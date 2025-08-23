The Ally Challenge Tour Scores

Saturday
At Warwick Hills G&CC
Grand Blanc, Mich.
Purse: $2.2 million
Yardage: 7,085; Par: 72
Second Round
|Ernie Els
|65-67—132
|Stewart Cink
|62-71—133
|Retief Goosen
|68-66—134
|Mark Hensby
|66-68—134
|Soren Kjeldsen
|69-65—134
|Cameron Percy
|67-67—134
|Ricardo Gonzalez
|68-68—136
|Thongchai Jaidee
|71-65—136
|Heath Slocum
|70-66—136
|Tommy Gainey
|69-68—137
|Mario Tiziani
|68-69—137
|Shane Bertsch
|70-68—138
|Thomas Bjorn
|70-68—138
|Alex Cejka
|71-67—138
|Charlie Wi
|69-69—138
|Y.E. Yang
|71-67—138
|Steven Alker
|64-75—139
|Woody Austin
|70-69—139
|David Bransdon
|71-68—139
|Paul Broadhurst
|70-69—139
|Bob Estes
|67-72—139
|Steve Flesch
|69-70—139
|Dicky Pride
|67-72—139
|Vijay Singh
|71-68—139
|Doug Barron
|70-70—140
|Darren Clarke
|70-70—140
|Joe Durant
|70-70—140
|Harrison Frazar
|70-70—140
|Brandt Jobe
|71-69—140
|Robert Karlsson
|68-72—140
|Rocco Mediate
|70-70—140
|Tim Petrovic
|68-72—140
|Steve Allan
|69-72—141
|Chris DiMarco
|73-68—141
|Brian Gay
|67-74—141
|J.J. Henry
|68-73—141
|Brendan Jones
|70-71—141
|Scott McCarron
|70-71—141
|Kenny Perry
|72-69—141
|Gene Sauers
|72-69—141
|Boo Weekley
|71-70—141
|Stephen Ames
|69-73—142
|Ken Duke
|70-72—142
|Hiroyuki Fujita
|70-72—142
|Paul Stankowski
|75-67—142
|Mark Walker
|74-68—142
|Greg Chalmers
|75-68—143
|Stephen Gallacher
|72-71—143
|Richard Green
|70-73—143
|Bernhard Langer
|69-74—143
|Jeff Maggert
|69-74—143
|Rod Pampling
|72-71—143
|Corey Pavin
|71-72—143
|Padraig Harrington
|73-71—144
|John Rollins
|72-72—144
|Mark Wilson
|69-75—144
|Michael Wright
|73-71—144
|Angel Cabrera
|70-75—145
|Lee Janzen
|71-74—145
|Timothy O’Neal
|74-71—145
|Tom Pernice
|73-72—145
|Ken Tanigawa
|73-72—145
|Duffy Waldorf
|71-74—145
|Billy Andrade
|73-73—146
|Olin Browne
|74-72—146
|Scott Dunlap
|73-73—146
|John Senden
|74-72—146
|Jason Caron
|71-76—147
|Mike Weir
|79-68—147
|Felipe Aguilar
|74-74—148
|David Duval
|74-74—148
|Rick Garboski
|74-74—148
|Fred Funk
|75-74—149
|Dennis Hendershott
|73-76—149
|John Daly
|74-76—150
|Bo Van Pelt
|74-76—150
|Kirk Triplett
|77-75—152
|Dan Rooney
|78-79—157
