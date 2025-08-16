The Standard Portland Classic Par Scores

Saturday
At Columbia Edgewater Country Club
Portland, Ore.
Purse: $2 million
Yardage: 6,497; Par: 72
Third Round
|Akie Iwai
|67-67-64—198
|-18
|Grace Kim
|68-65-67—200
|-16
|Linn Grant
|66-71-65—202
|-14
|Gurleen Kaur
|65-68-70—203
|-13
|Aditi Ashok
|69-70-65—204
|-12
|Gina Kim
|68-69-67—204
|-12
|Lauren Coughlin
|68-71-66—205
|-11
|Chisato Iwai
|69-70-66—205
|-11
|Hae-Ran Ryu
|66-72-67—205
|-11
|Rio Takeda
|69-70-66—205
|-11
|Pajaree Anannarukarn
|67-67-72—206
|-10
|Perrine Delacour
|66-70-70—206
|-10
|Brooke Henderson
|65-73-68—206
|-10
|Jeong Eun Lee5
|65-67-74—206
|-10
|Benedetta Moresco
|68-70-68—206
|-10
|Cassie Porter
|70-70-66—206
|-10
|Celine Boutier
|69-70-68—207
|-9
|Peiyun Chien
|67-69-71—207
|-9
|Somi Lee
|70-69-68—207
|-9
|Sung Hyun Park
|65-73-69—207
|-9
|Kate Smith-Stroh
|71-69-67—207
|-9
|Xiaowen Yin
|71-69-67—207
|-9
|Arpichaya Yubol
|66-72-69—207
|-9
|Rose Zhang
|75-64-68—207
|-9
|Savannah Grewal
|69-67-72—208
|-8
|Kiara Romero
|67-69-72—208
|-8
|Ashleigh Buhai
|66-68-75—209
|-7
|Robyn Choi
|72-70-67—209
|-7
|Jin Young Ko
|67-70-72—209
|-7
|Aline Krauter
|69-66-74—209
|-7
|Yealimi Noh
|68-67-74—209
|-7
|Bianca Pagdanganan
|70-68-71—209
|-7
|Kum Kang Park
|72-70-67—209
|-7
|Yahui Zhang
|68-74-67—209
|-7
|Jaravee Boonchant
|71-65-74—210
|-6
|Brianna Do
|69-72-69—210
|-6
|Kristen Gillman
|72-68-70—210
|-6
|Caroline Inglis
|70-72-68—210
|-6
|Minami Katsu
|70-68-72—210
|-6
|Amelia Lewis
|67-68-75—210
|-6
|Ruixin Liu
|68-71-71—210
|-6
|Gabriela Ruffels
|67-70-73—210
|-6
|Dewi Weber
|68-71-71—210
|-6
|Celine Borge
|69-71-71—211
|-5
|Amanda Doherty
|73-69-69—211
|-5
|Caroline Masson
|67-74-70—211
|-5
|Kaitlyn Papp
|73-69-69—211
|-5
|Hinako Shibuno
|72-68-71—211
|-5
|Hyo Joon Jang
|69-72-71—212
|-4
|Yu Liu
|72-68-72—212
|-4
|Pauline Roussin
|69-72-71—212
|-4
|Miranda Wang
|65-70-77—212
|-4
|Melanie Green
|71-69-73—213
|-3
|Stacy Lewis
|73-66-74—213
|-3
|Pornanong Phatlum
|70-72-71—213
|-3
|Lilia Vu
|72-70-71—213
|-3
|Dottie Ardina
|69-71-74—214
|-2
|Adela Cernousek
|64-75-75—214
|-2
|Jodi Ewart Shadoff
|72-70-72—214
|-2
|Frida Kinhult
|71-68-75—214
|-2
|Mina Kreiter
|68-74-73—215
|-1
|Muni He
|68-74-74—216
|E
|Angel Yin
|72-70-75—217
|+1
|Yuri Yoshida
|71-70-76—217
|+1
|Nataliya Guseva
|69-73-76—218
|+2
|Gigi Stoll
|72-70-80—222
|+6
