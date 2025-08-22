The Ally Challenge Tour Scores

Friday
At Warwick Hills G&CC
Grand Blanc, Mich.
Purse: $2.2 million
Yardage: 7,085; Par: 72
First Round
|Stewart Cink
|31-31—62
|Steven Alker
|31-33—64
|Ernie Els
|33-32—65
|Mark Hensby
|34-32—66
|Bob Estes
|34-33—67
|Brian Gay
|32-35—67
|Cameron Percy
|33-34—67
|Dicky Pride
|33-34—67
|Ricardo Gonzalez
|35-33—68
|Retief Goosen
|34-34—68
|J.J. Henry
|34-34—68
|Robert Karlsson
|33-35—68
|Tim Petrovic
|32-36—68
|Mario Tiziani
|34-34—68
|Steve Allan
|34-35—69
|Stephen Ames
|36-33—69
|Steve Flesch
|34-35—69
|Tommy Gainey
|33-36—69
|Soren Kjeldsen
|34-35—69
|Bernhard Langer
|36-33—69
|Jeff Maggert
|35-34—69
|Charlie Wi
|35-34—69
|Mark Wilson
|35-34—69
|Woody Austin
|35-35—70
|Doug Barron
|33-37—70
|Shane Bertsch
|35-35—70
|Thomas Bjorn
|34-36—70
|Paul Broadhurst
|35-35—70
|Angel Cabrera
|37-33—70
|Darren Clarke
|36-34—70
|Ken Duke
|36-34—70
|Joe Durant
|35-35—70
|Harrison Frazar
|38-32—70
|Hiroyuki Fujita
|35-35—70
|Richard Green
|36-34—70
|Brendan Jones
|36-34—70
|Scott McCarron
|36-34—70
|Rocco Mediate
|36-34—70
|Heath Slocum
|35-35—70
|David Bransdon
|36-35—71
|Jason Caron
|36-35—71
|Alex Cejka
|36-35—71
|Thongchai Jaidee
|35-36—71
|Lee Janzen
|35-36—71
|Brandt Jobe
|35-36—71
|Corey Pavin
|37-34—71
|Vijay Singh
|36-35—71
|Duffy Waldorf
|35-36—71
|Boo Weekley
|36-35—71
|Y.E. Yang
|37-34—71
|Stephen Gallacher
|35-37—72
|Rod Pampling
|37-35—72
|Kenny Perry
|39-33—72
|John Rollins
|38-34—72
|Gene Sauers
|35-37—72
|Billy Andrade
|36-37—73
|Chris DiMarco
|38-35—73
|Scott Dunlap
|38-35—73
|Padraig Harrington
|37-36—73
|Dennis Hendershott
|35-38—73
|Tom Pernice
|35-38—73
|Ken Tanigawa
|36-37—73
|Michael Wright
|37-36—73
|Felipe Aguilar
|39-35—74
|Olin Browne
|35-39—74
|John Daly
|37-37—74
|David Duval
|37-37—74
|Rick Garboski
|38-36—74
|Timothy O’Neal
|39-35—74
|John Senden
|34-40—74
|Bo Van Pelt
|35-39—74
|Mark Walker
|38-36—74
|Greg Chalmers
|37-38—75
|Fred Funk
|38-37—75
|Paul Stankowski
|38-37—75
|Kirk Triplett
|42-35—77
|Dan Rooney
|37-41—78
|Mike Weir
|37-42—79
