The Ally Challenge Par Scores

Friday
At Warwick Hills G&CC
Grand Blanc, Mich.
Purse: $2.2 million
Yardage: 7,085; Par: 72
First Round
|Stewart Cink
|31-31—62
|-10
|Steven Alker
|31-33—64
|-8
|Ernie Els
|33-32—65
|-7
|Mark Hensby
|34-32—66
|-6
|Bob Estes
|34-33—67
|-5
|Brian Gay
|32-35—67
|-5
|Cameron Percy
|33-34—67
|-5
|Dicky Pride
|33-34—67
|-5
|Ricardo Gonzalez
|35-33—68
|-4
|Retief Goosen
|34-34—68
|-4
|J.J. Henry
|34-34—68
|-4
|Robert Karlsson
|33-35—68
|-4
|Tim Petrovic
|32-36—68
|-4
|Mario Tiziani
|34-34—68
|-4
|Steve Allan
|34-35—69
|-3
|Stephen Ames
|36-33—69
|-3
|Steve Flesch
|34-35—69
|-3
|Tommy Gainey
|33-36—69
|-3
|Soren Kjeldsen
|34-35—69
|-3
|Bernhard Langer
|36-33—69
|-3
|Jeff Maggert
|35-34—69
|-3
|Charlie Wi
|35-34—69
|-3
|Mark Wilson
|35-34—69
|-3
|Woody Austin
|35-35—70
|-2
|Doug Barron
|33-37—70
|-2
|Shane Bertsch
|35-35—70
|-2
|Thomas Bjorn
|34-36—70
|-2
|Paul Broadhurst
|35-35—70
|-2
|Angel Cabrera
|37-33—70
|-2
|Darren Clarke
|36-34—70
|-2
|Ken Duke
|36-34—70
|-2
|Joe Durant
|35-35—70
|-2
|Harrison Frazar
|38-32—70
|-2
|Hiroyuki Fujita
|35-35—70
|-2
|Richard Green
|36-34—70
|-2
|Brendan Jones
|36-34—70
|-2
|Scott McCarron
|36-34—70
|-2
|Rocco Mediate
|36-34—70
|-2
|Heath Slocum
|35-35—70
|-2
|David Bransdon
|36-35—71
|-1
|Jason Caron
|36-35—71
|-1
|Alex Cejka
|36-35—71
|-1
|Thongchai Jaidee
|35-36—71
|-1
|Lee Janzen
|35-36—71
|-1
|Brandt Jobe
|35-36—71
|-1
|Corey Pavin
|37-34—71
|-1
|Vijay Singh
|36-35—71
|-1
|Duffy Waldorf
|35-36—71
|-1
|Boo Weekley
|36-35—71
|-1
|Y.E. Yang
|37-34—71
|-1
|Stephen Gallacher
|35-37—72
|E
|Rod Pampling
|37-35—72
|E
|Kenny Perry
|39-33—72
|E
|John Rollins
|38-34—72
|E
|Gene Sauers
|35-37—72
|E
|Billy Andrade
|36-37—73
|+1
|Chris DiMarco
|38-35—73
|+1
|Scott Dunlap
|38-35—73
|+1
|Padraig Harrington
|37-36—73
|+1
|Dennis Hendershott
|35-38—73
|+1
|Tom Pernice
|35-38—73
|+1
|Ken Tanigawa
|36-37—73
|+1
|Michael Wright
|37-36—73
|+1
|Felipe Aguilar
|39-35—74
|+2
|Olin Browne
|35-39—74
|+2
|John Daly
|37-37—74
|+2
|David Duval
|37-37—74
|+2
|Rick Garboski
|38-36—74
|+2
|Timothy O’Neal
|39-35—74
|+2
|John Senden
|34-40—74
|+2
|Bo Van Pelt
|35-39—74
|+2
|Mark Walker
|38-36—74
|+2
|Greg Chalmers
|37-38—75
|+3
|Fred Funk
|38-37—75
|+3
|Paul Stankowski
|38-37—75
|+3
|Kirk Triplett
|42-35—77
|+5
|Dan Rooney
|37-41—78
|+6
|Mike Weir
|37-42—79
|+7
