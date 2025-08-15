Live Radio
The Standard Portland Classic Par Scores

The Associated Press

August 15, 2025, 10:17 PM

Friday

At Columbia Edgewater Country Club

Portland, Ore.

Purse: $2 million

Yardage: 6,497; Par: 72

Second Round

Jeong Eun Lee5 65-67—132 -12
Gurleen Kaur 65-68—133 -11
Grace Kim 68-65—133 -11
Pajaree Anannarukarn 67-67—134 -10
Ashleigh Buhai 66-68—134 -10
Akie Iwai 67-67—134 -10
Aline Krauter 69-66—135 -9
Amelia Lewis 67-68—135 -9
Yealimi Noh 68-67—135 -9
Miranda Wang 65-70—135 -9
Jaravee Boonchant 71-65—136 -8
Peiyun Chien 67-69—136 -8
Perrine Delacour 66-70—136 -8
Savannah Grewal 69-67—136 -8
Kiara Romero 67-69—136 -8
Linn Grant 66-71—137 -7
Gina Kim 68-69—137 -7
Jin Young Ko 67-70—137 -7
Gabriela Ruffels 67-70—137 -7
Brooke Henderson 65-73—138 -6
Minami Katsu 70-68—138 -6
Benedetta Moresco 68-70—138 -6
Bianca Pagdanganan 70-68—138 -6
Sung Hyun Park 65-73—138 -6
Hae-Ran Ryu 66-72—138 -6
Arpichaya Yubol 66-72—138 -6
Aditi Ashok 69-70—139 -5
Celine Boutier 69-70—139 -5
Adela Cernousek 64-75—139 -5
Lauren Coughlin 68-71—139 -5
Chisato Iwai 69-70—139 -5
Frida Kinhult 71-68—139 -5
Somi Lee 70-69—139 -5
Stacy Lewis 73-66—139 -5
Ruixin Liu 68-71—139 -5
Rio Takeda 69-70—139 -5
Dewi Weber 68-71—139 -5
Rose Zhang 75-64—139 -5
Dottie Ardina 69-71—140 -4
Celine Borge 69-71—140 -4
Kristen Gillman 72-68—140 -4
Melanie Green 71-69—140 -4
Yu Liu 72-68—140 -4
Cassie Porter 70-70—140 -4
Hinako Shibuno 72-68—140 -4
Kate Smith-Stroh 71-69—140 -4
Xiaowen Yin 71-69—140 -4
Brianna Do 69-72—141 -3
Hyo Joon Jang 69-72—141 -3
Caroline Masson 67-74—141 -3
Pauline Roussin 69-72—141 -3
Yuri Yoshida 71-70—141 -3
Robyn Choi 72-70—142 -2
Amanda Doherty 73-69—142 -2
Jodi Ewart Shadoff 72-70—142 -2
Nataliya Guseva 69-73—142 -2
Muni He 68-74—142 -2
Caroline Inglis 70-72—142 -2
Mina Kreiter 68-74—142 -2
Kaitlyn Papp 73-69—142 -2
Kum Kang Park 72-70—142 -2
Pornanong Phatlum 70-72—142 -2
Gigi Stoll 72-70—142 -2
Lilia Vu 72-70—142 -2
Angel Yin 72-70—142 -2
Yahui Zhang 68-74—142 -2
Jennifer Chang 72-WD
Alexa Pano 74-WD
Haru Moon 75-WD

Missed Cut

Mariel Galdiano 72-71—143 -1
Juli Inkster 69-74—143 -1
Danielle Kang 68-75—143 -1
Lauren Morris 72-71—143 -1
Yuna Nishimura 72-71—143 -1
Kelly Tan 71-72—143 -1
Yani Tseng 72-71—143 -1
Weiwei Zhang 71-72—143 -1
Brittany Altomare 72-72—144 E
Daniela Darquea 71-73—144 E
Heather Lin 72-72—144 E
Lee Lopez 74-70—144 E
Carolina Lopez-Chacarra Coto 72-72—144 E
Hira Naveed 72-72—144 E
Ryann O’Toole 73-71—144 E
Jessica Porvasnik 74-70—144 E
Paula Reto 73-71—144 E
Linnea Strom 68-76—144 E
Jasmine Suwannapura 72-72—144 E
Alison Takamiya 70-74—144 E
Saki Baba 72-73—145 +1
Olivia Cowan 76-69—145 +1
Karis Davidson 75-70—145 +1
Alexandra Forsterling 71-74—145 +1
Lauren Hartlage 74-71—145 +1
Jiwon Jeon 71-74—145 +1
Soo Bin Joo 73-72—145 +1
Min Lee 71-74—145 +1
Mirim Lee 72-73—145 +1
Jeongeun Lee6 72-73—145 +1
Brooke Matthews 70-75—145 +1
Kiira Riihijarvi 71-74—145 +1
Hannah Green 73-73—146 +2
Mary Liu 75-71—146 +2
Julia Lopez Ramirez 74-72—146 +2
Caley McGinty 70-76—146 +2
Morgane Metraux 72-74—146 +2
Maria Fassi 70-77—147 +3
Sofia Garcia 75-72—147 +3
Dani Holmqvist 69-78—147 +3
Moriya Jutanugarn 73-74—147 +3
Sarah Kemp 74-73—147 +3
Cheyenne Knight 70-77—147 +3
Wichanee Meechai 72-75—147 +3
Malia Nam 75-72—147 +3
Su-Hyun Oh 76-71—147 +3
Caroline Smith 75-72—147 +3
Liqi Zeng 73-74—147 +3
Ana Belac 79-69—148 +4
Eun-Hee Ji 75-73—148 +4
Bronte Law 73-75—148 +4
Chanettee Wannasaen 74-74—148 +4
Polly Mack 76-73—149 +5
Stephanie Meadow 72-77—149 +5
Yue Ren 74-75—149 +5
Christina Kim 75-75—150 +6
Elizabeth Szokol 74-76—150 +6
Pannarat Thanapolboonyaras 77-73—150 +6
Madison Young 70-80—150 +6
Tiffany Chan 73-78—151 +7
Kaylee Chung 76-75—151 +7
Daniela Iacobelli 77-74—151 +7
Annie Park 76-75—151 +7
Alena Sharp 73-78—151 +7
Jennifer Song 71-80—151 +7
Jing Yan 76-75—151 +7
Natthakritta Vongtaveelap 76-76—152 +8
Sarah White 75-77—152 +8
Yuka Saso 78-75—153 +9
Katherine Perry-Hamski 79-76—155 +11
Sophia Popov 79-76—155 +11
Fiona Xu 78-77—155 +11
Maria Torres 79-77—156 +12
Natalie Gulbis 77-80—157 +13
Kim Williams 80-81—161 +17

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

