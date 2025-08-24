Live Radio
Home » Sports » The Ally Challenge Tour Scores

The Ally Challenge Tour Scores

The Associated Press

August 24, 2025, 4:44 PM

Sunday

At Warwick Hills G&CC

Grand Blanc, Mich.

Purse: $2.2 million

Yardage: 7,085; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Stewart Cink 62-71-68—201
x-Ernie Els 65-67-69—201
Steven Alker 64-75-65—204
Soren Kjeldsen 69-65-70—204
Cameron Percy 67-67-70—204
Retief Goosen 68-66-71—205
Thongchai Jaidee 71-65-69—205
Steve Allan 69-72-66—207
David Bransdon 71-68-68—207
Brian Gay 67-74-66—207
Vijay Singh 71-68-68—207
Shane Bertsch 70-68-70—208
Thomas Bjorn 70-68-70—208
Darren Clarke 70-70-68—208
Bob Estes 67-72-69—208
Ricardo Gonzalez 68-68-72—208
Mario Tiziani 68-69-71—208
Doug Barron 70-70-69—209
Alex Cejka 71-67-71—209
Mark Hensby 66-68-75—209
Robert Karlsson 68-72-69—209
Charlie Wi 69-69-71—209
Y.E. Yang 71-67-71—209
Steve Flesch 69-70-71—210
Harrison Frazar 70-70-70—210
Stephen Gallacher 72-71-67—210
Kenny Perry 72-69-69—210
Dicky Pride 67-72-71—210
Heath Slocum 70-66-74—210
Greg Chalmers 75-68-68—211
Tim Petrovic 68-72-71—211
Woody Austin 70-69-73—212
Joe Durant 70-70-72—212
Tommy Gainey 69-68-75—212
J.J. Henry 68-73-71—212
Scott McCarron 70-71-71—212
Boo Weekley 71-70-71—212
Stephen Ames 69-73-71—213
Ken Duke 70-72-71—213
Brandt Jobe 71-69-73—213
Bernhard Langer 69-74-70—213
Rocco Mediate 70-70-73—213
Timothy O’Neal 74-71-68—213
Gene Sauers 72-69-72—213
Paul Stankowski 75-67-71—213
Billy Andrade 73-73-68—214
Jason Caron 71-76-67—214
Hiroyuki Fujita 70-72-72—214
Richard Green 70-73-71—214
Rod Pampling 72-71-71—214
Corey Pavin 71-72-71—214
Mark Walker 74-68-72—214
Paul Broadhurst 70-69-76—215
Chris DiMarco 73-68-74—215
Padraig Harrington 73-71-71—215
Jeff Maggert 69-74-72—215
Bo Van Pelt 74-76-65—215
Angel Cabrera 70-75-71—216
Duffy Waldorf 71-74-71—216
Lee Janzen 71-74-72—217
Tom Pernice 73-72-72—217
John Rollins 72-72-73—217
Ken Tanigawa 73-72-72—217
Mark Wilson 69-75-73—217
John Senden 74-72-72—218
Mike Weir 79-68-71—218
Michael Wright 73-71-74—218
Scott Dunlap 73-73-73—219
Brendan Jones 70-71-78—219
Olin Browne 74-72-75—221
David Duval 74-74-73—221
Felipe Aguilar 74-74-76—224
Kirk Triplett 77-75-72—224
Rick Garboski 74-74-77—225
Dennis Hendershott 73-76-76—225
John Daly 74-76-76—226
Fred Funk 75-74-77—226
Dan Rooney 78-79-83—240

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up