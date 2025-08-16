Live Radio
The Standard Portland Classic Par Scores

The Associated Press

August 16, 2025, 9:04 PM

Saturday

At Columbia Edgewater Country Club

Portland, Ore.

Purse: $2 million

Yardage: 6,497; Par: 72

Third Round

Akie Iwai 67-67-64—198 -18
Grace Kim 68-65-67—200 -16
Linn Grant 66-71-65—202 -14
Gurleen Kaur 65-68-70—203 -13
Aditi Ashok 69-70-65—204 -12
Gina Kim 68-69-67—204 -12
Lauren Coughlin 68-71-66—205 -11
Chisato Iwai 69-70-66—205 -11
Hae-Ran Ryu 66-72-67—205 -11
Rio Takeda 69-70-66—205 -11
Pajaree Anannarukarn 67-67-72—206 -10
Perrine Delacour 66-70-70—206 -10
Brooke Henderson 65-73-68—206 -10
Jeong Eun Lee5 65-67-74—206 -10
Benedetta Moresco 68-70-68—206 -10
Cassie Porter 70-70-66—206 -10
Celine Boutier 69-70-68—207 -9
Peiyun Chien 67-69-71—207 -9
Somi Lee 70-69-68—207 -9
Sung Hyun Park 65-73-69—207 -9
Kate Smith-Stroh 71-69-67—207 -9
Xiaowen Yin 71-69-67—207 -9
Arpichaya Yubol 66-72-69—207 -9
Rose Zhang 75-64-68—207 -9
Savannah Grewal 69-67-72—208 -8
Kiara Romero 67-69-72—208 -8
Ashleigh Buhai 66-68-75—209 -7
Robyn Choi 72-70-67—209 -7
Jin Young Ko 67-70-72—209 -7
Aline Krauter 69-66-74—209 -7
Yealimi Noh 68-67-74—209 -7
Bianca Pagdanganan 70-68-71—209 -7
Kum Kang Park 72-70-67—209 -7
Yahui Zhang 68-74-67—209 -7
Jaravee Boonchant 71-65-74—210 -6
Brianna Do 69-72-69—210 -6
Kristen Gillman 72-68-70—210 -6
Caroline Inglis 70-72-68—210 -6
Minami Katsu 70-68-72—210 -6
Amelia Lewis 67-68-75—210 -6
Ruixin Liu 68-71-71—210 -6
Gabriela Ruffels 67-70-73—210 -6
Dewi Weber 68-71-71—210 -6
Celine Borge 69-71-71—211 -5
Amanda Doherty 73-69-69—211 -5
Caroline Masson 67-74-70—211 -5
Kaitlyn Papp 73-69-69—211 -5
Hinako Shibuno 72-68-71—211 -5
Hyo Joon Jang 69-72-71—212 -4
Yu Liu 72-68-72—212 -4
Pauline Roussin 69-72-71—212 -4
Miranda Wang 65-70-77—212 -4
Melanie Green 71-69-73—213 -3
Stacy Lewis 73-66-74—213 -3
Pornanong Phatlum 70-72-71—213 -3
Lilia Vu 72-70-71—213 -3
Dottie Ardina 69-71-74—214 -2
Adela Cernousek 64-75-75—214 -2
Jodi Ewart Shadoff 72-70-72—214 -2
Frida Kinhult 71-68-75—214 -2
Mina Kreiter 68-74-73—215 -1
Muni He 68-74-74—216 E
Angel Yin 72-70-75—217 +1
Yuri Yoshida 71-70-76—217 +1
Nataliya Guseva 69-73-76—218 +2
Gigi Stoll 72-70-80—222 +6

