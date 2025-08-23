Live Radio
The Ally Challenge Tour Scores

The Associated Press

August 23, 2025, 4:44 PM

Saturday

At Warwick Hills G&CC

Grand Blanc, Mich.

Purse: $2.2 million

Yardage: 7,085; Par: 72

Second Round

Ernie Els 65-67—132
Stewart Cink 62-71—133
Retief Goosen 68-66—134
Mark Hensby 66-68—134
Soren Kjeldsen 69-65—134
Cameron Percy 67-67—134
Ricardo Gonzalez 68-68—136
Thongchai Jaidee 71-65—136
Heath Slocum 70-66—136
Tommy Gainey 69-68—137
Mario Tiziani 68-69—137
Shane Bertsch 70-68—138
Thomas Bjorn 70-68—138
Alex Cejka 71-67—138
Charlie Wi 69-69—138
Y.E. Yang 71-67—138
Steven Alker 64-75—139
Woody Austin 70-69—139
David Bransdon 71-68—139
Paul Broadhurst 70-69—139
Bob Estes 67-72—139
Steve Flesch 69-70—139
Dicky Pride 67-72—139
Vijay Singh 71-68—139
Doug Barron 70-70—140
Darren Clarke 70-70—140
Joe Durant 70-70—140
Harrison Frazar 70-70—140
Brandt Jobe 71-69—140
Robert Karlsson 68-72—140
Rocco Mediate 70-70—140
Tim Petrovic 68-72—140
Steve Allan 69-72—141
Chris DiMarco 73-68—141
Brian Gay 67-74—141
J.J. Henry 68-73—141
Brendan Jones 70-71—141
Scott McCarron 70-71—141
Kenny Perry 72-69—141
Gene Sauers 72-69—141
Boo Weekley 71-70—141
Stephen Ames 69-73—142
Ken Duke 70-72—142
Hiroyuki Fujita 70-72—142
Paul Stankowski 75-67—142
Mark Walker 74-68—142
Greg Chalmers 75-68—143
Stephen Gallacher 72-71—143
Richard Green 70-73—143
Bernhard Langer 69-74—143
Jeff Maggert 69-74—143
Rod Pampling 72-71—143
Corey Pavin 71-72—143
Padraig Harrington 73-71—144
John Rollins 72-72—144
Mark Wilson 69-75—144
Michael Wright 73-71—144
Angel Cabrera 70-75—145
Lee Janzen 71-74—145
Timothy O’Neal 74-71—145
Tom Pernice 73-72—145
Ken Tanigawa 73-72—145
Duffy Waldorf 71-74—145
Billy Andrade 73-73—146
Olin Browne 74-72—146
Scott Dunlap 73-73—146
John Senden 74-72—146
Jason Caron 71-76—147
Mike Weir 79-68—147
Felipe Aguilar 74-74—148
David Duval 74-74—148
Rick Garboski 74-74—148
Fred Funk 75-74—149
Dennis Hendershott 73-76—149
John Daly 74-76—150
Bo Van Pelt 74-76—150
Kirk Triplett 77-75—152
Dan Rooney 78-79—157

