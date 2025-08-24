Live Radio
Sports » The Ally Challenge Par Scores

The Associated Press

August 24, 2025, 4:44 PM

Sunday

At Warwick Hills G&CC

Grand Blanc, Mich.

Purse: $2.2 million

Yardage: 7,085; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Stewart Cink 62-71-68—201 -15
x-Ernie Els 65-67-69—201 -15
Steven Alker 64-75-65—204 -12
Soren Kjeldsen 69-65-70—204 -12
Cameron Percy 67-67-70—204 -12
Retief Goosen 68-66-71—205 -11
Thongchai Jaidee 71-65-69—205 -11
Steve Allan 69-72-66—207 -9
David Bransdon 71-68-68—207 -9
Brian Gay 67-74-66—207 -9
Vijay Singh 71-68-68—207 -9
Shane Bertsch 70-68-70—208 -8
Thomas Bjorn 70-68-70—208 -8
Darren Clarke 70-70-68—208 -8
Bob Estes 67-72-69—208 -8
Ricardo Gonzalez 68-68-72—208 -8
Mario Tiziani 68-69-71—208 -8
Doug Barron 70-70-69—209 -7
Alex Cejka 71-67-71—209 -7
Mark Hensby 66-68-75—209 -7
Robert Karlsson 68-72-69—209 -7
Charlie Wi 69-69-71—209 -7
Y.E. Yang 71-67-71—209 -7
Steve Flesch 69-70-71—210 -6
Harrison Frazar 70-70-70—210 -6
Stephen Gallacher 72-71-67—210 -6
Kenny Perry 72-69-69—210 -6
Dicky Pride 67-72-71—210 -6
Heath Slocum 70-66-74—210 -6
Greg Chalmers 75-68-68—211 -5
Tim Petrovic 68-72-71—211 -5
Woody Austin 70-69-73—212 -4
Joe Durant 70-70-72—212 -4
Tommy Gainey 69-68-75—212 -4
J.J. Henry 68-73-71—212 -4
Scott McCarron 70-71-71—212 -4
Boo Weekley 71-70-71—212 -4
Stephen Ames 69-73-71—213 -3
Ken Duke 70-72-71—213 -3
Brandt Jobe 71-69-73—213 -3
Bernhard Langer 69-74-70—213 -3
Rocco Mediate 70-70-73—213 -3
Timothy O’Neal 74-71-68—213 -3
Gene Sauers 72-69-72—213 -3
Paul Stankowski 75-67-71—213 -3
Billy Andrade 73-73-68—214 -2
Jason Caron 71-76-67—214 -2
Hiroyuki Fujita 70-72-72—214 -2
Richard Green 70-73-71—214 -2
Rod Pampling 72-71-71—214 -2
Corey Pavin 71-72-71—214 -2
Mark Walker 74-68-72—214 -2
Paul Broadhurst 70-69-76—215 -1
Chris DiMarco 73-68-74—215 -1
Padraig Harrington 73-71-71—215 -1
Jeff Maggert 69-74-72—215 -1
Bo Van Pelt 74-76-65—215 -1
Angel Cabrera 70-75-71—216 E
Duffy Waldorf 71-74-71—216 E
Lee Janzen 71-74-72—217 +1
Tom Pernice 73-72-72—217 +1
John Rollins 72-72-73—217 +1
Ken Tanigawa 73-72-72—217 +1
Mark Wilson 69-75-73—217 +1
John Senden 74-72-72—218 +2
Mike Weir 79-68-71—218 +2
Michael Wright 73-71-74—218 +2
Scott Dunlap 73-73-73—219 +3
Brendan Jones 70-71-78—219 +3
Olin Browne 74-72-75—221 +5
David Duval 74-74-73—221 +5
Felipe Aguilar 74-74-76—224 +8
Kirk Triplett 77-75-72—224 +8
Rick Garboski 74-74-77—225 +9
Dennis Hendershott 73-76-76—225 +9
John Daly 74-76-76—226 +10
Fred Funk 75-74-77—226 +10
Dan Rooney 78-79-83—240 +24

