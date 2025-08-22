Live Radio
Home » Sports » The Ally Challenge Tour Scores

The Ally Challenge Tour Scores

The Associated Press

August 22, 2025, 6:17 PM

Friday

At Warwick Hills G&CC

Grand Blanc, Mich.

Purse: $2.2 million

Yardage: 7,085; Par: 72

First Round

Stewart Cink 31-31—62
Steven Alker 31-33—64
Ernie Els 33-32—65
Mark Hensby 34-32—66
Bob Estes 34-33—67
Brian Gay 32-35—67
Cameron Percy 33-34—67
Dicky Pride 33-34—67
Ricardo Gonzalez 35-33—68
Retief Goosen 34-34—68
J.J. Henry 34-34—68
Robert Karlsson 33-35—68
Tim Petrovic 32-36—68
Mario Tiziani 34-34—68
Steve Allan 34-35—69
Stephen Ames 36-33—69
Steve Flesch 34-35—69
Tommy Gainey 33-36—69
Soren Kjeldsen 34-35—69
Bernhard Langer 36-33—69
Jeff Maggert 35-34—69
Charlie Wi 35-34—69
Mark Wilson 35-34—69
Woody Austin 35-35—70
Doug Barron 33-37—70
Shane Bertsch 35-35—70
Thomas Bjorn 34-36—70
Paul Broadhurst 35-35—70
Angel Cabrera 37-33—70
Darren Clarke 36-34—70
Ken Duke 36-34—70
Joe Durant 35-35—70
Harrison Frazar 38-32—70
Hiroyuki Fujita 35-35—70
Richard Green 36-34—70
Brendan Jones 36-34—70
Scott McCarron 36-34—70
Rocco Mediate 36-34—70
Heath Slocum 35-35—70
David Bransdon 36-35—71
Jason Caron 36-35—71
Alex Cejka 36-35—71
Thongchai Jaidee 35-36—71
Lee Janzen 35-36—71
Brandt Jobe 35-36—71
Corey Pavin 37-34—71
Vijay Singh 36-35—71
Duffy Waldorf 35-36—71
Boo Weekley 36-35—71
Y.E. Yang 37-34—71
Stephen Gallacher 35-37—72
Rod Pampling 37-35—72
Kenny Perry 39-33—72
John Rollins 38-34—72
Gene Sauers 35-37—72
Billy Andrade 36-37—73
Chris DiMarco 38-35—73
Scott Dunlap 38-35—73
Padraig Harrington 37-36—73
Dennis Hendershott 35-38—73
Tom Pernice 35-38—73
Ken Tanigawa 36-37—73
Michael Wright 37-36—73
Felipe Aguilar 39-35—74
Olin Browne 35-39—74
John Daly 37-37—74
David Duval 37-37—74
Rick Garboski 38-36—74
Timothy O’Neal 39-35—74
John Senden 34-40—74
Bo Van Pelt 35-39—74
Mark Walker 38-36—74
Greg Chalmers 37-38—75
Fred Funk 38-37—75
Paul Stankowski 38-37—75
Kirk Triplett 42-35—77
Dan Rooney 37-41—78
Mike Weir 37-42—79

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

