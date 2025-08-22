Live Radio
The Ally Challenge Par Scores

The Associated Press

August 22, 2025, 6:17 PM

Friday

At Warwick Hills G&CC

Grand Blanc, Mich.

Purse: $2.2 million

Yardage: 7,085; Par: 72

First Round

Stewart Cink 31-31—62 -10
Steven Alker 31-33—64 -8
Ernie Els 33-32—65 -7
Mark Hensby 34-32—66 -6
Bob Estes 34-33—67 -5
Brian Gay 32-35—67 -5
Cameron Percy 33-34—67 -5
Dicky Pride 33-34—67 -5
Ricardo Gonzalez 35-33—68 -4
Retief Goosen 34-34—68 -4
J.J. Henry 34-34—68 -4
Robert Karlsson 33-35—68 -4
Tim Petrovic 32-36—68 -4
Mario Tiziani 34-34—68 -4
Steve Allan 34-35—69 -3
Stephen Ames 36-33—69 -3
Steve Flesch 34-35—69 -3
Tommy Gainey 33-36—69 -3
Soren Kjeldsen 34-35—69 -3
Bernhard Langer 36-33—69 -3
Jeff Maggert 35-34—69 -3
Charlie Wi 35-34—69 -3
Mark Wilson 35-34—69 -3
Woody Austin 35-35—70 -2
Doug Barron 33-37—70 -2
Shane Bertsch 35-35—70 -2
Thomas Bjorn 34-36—70 -2
Paul Broadhurst 35-35—70 -2
Angel Cabrera 37-33—70 -2
Darren Clarke 36-34—70 -2
Ken Duke 36-34—70 -2
Joe Durant 35-35—70 -2
Harrison Frazar 38-32—70 -2
Hiroyuki Fujita 35-35—70 -2
Richard Green 36-34—70 -2
Brendan Jones 36-34—70 -2
Scott McCarron 36-34—70 -2
Rocco Mediate 36-34—70 -2
Heath Slocum 35-35—70 -2
David Bransdon 36-35—71 -1
Jason Caron 36-35—71 -1
Alex Cejka 36-35—71 -1
Thongchai Jaidee 35-36—71 -1
Lee Janzen 35-36—71 -1
Brandt Jobe 35-36—71 -1
Corey Pavin 37-34—71 -1
Vijay Singh 36-35—71 -1
Duffy Waldorf 35-36—71 -1
Boo Weekley 36-35—71 -1
Y.E. Yang 37-34—71 -1
Stephen Gallacher 35-37—72 E
Rod Pampling 37-35—72 E
Kenny Perry 39-33—72 E
John Rollins 38-34—72 E
Gene Sauers 35-37—72 E
Billy Andrade 36-37—73 +1
Chris DiMarco 38-35—73 +1
Scott Dunlap 38-35—73 +1
Padraig Harrington 37-36—73 +1
Dennis Hendershott 35-38—73 +1
Tom Pernice 35-38—73 +1
Ken Tanigawa 36-37—73 +1
Michael Wright 37-36—73 +1
Felipe Aguilar 39-35—74 +2
Olin Browne 35-39—74 +2
John Daly 37-37—74 +2
David Duval 37-37—74 +2
Rick Garboski 38-36—74 +2
Timothy O’Neal 39-35—74 +2
John Senden 34-40—74 +2
Bo Van Pelt 35-39—74 +2
Mark Walker 38-36—74 +2
Greg Chalmers 37-38—75 +3
Fred Funk 38-37—75 +3
Paul Stankowski 38-37—75 +3
Kirk Triplett 42-35—77 +5
Dan Rooney 37-41—78 +6
Mike Weir 37-42—79 +7

