kaylee Chung
|36-40—76
|+4
|Olivia Cowan
|37-39—76
|+4
|Polly Mack
|36-40—76
|+4
|Su-Hyun Oh
|36-40—76
|+4
|Annie Park
|35-41—76
|+4
|Natthakritta Vongtaveelap
|39-37—76
|+4
|Jing Yan
|36-40—76
|+4
|Natalie Gulbis
|37-40—77
|+5
|Daniela Iacobelli
|38-39—77
|+5
|Pannarat Thanapolboonyaras
|37-40—77
|+5
|Yuka Saso
|39-39—78
|+6
|Fiona Xu
|40-38—78
|+6
|Ana Belac
|39-40—79
|+7
|Katherine Perry-Hamski
|39-40—79
|+7
|Sophia Popov
|41-38—79
|+7
|Maria Torres
|39-40—79
|+7
|Kim Williams
|37-43—80
|+8
