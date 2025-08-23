Live Radio
Home » Sports » The Ally Challenge Par Scores

The Ally Challenge Par Scores

The Associated Press

August 23, 2025, 4:44 PM

Saturday

At Warwick Hills G&CC

Grand Blanc, Mich.

Purse: $2.2 million

Yardage: 7,085; Par: 72

Second Round

Ernie Els 65-67—132 -12
Stewart Cink 62-71—133 -11
Retief Goosen 68-66—134 -10
Mark Hensby 66-68—134 -10
Soren Kjeldsen 69-65—134 -10
Cameron Percy 67-67—134 -10
Ricardo Gonzalez 68-68—136 -8
Thongchai Jaidee 71-65—136 -8
Heath Slocum 70-66—136 -8
Tommy Gainey 69-68—137 -7
Mario Tiziani 68-69—137 -7
Shane Bertsch 70-68—138 -6
Thomas Bjorn 70-68—138 -6
Alex Cejka 71-67—138 -6
Charlie Wi 69-69—138 -6
Y.E. Yang 71-67—138 -6
Steven Alker 64-75—139 -5
Woody Austin 70-69—139 -5
David Bransdon 71-68—139 -5
Paul Broadhurst 70-69—139 -5
Bob Estes 67-72—139 -5
Steve Flesch 69-70—139 -5
Dicky Pride 67-72—139 -5
Vijay Singh 71-68—139 -5
Doug Barron 70-70—140 -4
Darren Clarke 70-70—140 -4
Joe Durant 70-70—140 -4
Harrison Frazar 70-70—140 -4
Brandt Jobe 71-69—140 -4
Robert Karlsson 68-72—140 -4
Rocco Mediate 70-70—140 -4
Tim Petrovic 68-72—140 -4
Steve Allan 69-72—141 -3
Chris DiMarco 73-68—141 -3
Brian Gay 67-74—141 -3
J.J. Henry 68-73—141 -3
Brendan Jones 70-71—141 -3
Scott McCarron 70-71—141 -3
Kenny Perry 72-69—141 -3
Gene Sauers 72-69—141 -3
Boo Weekley 71-70—141 -3
Stephen Ames 69-73—142 -2
Ken Duke 70-72—142 -2
Hiroyuki Fujita 70-72—142 -2
Paul Stankowski 75-67—142 -2
Mark Walker 74-68—142 -2
Greg Chalmers 75-68—143 -1
Stephen Gallacher 72-71—143 -1
Richard Green 70-73—143 -1
Bernhard Langer 69-74—143 -1
Jeff Maggert 69-74—143 -1
Rod Pampling 72-71—143 -1
Corey Pavin 71-72—143 -1
Padraig Harrington 73-71—144 E
John Rollins 72-72—144 E
Mark Wilson 69-75—144 E
Michael Wright 73-71—144 E
Angel Cabrera 70-75—145 +1
Lee Janzen 71-74—145 +1
Timothy O’Neal 74-71—145 +1
Tom Pernice 73-72—145 +1
Ken Tanigawa 73-72—145 +1
Duffy Waldorf 71-74—145 +1
Billy Andrade 73-73—146 +2
Olin Browne 74-72—146 +2
Scott Dunlap 73-73—146 +2
John Senden 74-72—146 +2
Jason Caron 71-76—147 +3
Mike Weir 79-68—147 +3
Felipe Aguilar 74-74—148 +4
David Duval 74-74—148 +4
Rick Garboski 74-74—148 +4
Fred Funk 75-74—149 +5
Dennis Hendershott 73-76—149 +5
John Daly 74-76—150 +6
Bo Van Pelt 74-76—150 +6
Kirk Triplett 77-75—152 +8
Dan Rooney 78-79—157 +13

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up