The Ally Challenge Tour Scores

Sunday
At Warwick Hills G&CC
Grand Blanc, Mich.
Purse: $2.2 million
Yardage: 7,085; Par: 72
Final Round
(x-won on first playoff hole)
|x-Stewart Cink
|62-71-68—201
|x-Ernie Els
|65-67-69—201
|Steven Alker
|64-75-65—204
|Soren Kjeldsen
|69-65-70—204
|Cameron Percy
|67-67-70—204
|Retief Goosen
|68-66-71—205
|Thongchai Jaidee
|71-65-69—205
|Steve Allan
|69-72-66—207
|David Bransdon
|71-68-68—207
|Brian Gay
|67-74-66—207
|Vijay Singh
|71-68-68—207
|Shane Bertsch
|70-68-70—208
|Thomas Bjorn
|70-68-70—208
|Darren Clarke
|70-70-68—208
|Bob Estes
|67-72-69—208
|Ricardo Gonzalez
|68-68-72—208
|Mario Tiziani
|68-69-71—208
|Doug Barron
|70-70-69—209
|Alex Cejka
|71-67-71—209
|Mark Hensby
|66-68-75—209
|Robert Karlsson
|68-72-69—209
|Charlie Wi
|69-69-71—209
|Y.E. Yang
|71-67-71—209
|Steve Flesch
|69-70-71—210
|Harrison Frazar
|70-70-70—210
|Stephen Gallacher
|72-71-67—210
|Kenny Perry
|72-69-69—210
|Dicky Pride
|67-72-71—210
|Heath Slocum
|70-66-74—210
|Greg Chalmers
|75-68-68—211
|Tim Petrovic
|68-72-71—211
|Woody Austin
|70-69-73—212
|Joe Durant
|70-70-72—212
|Tommy Gainey
|69-68-75—212
|J.J. Henry
|68-73-71—212
|Scott McCarron
|70-71-71—212
|Boo Weekley
|71-70-71—212
|Stephen Ames
|69-73-71—213
|Ken Duke
|70-72-71—213
|Brandt Jobe
|71-69-73—213
|Bernhard Langer
|69-74-70—213
|Rocco Mediate
|70-70-73—213
|Timothy O’Neal
|74-71-68—213
|Gene Sauers
|72-69-72—213
|Paul Stankowski
|75-67-71—213
|Billy Andrade
|73-73-68—214
|Jason Caron
|71-76-67—214
|Hiroyuki Fujita
|70-72-72—214
|Richard Green
|70-73-71—214
|Rod Pampling
|72-71-71—214
|Corey Pavin
|71-72-71—214
|Mark Walker
|74-68-72—214
|Paul Broadhurst
|70-69-76—215
|Chris DiMarco
|73-68-74—215
|Padraig Harrington
|73-71-71—215
|Jeff Maggert
|69-74-72—215
|Bo Van Pelt
|74-76-65—215
|Angel Cabrera
|70-75-71—216
|Duffy Waldorf
|71-74-71—216
|Lee Janzen
|71-74-72—217
|Tom Pernice
|73-72-72—217
|John Rollins
|72-72-73—217
|Ken Tanigawa
|73-72-72—217
|Mark Wilson
|69-75-73—217
|John Senden
|74-72-72—218
|Mike Weir
|79-68-71—218
|Michael Wright
|73-71-74—218
|Scott Dunlap
|73-73-73—219
|Brendan Jones
|70-71-78—219
|Olin Browne
|74-72-75—221
|David Duval
|74-74-73—221
|Felipe Aguilar
|74-74-76—224
|Kirk Triplett
|77-75-72—224
|Rick Garboski
|74-74-77—225
|Dennis Hendershott
|73-76-76—225
|John Daly
|74-76-76—226
|Fred Funk
|75-74-77—226
|Dan Rooney
|78-79-83—240
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.