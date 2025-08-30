No. 1 Texas (0-0) did not play. Next: at No. 3 Ohio St., Saturday.
No. 2 Penn St. (0-0) did not play. Next: vs. Nevada, Saturday.
No. 3 Ohio St. (0-0) did not play. Next: vs. No. 1 Texas, Saturday.
No. 4 Clemson (0-0) did not play. Next: vs. No. 9 LSU, Saturday.
No. 5 Georgia (0-0) did not play. Next: vs. Marshall, Saturday.
No. 6 Notre Dame (0-0) did not play. Next: at No. 10 Miami, Sunday.
No. 7 Oregon (0-0) did not play. Next: vs. Montana St., Saturday.
No. 8 Alabama (0-0) did not play. Next: at Florida St., Saturday.
No. 9 LSU (0-0) did not play. Next: at No. 4 Clemson, Saturday.
No. 10 Miami (0-0) did not play. Next: vs. No. 6 Notre Dame, Sunday.
No. 11 Arizona St. (0-0) did not play. Next: vs. N. Arizona, Saturday.
No. 12 Illinois (1-0) beat W. Illinois 52-3. Next: at Duke, Saturday.
No. 13 South Carolina (0-0) did not play. Next: vs. Virginia Tech, Sunday.
No. 14 Michigan (0-0) did not play. Next: vs. New Mexico, Saturday.
No. 15 Florida (0-0) did not play. Next: vs. LIU Brooklyn, Saturday.
No. 16 SMU (0-0) did not play. Next: vs. East Texas A&M, Saturday.
No. 17 Kansas St. (0-1) lost to No. 22 Iowa St. 24-21, Saturday. Next: vs. North Dakota, Saturday.
No. 18 Oklahoma (0-0) did not play. Next: vs. Illinois St., Saturday.
No. 19 Texas A&M (0-0) did not play. Next: vs. UTSA, Saturday.
No. 20 Indiana (0-0) did not play. Next: vs. Old Dominion, Saturday.
No. 21 Mississippi (0-0) did not play. Next: vs. Georgia St., Saturday.
No. 22 Iowa St. (1-0) beat No. 17 Kansas St. 24-21, Saturday. Next: vs. South Dakota, Saturday.
No. 23 Texas Tech (0-0) did not play. Next: vs. Ark.-Pine Bluff, Saturday.
No. 24 Tennessee (0-0) did not play. Next: vs. Syracuse, Saturday.
No. 25 Boise St. (0-1) lost to South Florida 34-7, Thursday. Next: vs. E. Washington, Friday.
